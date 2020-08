Friedberg: Die Polizei-News

Unfall mit vier Autos, aber nur einer Fahrerin

Limeshain: Aus ungeklärter Ursache kam eine 55-Jährige aus Altenstadt am Montag (17.08.) gegen 22.40 Uhr in der Hofgartenstraße in Rommelhausen von der Fahrbahn ab. Dabei touchierte sie die komplette linke Seite eines geparkten Fiat und kollidierte anschließend mit dem Heck eines geparkten Opel Signum. Dieser wurde durch den Aufprall auf einen geparkten Opel Astra geschoben. Am VW der Unfallverursacherin entstand ein Totalschaden. Insgesamt beläuft sich die Schadenssumme auf 19.000 Euro. Die Fahrerin kam leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Friedberg: Unfallflucht in der Kaiserstraße

In der Kaiserstraße hat ein anderer Autofahrer am Mittwoch zwischen 11.56 Uhr und 13.20 Uhr einen parkenden Opel beschädigt und sich dann aus dem Staub gemacht, ohne sich um den Schaden von etwa 1.000 Euro zu kümmern, der an der linken Fahrzeugseite des schwarzen Corsa entstanden war. Hinweise zum Verursacher bitte an die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

Büdingen: Einbruch in der Thiergartenstraße

Zwischen Montag, 18.30 Uhr und Dienstag, 8.30 Uhr sind Einbrecher in der Thiergartenstraße in Büdingen zugange gewesen. Sie brachen die Eingangstür eines Einfamilienhauses auf und gelangten so in die Räume, welche anschließend durchsucht wurden. Was gestohlen wurde, steht bislang nicht fest. Die Friedberger Kripo ermittelt nun und sucht nach möglichen Zeugen. Wem sind im geschilderten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise bitte unter 06031/6010.

Ortenberg: Audi zerkratzt

In der Rotlippstraße haben Unbekannte einen blauen Audi A3 zerkratzt, vermutlich mit einem Schlüssel oder einem anderen, spitzen Gegenstand. Das Auto stand zwischen Montag, 20.20 Uhr und Dienstag, 6 Uhr im Bereich der 40er Hausnummern. Hinweise auf den Verursacher, Tel. 06042/96480.

Butzbach: Geldkassette aus Auto geklaut

Während Angestellte einer Bäckerei am Dienstagmorgen zwischen 7.24 Uhr und 7.29 Uhr ihr Auslieferungsfahrzeug mit Leckereien beluden, nutzte ein Langfinger die Gelegenheit und stahl eine Geldkassette aus dem nicht verschlossenen Cockpit.

Nach bisherigen Erkenntnissen handelte es sich bei dem Dieb um einen 40 bis 50 Jahre alten Mann mit Bauchansatz. Er war gekleidet mit schwarzem Basecap und T-Shirt, hellen Shorts sowie weißen Schuhen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Butzbach, Tel. 06033/70430.

Versuchter Diebstahl

Friedberg: Diebe stiegen in den frühen Morgenstunden am Dienstag (18.08.) in ein Elektrofachgeschäft in der Dieselstraße ein. Hierzu rissen sie gegen 03.35 Uhr ein Metallgitter vor einem Fenster heraus und schlugen die Fensterscheibe ein. Bisherigen Ermittlungen zufolge stiegen sie durch das Fenster ins Haus, kamen aufgrund verschlossener Türen jedoch nicht in den Verkaufsraum und flüchten daher ohne Beute. Durch die vorhandene Alarmanlage und die Mitteilung des Sicherheitsdiensts fuhren mehrere Streifen umgehend zu dem Geschäft, trafen dort die Täter jedoch nicht mehr an.

Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 800 Euro. Die Polizeistation Friedberg, tel. 06031/ 601-0, bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen in diesem Zusammenhang.

Gut gesichert, trotzdem weg

Bad Vilbel: Mit zwei Stahlschlössern an einem Verkehrsschild angeschlossen ließ eine 53-Jährige aus Bad Vilbel ihr Fahrrad am Montag (17.08.) gegen 08.55 Uhr in der Alte Frankfurter Straße/ Schlesienring zurück. Trotzdem musste sie später am Tag, gegen 16.45 Uhr, den Diebstahl des Fahrrads im Wert von knapp 2.000 Euro feststellen.

Die Polizeistation Bad Vilbel, tel. 06101/5460-0, bittet um Hinweise zum Diebstahl.

Unfall mit drei Leichtverletzten

Rockenberg-Oppershofen: Ein 41-Jähriger aus Bad Nauheim bremste am Montag (17.08.) gegen 19.40 Uhr seinen Audi auf der L1314 zwischen Oppershofen und Steinfurth ab, um nach links auf einen Feldweg abzubiegen. Der dahinter fahrende 30-Jährige aus Bad Nauheim übersah den Linksblinker des Vorausfahrenden und setzte mit seinem Dacia zum Überholen an. Dabei kollidierte er mit dem abbiegenden Audi. Beide Fahrer und die Beifahrerin im Dacia, eine 21-jährige Nauheimerin, verletzten sich leicht. Der Audifahrer und die Dacia-Beifahrerin kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden (Dacia: 12.000 Euro, Audi: 30.000 Euro).

Baggerschaufel auf Baustelle geklaut

Karben: Eine Baggerschaufel samt Aufhängung im Gesamtwert von etwa 300 Euro nahmen Diebe zwischen Samstag (15.08.) und Montag (17.08.) an sich. Gegen 16.00 Uhr am Samstag beendeten die Bauarbeiter ihre Arbeit in Okarben an der Baustelle in der Straße Am Heroldsrain und stellten den Minibagger der Marke Kuboto in der Baustelle ab. Den Diebstahl bemerkten sie am Montag gegen 8.00 Uhr. Hinweise hierzu nimmt die Polizeistation Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0, entgegen.

Unfall am Magna Park

Butzbach-Pohl-Göns: Ein 22-Jähriger aus Laubach befuhr mit seinem Klein-Transporter am Freitag (14.08.) das öffentliche Gelände des “Magna Parks” in Richtung der Zufahrt. Ein 30-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Homburg befuhr die Straße Am Magna Park in Richtung des Firmen Geländes. Im Zufahrtsbereich missachtete der Fahrer des Klein Lkw gegen 18.35 Uhr die Vorfahrt des anderen Fahrzeuges, so dass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 13.000 Euro. Der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt.

