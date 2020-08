Darmstadt-Dieburg

Modautal: PKW prallt gegen einen Baum und geht in Flammen auf – Fahrer lebensgefährlich verletzt

(ots) – Am Dienstag 28.08.2020 gegen 09:20 Uhr kam es in 64397 Modautal auf der L 3099 zwischen den Ortschaften Hoxhohl und Ernsthofen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 80-jähriger Fahrer aus Mühltal fuhr als alleiniger Insasse mit einem VW-Multivan in Richtung Ernsthofen. Zeugenaussagen entsprechend habe das Fahrzeug zuvor bereits während der Fahrt Rauch entwickelt. In einem Waldstück verunfallte das Fahrzeug schließlich an einem Baum und das Fahrzeug ging in Flammen auf.

Der Fahrer wurde hierdurch lebensgefährlich verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Das Fahrzeug brannte vollständig aus, der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Zur Ursachenklärung wurde ein Sachverständiger beauftragt. Die Strecke musste in beide Richtungen voll gesperrt werden und konnte erst um 11:10 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Zahlreiche Fahrräder gestohlen und im Internet verkauft / 19-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Erzhausen/Darmstadt (ots) – Nach intensiver Ermittlungsarbeit ordnete ein Haftrichter des Amtsgerichts Darmstadt am vergangenen Freitag (14.8.) die Untersuchungshaft bei einem 19-Jährigen an, der im Verdacht steht über 30 Fahrraddiebstähle in Erzhausen und Darmstadt begangen zu haben.

Der Tatverdächtige geriet Mitte Juli in den Fokus der Ermittler, als er ein gestohlenes Rad über eine Internetplattform zum Verkauf anbot. Im Fortgang der Ermittlungen erhärtete sich weiter der Verdacht gegen den 19-Jährigen. Er soll für zahlreiche Fahrraddiebstähle im Zeitraum zwischen Juli und August verantwortlich sein, mit dem Ziel diese anschließend gewinnbringend im Internet zu veräußern.

Im weiteren Verlauf konnten die Beamten der Ermittlungsgruppe Darmstadt-City und des 3. Polizeireviers in Darmstadt einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 19 Jahre alten Tatverdächtigen bei der Staatsanwaltschaft Darmstadt erwirken und vollstrecken. Hier stießen die Ermittler auf mehrere Aufbruchs-Werkzeuge sowie Utensilien, die dem Drogenkonsum zuzuordnen sind. Die Ordnungshüter nahmen die aufgefundenen Gegenstände in amtliche Verwahrung.

Noch während der laufenden Ermittlungen, trieb der Tatverdächtige weiter sein Unwesen. Nachdem der 19-Jährige am 13. August erneut von Zivilfahndern mit einem entwendeten Fahrrad festgenommen wurde, musste er schließlich die Ordnungshüter mit auf die Polizeistation begleiten.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde er am Folgetag einem Haftrichter des Amtsgerichts Darmstadt vorgeführt. Dieser ordnete am vergangenen Freitag die Untersuchungshaft an und schickte den 19-Jährigen im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen zu den genauen Tatumständen dauern weiterhin an.

Griesheim: Kriminelle gehen leer aus – Wer kann Hinweise?

(ots) – Nach einem versuchten Einbruch in eine Arztpraxis in der Hintergasse, hofft die Polizei auf Hinweise von Zeugen. Der Vorfall wurde am Montagmittag (17.8.) bemerkt und kann bis zum Freitagabend (14.8.) zurückliegen.

Ersten Erkenntnissen zufolge, versuchten die Kriminellen unter Gewalteinwirkung am Fenster ins Innere der Praxis zu gelangen. Das Fenster hielt dem Einbruchsversuch stand, woraufhin die Unbekannten flüchteten. Der Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Griesheim ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06155/83850 entgegen.

Darmstadt

Darmstadt-Eberstadt: Zeugen nach Unfallflucht gesucht – Geparkter VW beschädigt

(ots) – Am Freitag (14.8.) hat ein noch unbekanntes Auto in der Straße “Im Hirtengrund” einen geparkten VW an der hinteren linken Fahrzeugecke beschädigt. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich anschließend, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Ob der Schaden im Rahmen eines Parkmanövers verursacht wurde ist Gegenstand der Ermittlungen. Diese haben die Polizei in Pfungstadt übernommen und ein Verfahren wegen des Verdachts der Unfallflucht eingeleitet. Zur Klärung des Hergangs suchen die Beamten Augenzeugen des Geschehens, oder Hinweisgeber zum Unfallverursacher. Unter der Rufnummer 06157/95090 wird alles Sachdienliche entgegengenommen.

Einbruch in Blumenladen – Täter zerstören Fensterscheibe und entwenden Sparschwein

Darmstadt (ots) – Bislang noch unbekannte Täter hatten es in der Zeit zwischen Samstagnachmittag (15.8.),14 Uhr und Montagmorgen (17.8.) auf einen Blumenladen in der Straße “Am Waldfriedhof” abgesehen. Die Täter schlugen eine großflächige Scheibe des Geschäfts ein und gelangten auf diesem Weg in den Verkaufsraum. Dort entwendeten sie ein Sparschwein und flüchteten.

Der verursachte Schaden wird derzeit auf mindestens 2.500 Euro geschätzt. Die Darmstädter Kriminalpolizei (K24) ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise von Zeugen entgegen.

Kreis Bergstraße

Frau wird geschubst und bestohlen – Zeugen gesucht

Bensheim (ots) – Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde ist eine 38-jährige Frau aus Bensheim bereits am Donnerstag 06.08.2020 von einer noch unbekannten Täterin in der Fabrikstraße beraubt worden. Gegen 12.30 Uhr hatte sich die Kriminelle, der Bensheimerin an einer Ampel vor einem Einkaufsmarkt genähert, sie plötzlich zu Boden geschubst und sich dabei den Rucksack geschnappt. Die 38-Jährige blieb bei dieser Attacke glücklicherweise unverletzt. Mit dem Rucksack erbeutete die Täterin unter anderem auch die Geldbörse.

Täterbeschreibung:

Die Täterin wird als etwa 40 bis 45 Jahre alt und von dünner Statur beschrieben. Sie hatte glatte Haare, die rotorange gefärbt waren. Sie trug mehrere Ohrringe und Piercings im Bereich des Gesichts. Auch konnten Tätowierungen im Bereich der Arme wahrgenommen werden. Die Kriminelle war mit einer Weste in der Farbe Orange und einer blauen Jeans bekleidet.

Die Beamten der Dezentralen Ermittlungsgruppe sind mit dem Fall betraut und hoffen trotz des Zeitverzuges auf Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten. Unter der Rufnummer 06251/84680 sind die Ermittler in Bensheim zu erreichen.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht – Geparkter Daimler touchiert

Grasellenbach-Wahlen (ots) – Wegen des Verdachts der Unfallflucht hat die Polizei in Wald-Michelbach ein Verfahren eingeleitet. Für den Fortgang der Ermittlungen suchen die Beamten Augenzeugen eines Unfalls, der sich am späten Montagnachmittag (17.8.) ereignet hatte.

Zwischen 17 Uhr und 19 Uhr war ein in der Waldstraße des Ortsteils Wahlen geparkter grauer Mercedes im hinteren Fahrzeugbereich von einem noch unbekannten Auto beschädigt worden. Die Schadenssumme wird aktuell auf etwa 1500 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich offenbar vom Ort des Geschehens, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise zum Hergang oder dem Unfallverursacher nehmen die Beamten unter der Rufnummer 06207/94050 entgegen.

Zwei Katalysatoren aus Autos entwendet – Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Viernheim (ots) – Wie der Polizei am Montagnachmittag (17.8.) bekannt wurde, hatten es unbekannte Täter in der Heidelberger Straße und dort auf dem Gelände eines Autohändlers auf die Katalysatoren zweier Autos vom Hersteller Mercedes Benz abgesehen. Der Tatzeitraum dürfte ersten Erkenntnissen zufolge bis zum Donnerstag (13.8.) zurückreichen.

Mit den ausgebauten Geräten im Wert von zirka 1.000 Euro machten sich die Diebe auf und davon. Inwieweit ein möglicher Tatbestand zu ähnlich gelagerten Fällen in Lorsch und Mörlenbach besteht (wir haben berichtet), wird geprüft.

Mit dem aktuellen Fall ist die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Viernheim betraut. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06204/93770.

Dieb im Kosmetikstudio – Täter flüchtet auf Fahrrad – Zeugen gesucht

Viernheim (ots) – Am Montagnachmittag (17.8.) hat ein noch unbekannter Täter sein Unwesen in der Kantstraße getrieben und mehrere Hundert Euro Bargeld aus einem Kosmetikstudio entwendet. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Kriminelle kurz nach 13 Uhr die Geschäftsräume in dem Mehrfamilienhaus über eine offenstehende Tür betreten und sich die Registrierkasse geschnappt. Beim Verlassen des Studios ließ er offenbar Teile der Beute fallen.

Der dabei verursachte Lärm weckte die Aufmerksamkeit der Geschäftsinhaberin, die sich zu diesem Zeitpunkt in einem angrenzenden Zimmer befand. Als sie nach dem Rechten sah, konnte sie den Täter auf einem hellen Fahrrad flüchtend, beobachten.

Der Täter wurde als etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß beschrieben. Er trug eine Basecap und eine dunkelgraue oder dunkelblaue Jacke.

Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Viernheim ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06204/93770 entgegen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu dem Täter machen können, werden gebeten, sich zu melden.

