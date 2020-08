Heidelberg: Zwei Fälle von Exhibitionismus am Wochenende / Täter gefasst

Heidelberg – Am Wochenende gelang es in zwei Fällen von Exhibitionismus,

die Tatverdächtigen festzunehmen. Am Samstagabend gesellten sich gegen 22:40 Uhr

zwei männliche Personen mit entkleideten Oberkörpern zu einer Gruppe von drei

Personen, die sich auf der Neckarwiese aufhielten. Die beiden alkoholisierten

Männer provozierten zunächst einen Streit, in dessen Folge es auch zu

Handgreiflichkeiten kam. Anschließend zog einer der beiden Personen die Hose

herunter und provozierte zwei vorbeilaufende Frauen, die die Entblößung aber

nicht wahrnahmen. Bei der Sachverhaltsaufnahme einer Polizeistreife zeigte sich,

dass die beiden 29 und 30 Jahre alten Männer 1 Promille hatten.

Am frühen Sonntagmorgen gegen 4 Uhr wurden zwei Frauen im Alter von 20 und 21

Jahren von einem Mann verfolgt, während sie vom Bismarckplatz zur Grünanlage

„Schwanenteich“ in der Kurfürstenanlage liefen. Dort ließen sich die beiden

Frauen auf einer Parkbank nieder und wurden von dem Mann angesprochen, der sich

neben sie setzen wollte. Nachdem die beiden Frauen dies abgelehnt hatten, setzte

sich der Mann auf eine benachbarte Bank und onanierte. Er wurde später anhand

der Personenbeschreibung durch eine Polizeistreife festgestellt.

Die drei Tatverdächtigen wurden erkennungsdienstlich behandelt und sie erwartet

nun eine Strafanzeige wegen exhibitionistischer Handlungen.

Kreis Bad Kreuznach: Die Polizei-News

Diebstahl eines Fahrrads

Bad Sobernheim

In der Zeit vom 17.08.2020, 15:00 Uhr bis 18.08.2020, 11:00 Uhr, wurde in Bad Sobernheim auf dem Gelände des Hotels Bollants im Park, ein an einem Fahrradständer angeschlossenes Trekkingrad entwendet. Das Fahrrad hatten einen Wert von ca. 500 Euro. Ob sich aus den Aufnahmen der Überwachungskameras Ermittlungsansätze ergeben, kann erst nach Auswertung festgestellt werden. Zeugenhinweise werden an die Polizei in Kirn (06752-1560) erbeten.

Verkehrsunfall

Marnheim

Am 18.08.20, gegen 07:05 h ereignete sich auf der B 47 zwischen Marnheim und Dreisen ein Verkehrsunfall. Ein 30 Jahre alter Verkehrsteilnehmer fuhr aus Richtung Marnheim in Richtung Dreisen. Er versuchte einen Traktor zu überholen. Als er Gegenverkehr bemerkte, wollte er sein Überholmanöver abbrechen und wieder hinter dem Traktor einscheren. Dies misslang, so dass er auf das Heck des Traktors auffuhr. Bei dem Traktor brach durch den Aufprall das rechte Hinterrad. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr Fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Die Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Unfallflucht am Kreisel Hargesheim/Roxheim/Gutenberg

Hargesheim

Am 12.08.20, gegen 20:45 Uhr, wurden am Kreisel Hargesheim/Roxheim/Gutenberg, Fahrtrichtung Gutenberg, mehrere Verkehrsschilder überfahren und beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Audi Q3, Baujahr 2019, mit Schäden im Frontbereich (Luftgitter-Abdeckung und Frontspoiler-Blende) handeln. Hinweise zu dem Unfallflüchtigen an die Polizei Bad Kreuznach, Tel. 0671-88110.