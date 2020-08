Trinkgelage endet in Prügelei

Germersheim (ots) – Ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung leiteten Beamte der Polizeiinspektion Germersheim am Montagabend gegen 22 Uhr im Trommelweg gegen einen 57-Jährigen ein. Dieser hatte mit seinem 34-jährigen Trinkkumpanen zunächst gefeiert und entsprechend dem Alkohol zugesprochen. Im Verlauf des Abends gerieten die beiden Personen aus noch ungeklärter Ursache in Streit.

Im Verlauf des Disputs schlug der Ältere dem Jüngeren ins Gesicht, welcher hierdurch eine Schwellung im Gesicht erlitt. Einen angebotenen Atemalkoholtest lehnten die Kontrahenten ab.

Fahrzeugpapiere aus Auto gestohlen

Schwegenheim (ots) – Am Montag den 17.08.2020 in der Zeit zwischen 15 und 16 Uhr wurde aus einem PKW, welcher am Waldparkplatz (Kräutergarten) abgestellt war, Fahrzeugpapiere gestohlen. Der bislang unbekannte Tatverdächtige hatte die Fensterscheibe auf der Fahrerseite eingeschlagen und war hierdurch in den Fahrzeuginnenraum gelangt. Täterhinweise liegen aktuell nicht vor. Der Sachschaden wird auf zirka 500 EUR geschätzt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Auto zerkratzt

Germersheim (ots) – Sachschaden in Höhe von 1.000 EUR entstand bei einer Sachbeschädigung am Montag zwischen 9.30 und 12.30 Uhr in der Mittelstraße. Ein bislang unbekannter Täter hatte die Motorhaube eines ordnungsgemäß geparkten Autos mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt.

Zigaretten gestohlen

Rülzheim (ots) – Bislang unbekannte Tatverdächtige haben bei einem Einbruch in einen Einkaufmarkt im Bereich der Germersheimer Straße Zigaretten in noch unbekannter Höhe gestohlen. Am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr hatten die Täter die Eingangstür aufgehebelt und waren hierdurch in die Räumlichkeiten gelangt. Im Anschluss entfernten sich die unbekannten Täter mit einem dunklen Fahrzeug, näheres nicht bekannt, von der Örtlichkeit.

