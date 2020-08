Mannheim-Feudenheim: Auffahrunfall nach Unachtsamkeit

Mannheim-Feudenheim – Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Montagabend

gegen 20:20 Uhr an der Kreuzung Wingertsbuckel/Langgewannweg/Weiherweg. Ein

22-jähriger BMW-Fahrer fuhr auf dem Wingertsbuckel in Richtung Wallstadt, als er

einen verkehrsbedingt abbremsenden Opel-Fahrer zu spät bemerkte und auf ihn

auffuhr. Hierbei wurde der Opel-Fahrer leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt

ca. 3.000EUR.

Mannheim: Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen auf B 44; zwei Verletzte; Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim – Bei dem Verkehrsunfall, der sich am Montagnachmittag auf der B

44, unterhalb der A 6 ereignete, wurden zwei Personen verletzt, eine davon

schwer.

Gegen 16.30 Uhr, war ein 41-jähriger Lkw-Fahrer auf der B 44 stadtauswärts

unterwegs, als er auf der zweispurigen Straße vom linken auf den rechten

Fahrstreifen wechseln wollte. Dabei übersah er eine daneben fahrende 46-jährige

Audi-Fahrerin.

Durch die seitliche Kollision schleuderte die Audi-Fahrerin vor den Lkw, der das

Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und dort gegen den Ford eines 60-Jährigen schob,

der an einer Ampel wartete.

Durch die Kollision wurde die 46-Jährige schwer verletzt und nach ihrer

notärztlichen Behandlung mit dem Verdacht, lebensgefährliche Verletzungen

erlitten zu haben, in eine Klinik transportiert. Der 60-Jährige wurde leicht

verletzt, der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Der Audi war total beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden

beläuft sich auf über 30.000.- Euro.

Da der Lkw-Fahrer seinen Wohnsitz im Ausland hat, wurde zur Sicherung des

Strafverfahrens eine Sicherheitsleitung von 5.000.- Euro erhoben. Die B 44

(Frankenthaler Straße), die stadtauswärts teilweise voll gesperrt war, wurde um

19 Uhr wieder freigegeben.

Die Ermittlungen der Verkehrspolizei Mannheim dauern an.

Mannheim-Herzogenried: 20-jähriger Rollerfahrer versucht vor Polizeikontrolle zu flüchten

Mannheim-Herzogenried – Am frühen Dienstagmorgen versuchte sich ein

20-Jähriger im Stadtteil Herzogenried durch Flucht einer Polizeikontrolle zu

entziehen. Der junge Mann fiel einer Polizeistreife auf, als er von der

Zeppelinstraße über die Waldhofstraße in die Heinrich-Zille-Straße einfuhr. Der

Fahrer und sein Sozius trugen keinen Schutzhelm. Dem Fahrer wurde durch

Leuchtschrift, Blaulicht und Martinshorn ein Anhaltesignal gegeben. Doch statt

zu halten, gab der 20-jährige Gas und versuchte, über Gehwege, Radwege und

Grünflächen, vor einer Kontrolle zu flüchten. Die Beamten mussten die Verfolgung

jedoch zunächst aufgrund von Sperrpfosten an Rad- und Fußwegen abbrechen. Der

Rolle konnte jedoch wenig später in der Nähe aufgefunden und der 20-Jährige in

der Käthe-Kollwitz-Straße festgenommen werden. Eine Alkoholüberprüfung verlief

ohne Befund.

Weshalb der junge Mann vor den Beamten flüchten wollte, ist derzeit nicht

bekanant. Die Ermittlungen gegen ihn, u.a. wegen des Verdachts der Teilnahme an

einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen dauern an.

Mannheim-Oststadt: Schwerpunktkontrollen zur Bekämpfung der Hauptunfallursache Drogen im Straßenverkehr

Mannheim-Oststadt – Unter Federführung des Polizeireviers

Mannheim-Oststadt führte das Polizeipräsidium Mannheim am Montag, 17.08.2020,

zwischen 12 Uhr und 20 Uhr in Zusammenarbeit mit dem Kompetenzteam „Drogen im

Straßenverkehr“ auf Friedensplatz im Stadtteil Oststadt eine

Schwerpunktkontrollaktion mit der Zielrichtung Bekämpfung der Hauptunfallursache

Drogen und Alkohol im Straßenverkehr durch.

Zur Bekämpfung des Fahrens unter Drogeneinfluss und zur Aufhellung des

offensichtlich bestehenden Dunkelfeldes sowie zur Verbesserung des

Sicherheitsgefühls der Bürger in Sinsheim, wurden bei der Kontrolle insgesamt

102 Fahrzeuge und 183 Personen kontrolliert.

Insgesamt wurden 11 Fahrer, die unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr

teilnahmen, festgestellt. Ihnen wurden an der Kontrollstelle durch einen Arzt

Blutproben entnommen. Gegen 11 Tatverdächtige wurden darüber hinaus

Strafverfahren wegen Drogenbesitzes eingeleitet.

An der Kontrollstelle waren insgesamt 50 Polizeibeamte eingesetzt, darunter 24

Beamte der Polizeireviere Mannheim-Oststadt und -Neckarau als

Schulungsteilnehmer sowie das Kompetenzteam des Polizeipräsidiums Mannheim

eingesetzt.

Weitere Ergebnisse: 2 x Fahren ohne Fahrerlaubnis 1 x Urkundenfälschung, 2 x

Verstoß gegen das Waffengesetz, ein ausländerrechtlicher Verstoß. Darüber hinaus

wurden mehrere Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt, die entsprechend

geahndet wurden.

Die intensive Fortbildung aller Verkehrspolizisten und immer mehr Beamten/-innen

der Streifendienste der Polizeireviere, die Zentralisierung der

Qualitätskontrolle sowie die Übernahme der Fachaufsicht durch eine

Expertengruppe „Drogen im Straßenverkehr“ hat in den letzten Jahren zu einer

deutlichen Qualitätssteigerung und Intensivierung bei der Bekämpfung der

Hauptunfallursache Drogen im Straßenverkehr geführt. Verkehrsteilnehmer, die

sich unter Drogeneinfluss ans Steuer setzen, müssen künftig zu jeder Zeit an

jeder beliebigen Stelle damit rechnen, in eine Drogenkontrolle zu geraten. Die

Schulungen und Kontrollen werden intensiv fortgesetzt.

Mannheim-Neckarstadt: Rottweiler beißt Spaziergänger / Zeugen gesucht!

Mannheim-Neckarstadt – Ein 36-jähriger Mann lief am Montagabend gegen

22:00 Uhr die Riedfeldstraße in Richtung des Neckartors in der

Bürgermeister-Fuchs-Straße entlang und nutzte hierbei den linken Gehweg. Auf

diesem Gehweg kam ihm ein Pärchen mit einem Rottweiler entgegen. Der 36-Jährige

wich daher auf die Fahrbahn aus, um dem Trio den Gehweg zu überlassen. Als sich

der Mann auf Höhe des Trios befand, biss ihn der Hund unvermittelt in die linke

Mannheim – Am frühen Dienstagmorgen kam es in einer Produktionsanlage im

Franzosenweg zu einem Brandausbruch – Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind

im Einsatz.

Gegen 4.30 Uhr brach aus bislang unbekannter Ursache das Feuer in einem

Silogebäude der betroffenen Firma aus. Nachdem Löschversuche der Angestellten

fehlschlugen alarmierten diese Polizei und Feuerwehr. Das Großaufgebot der

Berufsfeuerwehr, unterstützt durch freiwillige Feuerwehren aus Mannheim, brachte

den Brand schnell Kontrolle und löschte das Feuer vollständig. Die

Nachlöscharbeiten zur Verhinderung eines erneuten Ausbruchs dauerten an. Ein

Angestellter des Tierfutterbetriebs wurde aufgrund von eingeatmeten Rauchgas

leicht verletzt, zudem mussten zwei Feuerwehrleute vom Rettungsdienst versorgt

werden. Nach erster Einschätzung beläuft sich die Schadenssumme auf einen hohen

fünfstelligen Betrag.

Die Brandermittler des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt haben die

Untersuchung zur Ursache aufgenommen.letzten, entfernte sich das Pärchen

mit dem Hund. Der Mann begab sich anschließend zur Anzeigenerstattung auf das

Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt. Er erlitt durch den Biss eine tiefere

Fleischwunde.

Von dem unbekannten Pärchen, bestehend aus einer weiblichen Person und dem

männlichen Hundeführer ist lediglich bekannt, dass die Frau eine helle Hose trug

und schulterlange schwarze Haare hatte. Der Hund hört möglicherweise auf den

Namen „Amigo“.

Die Polizeihundeführerstaffel hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen

und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder Angaben zu dem

Hundehalter, bzw. dem Pärchen machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer

0621/71497-0 entgegengenommen.

Mannheim-Käfertal: Nach Farbschmierereien Zeugen gesucht

Mannheim – Mehrere Hakenkreuze kritzelte ein unbekannter Täter vermutlich

am Montag auf einen Stromkasten in der Mosbacher Straße. Dem nicht genug

schmierte der Unbekannte Mülleimer und Sitzbänke mit Hakenkreuzgen und

verächtlichen Schriftzügen in der Osterbruker Straße voll.

Zeugen, die verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden

gebeten, sich unter 0621 174-4444 bei der Kriminalpolizei zu melden.

