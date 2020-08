Trickdiebstahl – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Montagmittag 17.08.2020 gegen 12:00 Uhr wurde eine 81-jährige Ludwigshafenerin in der Roonstraße von einem stark gebräunten Mann angesprochen. Der Mann fragte die Seniorin nach dem Weg und ob sie ihm Geld wechseln könne. Der unbekannte Täter nutzte die Ablenkung und entwendete die Geldbörse der Frau aus ihrer Jackentasche.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 170 cm groß, korpulent, kurze dunkle Haare, Dreitagebart, stark gebräunter Teint.

Wer kann Hinweise zu dem Täter geben oder hat die Tat beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Brand in Friesenheim

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag 16.08.2020 gegen 07:40 Uhr, kam es zu einem Brand in einer Wohnung in der Friedrich-Profit-Straße. Dabei wurde der 70-jährige Mieter der Wohnung schwer verletzt. Er wurde von der Feuerwehr geborgen und kam in ein Krankenhaus. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 80.000 Euro.

Bisherige Ermittlungen ergaben, dass der 70-Jährige den Brand selbst verursacht haben dürfte. Er wurde am 17.08.2020 dem Haftrichter vorgeführt. Dieser hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal durch Beschluss die einstweilige Unterbringung des Mannes in einem psychiatrischen Krankenhaus wegen des dringenden Tatverdachts der schweren Brandstiftung angeordnet.

Einbruch in Gartenparzelle

Ludwigshafen (ots) – Zwischen dem 16.08.2020, 12:30 Uhr und dem 17.08.2020, 10:45 Uhr, brachen Unbekannte in eine Gartenparzelle in der Riedstraße ein. Es gelang ihnen auch in ein Gartenhaus einzudringen und hieraus Werkzeug zu stehlen. Derzeit wird von einem Schaden in Höhe eines geringen dreistelligen Betrags ausgegangen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Einbruch in Firmenbüro

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte drangen zwischen dem 15.08.2020, 7 Uhr, und dem 17.08.2020, 6 Uhr, in das Bürogebäude einer Industrieverpackungsfirma in der Großpartstraße ein. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde nichts entwendet.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.