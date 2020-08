Neustadt: Brandbekämpfung am Hambacher Schloss – Wasserversorgung mit Traktoren geübt

Neustadt an der Weinstraße – Sommerzeit, Waldbrandzeit – aktuell herrschen hohe Temperaturen und zeitweise eine Hitzewelle mit Temperaturen bis 38 Grad Celcius. Es regnet nur sehr selten und das Gras und die Bäume sehnen sich nach jedem Tropfen Wasser. Gerade diese Situation stellt die Feuerwehren vor Herausforderungen.

Zum Löschen wird bekanntlich Wasser gebraucht. Doch was tun, wenn das nächste Gewässer weit entfernt ist und das Wasser im Hydrantennetz nicht in ausreichender Menge zur Verfügung steht? Die Feuerwehr Neustadt an der Weinstraße hat sich darüber Gedanken gemacht, wie z.B. das Hambacher Schloss, ein bedeutendes nationales Kulturgut, bei einem Brand des Waldes im Bereich des Schlosses geschützt werden kann.

Übungsbeginn war am Dienstag, 18.08.2020, um 19 Uhr. Die übenden Feuerwehreinheiten Löschzug Süd (Hambach und Diedesfeld), Löschzug 1, Versorgungszug, Facheinheit IuK und Medienteam wurden von der Einsatzleitung alarmiert. Vor Ort bestand die Aufgabe der 65 Feuerwehrfrauen und -männer, eine Wasserversorgung aufzubauen und den Waldbrand zu bekämpfen.

Alarmiert wurden auch zwei landwirtschaftliche Lohnunternehmer, die kostenlos an der Übung teilnahmen. Mit einem Silozug und Traktoren mit Behältern wurde Wasser auf den Schlossberg transportiert. Mittels A-Saugschlauch wurde der Tank des Silozugs mit dem Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) verbunden und das Wasser mit zwei Schlauchleitungen à 240 Meter auf den Berg geleitet. Wegen der Höhendifferenz Schlossparkplatz – Schloss wurden Druckerhöhungspumpen zwischengeschaltet. Weiter wurden auf dem Schlossparkplatz aufgebaute, aufblasbare Wasserbecken mit Wasser gefüllt und mittels Schlauchleitungen an die Angrifftrupps weitergegeben.

Am Hang des Hambacher Schlosses wurde mit dem Wasser das Gras gewässert. Auch hier wurde ein Wasserbecken als Zwischenpuffer aufgebaut, aus dem das Wasser entnommen wurde.

P.S. Offenes Feuer und Rauchen im Wald ist verboten. Sollten Sie Zeuge eines Waldbrandes werden, rufen Sie bitte sofort die Feuerwehr über den Notruf 112 an (kostenlos im Fest- und Mobilfunknetz).