Angelbachtal/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter zerkratzt Auto – Zeugen gesucht!

Angelbachtal/Rhein-Neckar-Kreis – Am Montag wurde zwischen 10:45 Uhr und

11:00 Uhr im Stadtteil Eichtersheim in der Friedrich-Hecker-Straße ein Auto

beschädigt. Auf Höhe des Anwesens Nummer 3 zerkratze ein bislang unbekannter

Täter einen blauen VW über die gesamte linke Fahrzeugseite. Der Sachschaden

beläuft sich auf rund 1.500EUR. Mit welchem Gegenstand das Auto zerkratzt wurde

ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten sich beim Polizeiposten Angelbachtal, unter der

Telefonnummer 07265-911200, oder beim Polizeirevier Sinsheim, unter der

Telefonnummer 07261-6900, zu melden.

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz – Polizei sucht Zeugen

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis – Am Montag ereignete sich auf dem Parkplatz

eines Supermarktes in der Bahnhofstraße zwischen 11:35 Uhr und 12:00 Uhr ein

Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher anschließend unerlaubt vom

Unfallort entfernte. Vermutlich beim Ausparken beschädigte ein unbekannter

Autofahrer einen Citroen C1 an der vorderen Stoßstange. Der Sachschaden liegt

bei rund 1.000EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222-57090, zu melden.

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Kinder auf Fahrrad kollidieren mit Pkw und werden leicht verletzt / Zeugen gesucht!

Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis – Am Montagabend kam es gegen 18:50 Uhr zu

einem Verkehrsunfall in der Rauenberger Straße, bei dem zwei fahrradfahrende

Kinder mit einem Pkw kollidiert sind und leicht verletzt wurden. Den ersten

Erkenntnissen nach wollten zwei 9 und 14 Jahre alten Kinder zusammen auf einem

Fahrrad die Rauenberger Straße im Bereich einer Kurve überqueren und übersahen

hierbei das herannahende Fahrzeug einer 38-jährigen Frau. Als diese die beiden

Kinder nach der Kurve bemerkte, bremste sie und wich den Kindern aus, konnte

aber einen leichten Zusammenstoß mit dem Fahrrad nicht mehr verhindern. Die

beiden Kinder kamen zu Fall und zogen sich eine Schürfwunde und eine Prellung

zu. Sie wurden vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung untersucht und

behandelt. Fahrradhelme trugen die beiden Kinder nicht. Am Pkw entstanden

Kratzer an der Stoßstange.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können,

werden gebeten sich unter der Rufnummer 06222/5709-0 mit dem Polizeirevier

Wiesloch in Verbindung zu setzen.

Neulußheim, Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Fahrzeuge zerkratzt – Zeugen gesucht!

Neulußheim / Rhein-Neckar-Kreis – Mindestens sechs zerkratzte Autos und

mehrere tausend Euro Sachschaden beschäftigten derzeit die Ermittler des

Polizeipostens Neulußheim. Ein unbekannter Täter zerkratzte demnach am

vergangenen Wochenende mit einem spitzen Gegenstand geparkte Pkw in der Rhein-

und Wingertstraße. Die Kratzer sind teilweise bis zu zwei Meter lang und decken

dabei die komplette Fahrzeugseite ab. Die Ermittler gehen davon aus, dass der

Unbekannte im Zeitraum von Freitagabend, 21 Uhr, bis Samstagmorgen ,7 Uhr, zur

Tat schritt. Zeugen die verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf einen

möglichen Täter geben können, werden gebeten, sich unter 06205 31129 an die

Beamten zu wenden. Besitzer beschädigter Fahrzeug werden außerdem gebeten

Kontakt mit den Ermittlern aufzunehmen.

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Drei Stuten auf Pferdekoppel verletzt – Polizei sucht Zeugen

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis – Bereits in der Nacht von Donnerstag;

13.08.2020 auf Freitag, 14.08.2020 wurden auf einem Pferdehof in Wiesloch drei

Stuten verletzt. Ein unbekannter Täter drang in eine Außenkoppel des Hofs im

Bögnerweg ein und fügte drei Stuten mittels eines nicht näher bekannten

Tatwerkzeugs Verletzungen an den Läufen zu.

Im Zusammenhang mit der Tat in Wiesloch war eine männliche Person aufgefallen,

die sich in auffälliger Weise über Gegebenheiten des Hofs sowie angebrachter

Überwachungskameras erkundigte.

Die Person wird wie folgt beschrieben:

Ca. 50 Jahre alt

185 bis 190 cm groß

Bauchansatz

Dunkelbraune Haare, vorne etwas kürzer geschnitten als hinten

Gebräuntes Gesicht, gebräunte Haut, ins Rötliche gehend

Sprach Deutsch ohne erkennbaren Dialekt

Trug ein strahlend weißes T-Shirt und knielange kurze Hosen

Die Person hatte ein Fahrrad bei sich

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise,

insbesondere zu der sich auffällig verhaltenden Person geben können, werden

gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203/9305-0 zu melden.

Die weiteren intensiven Ermittlungsmaßnahmen der Ermittlungsgruppe „Koppel“ beim

Polizeipräsidium Mannheim dauern an.

Brühl, L599, Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Unfall auf Landstraße

Brühl / Ketsch / L599 / Rhein-Neckar-Kreis – Zu einem schweren Unfall kam

es am Dienstagmorgen auf der Landstraße 599 als eine Frau kurz nach 8 Uhr mit

ihrem Kleinwagen über den Beginn der Leitplanke am Fahrbahnrand fuhr. Dabei

überschlug sich der Smart und kam anschließend im angrenzenden Acker auf den

Reifen zum Stehen.

Die Fahrerin wurde nach einer ärztlichen Versorgung vor Ort in Krankenhaus zur

weiteren Untersuchung gebracht.

Während der Unfallaufnahme sowie der nachfolgenden Bergungsarbeiten war die

Richtungsfahrbahn zwischen Brühl und B 291 gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich

umgeleitet. Die Sperrung wurde kurz vor 10 Uhr wieder aufgehoben.

Weshalb die leichtverletzte Dame mit ihrem Auto von der Fahrbahn abkam ermitteln

nun die Beamten des Verkehrsdienstes Mannheim. Der entstandene Sachschaden kann

bislang nicht beziffert werden.

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Nach Einbruch drei Motorräder entwendet / Zeugen gesucht!

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis – Am Samstagmorgen brachen Unbekannte gegen

03:40 Uhr bei einem Motorradhändler in der Speyerer Straße ein, indem sie die

Eingangstür aufhebelten. Bei der späteren Durchsuchung des Gebäudes, bei der

auch ein Polizeihund zum Einsatz kam, stellte sich heraus, dass der oder die

Täter insgesamt drei Motorräder des Typs „Ninja“ entwendet hatten. Der

Diebstahlsschaden beläuft sich auf fast 40.000 Euro.

Die Kriminalinspektion 2 der Kriminalpolizeidirektion hat die Ermittlungen in

diesem Fall aufgenommen und sucht nun Zeugen, die in der besagten Nacht etwas

Verdächtiges beobachtet haben, oder sachdienliche Hinweise zu der Tat geben

können. Hinweise werden unter der Rufnummer 0621/174-4444 entgegengenommen.