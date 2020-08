Ubstadt-Weiher – Im Kreisverkehr von der Fahrbahn abgekommen und zu Fuß geflüchtet

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer ist in der Nacht auf

Montag mit seinem Audi in einem Kreisverkehr bei Ubstadt-Weiher gegen die

Umrandung geprallt und anschließend in einem angrenzenden Feld stehen geblieben.

Anschließend ließ der Fahrer den beschädigten Wagen zurück und flüchtete zu Fuß.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der Unbekannte zunächst die Kreisstraße

K3575 von Kronau kommend in Richtung Bruchsal. Am Kreisverkehr zwischen Weiher

und Stettfeld fuhr der Audi-Fahrer zunächst geradeaus gegen die innere Umrandung

des Kreisverkehrs, wurde von dieser abgewiesen und prallte im weiteren Verlauf

gegen die äußere Begrenzung. Von dort aus geriet der Audi auf ein angrenzendes

Feld und blieb dort schließlich stehen. Der Fahrzeugführer stieg anschließend

aus seinem Auto und flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle.

Kurz nach 01 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer schließlich den auf dem Feld

stehenden Pkw der Polizei. Den hinzugerufenen Beamten gegenüber gaben die Zeugen

an, dass zuvor ein Mann zu dem Auto im Feld gegangen wäre, um es zu

verschließen. Als sie den Mann ansprachen entgegnete dieser nur, dass er bereits

alles geklärt hätte. Anschließend entfernte sich der Unbekannte zu Fuß in

Richtung Industriegebiet „Großer Sand“. Auf die Zeugen machte er einen

alkoholisierten Eindruck. Eine anschließende Fahndung nach dem Mann verlief ohne

Erfolg.

Der mutmaßliche Fahrer wurde als etwa 180 cm groß und mit Glatze oder kurz

geschorenen Haaren beschrieben. Er trug eine kurze, beige Hose und ein schwarzes

T-Shirt.

Am Audi entstand durch den Unfall ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Kurz nach 02 Uhr musste die Feuerwehr zudem einen Flächenbrand auf einem

unbebauten Grundstück im Industriegebiet „Großer Sand“ löschen. Ob hier ein

Zusammenhang mit dem flüchtigen Fahrer besteht, ist noch Gegenstand der

Ermittlungen.

Mögliche Zeugen des Unfalls sowie Personen, die Hinweise auf den

verantwortlichen Fahrzeugführer geben können werden gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Bad Schönborn unter 07253/80260 in Verbindung zu setzen.

Eggenstein-Leopoldshafen – Polizei sucht BMW-Fahrer nach riskanten Überholmanövern auf B 36

Karlsruhe – Nach riskanten Überholmanövern eines BMW-Fahrers am

Montagnachmittag auf der Bundesstraße 36 bei Eggenstein-Leopoldshafen ermittelt

die Polizei wegen Straßenverkehrsgefährdung und sucht nach dem unbekannten

Fahrzeuglenker.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen überholte der Fahrer einer dunkelblauen

BMW-Limousine kurz vor 16.45 Uhr von Karlsruhe kommend in Richtung Ausfahrt

Leopoldshafen eine 55 Jahre alte Autofahrerin auf dem Standstreifen. Danach

wollte er vor der Frau, die einen roten Kleinwagen fuhr, nach links einscheren.

Da jedoch zur gleichen Zeit ein von der linken von zwei Fahrspuren kommender Pkw

ebenfalls vor die Geschädigte wechseln wollte, kamen sich die Fahrzeuge

gefährdend nahe. Der Zusammenstoß wurde wohl nur dadurch verhindert, dass der

BMW-Fahrer wieder nach rechts lenkte und auch den zweiten Pkw auf dem

Standstreifen überholte. Da der BMW mit hoher Geschwindigkeit fuhr, konnte

offenbar ein schwerer Verkehrsunfall nur durch Glück verhindert werden.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt hat ein Ermittlungsverfahren wegen

Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Fahrer des zweiten Pkw wird dabei als

Zeuge gesucht. Außerdem bittet die Polizei unter Telefon 0721 967180 um weitere

Hinweise zum BMW-Fahrer.

Östringen – BMW-Fahrer begeht Unfallflucht

Östringen – Der Fahrer oder die Fahrerin eines schwarzen BMW hat nach

Angaben eines verletzten Leichtkraftradlenkers am Montagabend bei Östringen

einen Unfall verursacht und beging im Anschluss Unfallflucht.

Ein 17-jähriger war um 19.15 Uhr mit seinem Leichtkraftrad auf dem

Verbindungsweg vom Stifterhof in Richtung Schindelberg unterwegs. In einer Kurve

kam ihm ein BMW auf seiner Straßenseite so entgegen, dass er um einen Unfall zu

verhindern ausweichen musste. Er kam von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen

Leitpfosten. Dabei verletzte er sich leicht. Auch sein Fahrzeug wurde

beschädigt. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Der Vorgang wurde von

einem Zeugen bestätigt. Zum BMW ist lediglich die Farbe schwarz bekannt. Das

Polizeirevier Bad Schönborn hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen.

Karlsruhe – Einbrecherin setzt Pfefferspray gegen Wohnungsinhaber ein

Karlsruhe – Am Montagmittag brach eine unbekannte Frau in eine Wohnung in

Mühlburg ein, in der sich zur Tatzeit auch deren Bewohner aufhielt und schlief.

Als der 29-jährige Wohnungsinhaber aus der Lameystraße gegen 11.50 Uhr auf die

Einbrecherin aufmerksam wurde, besprühte ihn diese mit Pfefferspray, stahl im

Anschluss einen dreistelligen Geldbetrag aus der Wohnung und ging flüchtig. Der

29-Jährige erlitt durch den Angriff Hautreizungen am Oberkörper. Eine

Personenbeschreibung konnte er nicht abgeben.

Bruchsal – Einbruch in Kellerräume

Bruchsal – Im Zeitraum zwischen Freitagabend und Montagnachmittag brachen

unbekannte Diebe durch eine Kellertür in ein Mehrfamilienhaus in der Bruchsaler

Orbinstraße ein und stahlen aus mehreren Kellerräumen diverses Diebesgut,

darunter Computer, Werkzeuge und Kleidungsstücke.

Die Einbrecher durchwühlten alle Kellerräume, weshalb sich der Wert der

abhandengekommenen Gegenstände bei Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend

beziffern ließ. Auch die Kellertür des Hauses wurde bei dem Aufbruch erheblich

beschädigt. Zeugen oder Hinweisgeber, die am vergangenen Wochenende im Bereich

der Orbinstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich

unter 07251 726-0 mit dem Polizeirevier Bruchsal in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Wachmann stellt Einbrecher in Lagerhalle im Rheinhafen

Karlsruhe – Ein unbekannter Täter brach am späten Montagabend in eine

Lagerhalle im Karlsruher Rheinhafen ein. Nachdem ihn ein Wachmann auf frischer

Tat entdeckt hatte, ergriff der Einbrecher ohne Beute die Flucht.

Um 22.55 Uhr stellte ein Sicherheitsmitarbeiter in der Fettweisstraße fest, dass

das Rolltor einer Lagerhalle gewaltsam aufgebogen war. Bei genauerer Nachschau

ertappte er in der Halle einen Mann, der offensichtlich gerade in das Lager

eingebrochen war. Beim Erblicken des Wachmanns ergriff der Unbekannte die Flucht

und rannte in Richtung Koellestraße davon. Sofort eingeleitete

Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten nicht zur Festnahme des Tatverdächtigen.

Laut Zeugen war der Einbrecher rund 185 cm groß, von europäischem

Erscheinungsbild, bekleidet mit einer dunkelgrauen, langen Hose, einer grauen

Jacke, Sportschuhen, einer Wollmütze und einem Schal im Gesicht. In der Hand

trug er eine rote Rohrzange, mit der er zuvor mutmaßlich das Rolltor der

Lagerhalle aufgebogen hatte.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0721 666-3611 mit dem

Polizeirevier Karlsruhe-West in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Unbekannte versuchten Zigarettenautomaten aufzubrechen

Karlsruhe – Zwei bislang unbekannte Täter versuchten am frühen

Dienstagmorgen einen Zigarettenautomaten in der Auer Straße aufzubrechen. Ein

Anwohner wurde kurz nach 01.00 Uhr wach und sah zwei Männer die gerade dabei

waren den Automaten aufzufexen. Die beiden Täter flüchteten nachdem sie entdeckt

worden waren. Eine sofortige Fahndung verlief ohne Erfolg. Bei den Tätern soll

es sich um zwei ca. 170 cm große Jugendliche gehandelt haben. Einer trug eine

helle Jeanshose. Wer Hinweise zu den Gesuchten geben kann, wird gebeten sich mit

dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach, Telefon 0721/49070 in Verbindung zu setzen.

Rheinstetten – Gullideckel auf Fahrbahn gelegt – Zwei Pkw beschädigt

Karlsruhe – Unbekannte haben am frühen Montagmorgen einen Gullideckel auf

die Fahrbahn der Umgehungsstraße gelegt. Zwei Pkw-Fahrer, die in Richtung

Neuburgweier unterwegs waren fuhren gegen 05.45 Uhr in Höhe der Sonnenstraße

über den Gullideckel. Hierbei wurden die Fahrzeuge beschädigt. Wer in diesem

Zusammenhang Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich mit dem Polizeirevier

Ettlingen, Telefon 07243/32000 in Verbindung zu setzen.

Bruchsal – Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Karlsruhe – Zu einem Auffahrunfall bei dem drei Personen leicht verletzt

wurden, kam es am Montagmorgen auf der Landesstraße 556 bei Forst.

Nach bisherigem Kenntnisstand war ein 66-jähriger Pkw-Fahrer auf der L 556 von

Forst kommend in Fahrtrichtung Bruchsal unterwegs. An der Lichtzeichenanlage auf

Höhe der Abfahrt zur Bundesautobahn 5 fuhr er ungebremst auf den Pkw eines

20-Jährigen, wodurch dieser auf ein weiteres Fahrzeug einer 67-Jährigen

aufgeschoben wurde. Das unfallverursachende Fahrzeug kam durch die Wucht des

Aufpralls von der Fahrbahn ab und erst auf dem Grünstreifen zum Stehen. Bei dem

Unfall zogen sich der Unfallverursacher, eine Beifahrerin des 20-Jährigen sowie

die 67-jähriger Autofahrerin leichte Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst musste

nicht hinzugezogen werden. Der angerichtete Sachschaden wird auf über 7.000 Euro

geschätzt.

Pfinztal – Gruppe Jugendlicher begeht mehrere Sachbeschädigungen. Auch ein Streifenwagen der Polizei demoliert.

Karlsruhe – Eine Gruppe Jugendlicher und ein Kind beschädigten am

Montagabend in Söllingen mehrere Gegenstände. Ein noch unbekannter

Tatverdächtiger flüchtete schließlich vor der Polizei und trat gegen einen

Streifenwagen.

Der Eigentümer eines Ruderbootes rief um 17.41 Uhr die Polizei, nachdem die

Gruppe sein an der Pfinz befindliches Ruderboot unbefugt benutzt hatte. Bei dem

Unfug ging offenbar das Heckruder des Bootes verloren und war nicht mehr

auffindbar. Etwa eine Stunde darauf wurden von verschiedenen Zeugen mehrere

Sachbeschädigungen entlang der Pfinzstraße gemeldet. Wie sich später

herausstellte, wurde unter anderem bei einem Kindergarten ein Zaun abgerissen

und aus einem Vorgarten eine Steinfigur zerstört. Einer der Geschädigten wurde

von einem der Jugendlichen, der eine Flasche Wodka bei sich hatte, noch von

hinten gestoßen, verletzte sich dabei aber nicht. Nach einem weiteren

Zeugenhinweis konnte eine fünfköpfige Gruppe am Leerdamplatz von Polizeibeamten

angetroffen werden. Ein Jugendlicher flüchtete und wurde später dabei

beobachtet, wie er gegen einen in der Nähe abgestellten Streifenwagen trat. Der

Sachschaden am Polizeifahrzeug wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Unter

den am Leerdamplatz kontrollierten Personen befand sich ein Mädchen und ein

12-jähriges Kind. Der flüchtige Jugendliche war zirka 15 bis 17 Jahre alt,

schlank und ungefähr 190 cm groß. Er hatte blonde, mittellange Haare. Seine

kurze Hose und sein T-Shirt waren in einem beige-olivegrünen Farbton.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter Telefon 0721 49070

entgegen.

Ettlingen – Kontrolle über Fahrzeug verloren und gegen Baum geprallt

Karlsruhe – Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde ein Autofahrer bei

einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmittag zwischen Schielberg und Marxzell

ereignete.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr ein 20-jähriger Ford-Fahrer gegen 12:00 Uhr

die Kreisstraße 3554. In einer leichten Linkskurve kam er vermutlich mit dem

Reifen an den rechten Randstein, wodurch er ins Schleudern geriet und die

Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Nachdem er zunächst über die Gegenfahrbahn

schleuderte kam er schließlich nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort

frontal gegen einen Baum. Bei dem Unfall zog sich der junge Mann

glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. An seinem Pkw entstand

Totalschaden.

Ubstadt-Weiher – Polizeibeamter nach Widerstandshandlungen dienstunfähig verletzt

Karlsruhe – Am Montagvormittag wurde ein 63-jähriger Mann in einer

Straßenbahn bei Ubstadt-Weiher ohne Fahrschein erwischt. Bei der anschließenden

Kontrolle durch die Polizei widersetzte sich der Mann den Maßnahmen, wodurch ein

Polizeibeamter dienstunfähig verletzt wurde.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befand sich der 63-Jährige kurz nach 11 Uhr in

der Straßenbahn der Linie 32 und wurde dabei von Fahrscheinprüfern auf Höhe der

Haltestelle Hochstattweg kontrolliert. Nachdem der Mann keine Fahrkarte bei sich

hatte, zeigte er sich uneinsichtig und bedrohte die Kontrolleure, weshalb die

Polizei hinzugerufen wurde.

Bei der anschließenden Kontrolle durch die alarmierte Polizei setzte sich der

63-Jährige zur Wehr und trat mehrfach in Richtung der Beamten. Ein Polizist

wurde hierbei an der Hand getroffen und derart verletzt, dass er später seinen

Dienst nicht mehr fortsetzen konnte. Dennoch konnte der 63-jährige Deutsche

schließlich überwältigt und vorläufig festgenommen werden.

Der Mann wird sich nun wegen Bedrohung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

und Erschleichen von Leistungen verantworten müssen.