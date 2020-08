Otterstadt: Ladendieb verspeist Diebesgut noch vor Ort

(ots) – Ausgebeulte Hosentaschen stellte der Ladendetektiv eines Discounters in der Welfenstraße bei einem Kunden am Montagnachmittag 17.08.2020 gegen 15:40 Uhr fest, während dieser Getränke an der Kasse bezahlt und sich dann vor den Markt begab. Als der 20-jährige Mann aus Speyer auf seine ausgebeulten Hosentaschen angesprochen wurde, beförderte er mehrere Stücke Obst des Marktes daraus hervor und verspeiste diese bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Polizeistreife vor den Augen des Detektives.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahl gegen den 20-Jährigen ein. Zudem ermittelt die Polizei gegen den Beschuldigten wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzt, da der Ladendetektiv beobachten konnte, wie der Beschuldigte ein Plastiktütchen unter Steinen vor dem Markt versteckte. In diesem fanden die Polizeibeamten eine geringen Menge Haschisch. Das Betäubungsmittel wurde vor Ort sichergestellt.

Bobenheim-Roxheim: Verkehrsunfallflucht

(ots) – Der Geschädigte stellt seinen Pkw Mercedes-Benz B-Klasse am 17.08.2020, in der Zeit von 08.30 Uhr bis 09.00 Uhr, im Südring auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums ab. Als er wieder zu seinem Pkw kommt muss er feststellen, dass dieser durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer an der linken Fahrzeugseite beschädigt wurde. Der Schaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.