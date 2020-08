Unfallbeteiligte stand unter Drogeneinwirkung

Bingen-Bingerbrück, Koblenzer Straße – 17.08.2020, 17.05 Uhr

Ein 33 jähriger Fahrzeugführer wollte sein Fahrzeug in eine Parktasche einparken, als der vor ihm haltende Transporter rückwärts rollte. Es kam zu einem leichten Zusammenstoß der Fahrzeuge. Während am PKW nur das Kennzeichen eingedrückt war, fand sich am Transporter kein Schaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme zeigten sich bei der 28 jährigen Transporterfahrerin Anzeichen, die auf Drogenkonsum deuteten. Ein durchgeführter Drogentest bestätigte den Verdacht, so dass der Fahrerin eine Blutprobe entnommen und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet wurden.

Weitere Festnahmen nach Auseinandersetzungen in Wormser

Rheinstraße – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft

Mainz und des Polizeipräsidiums Mainz

Mainz – Worms – Aufgrund von der Staatsanwaltschaft erwirkter Europäischer

Haftbefehle konnten am 04. August 2020 drei weitere Beschuldigte, denen schweren

Landfriedensbruch und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen wird, in

Frankreich festgenommen werden. Den Festnahmen sind umfangreiche Ermittlungen

der Kriminaldirektion Mainz vorangegangen.

Die Beschuldigten, die der vereinfachten Auslieferung zugestimmt haben, wurden

am 13. August 2020 nach Deutschland überstellt und am gleichen Tag dem

Haftrichter in Offenburg vorgeführt. Sie befinden sich seither in

unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten in Untersuchungshaft. Alle

Beschuldigten sind Heranwachsende und 19 bzw. 20 Jahre alt. Sie sind in der

Türkei geboren und haben die türkische Staatsangehörigkeit.

Darüber hinaus wurden am 12 August 2020 zwölf Durchsuchungsbeschlüsse bei

insgesamt zehn Beschuldigten und Zeugen vollstreckt. Durchsucht wurden Wohnungen

und Geschäftsräume mit dem Ziel, weitere Beweismittel aufzufinden. Die

Ermittlungen dauern an.

Wir berichteten: Festnahme von zwei Tatverdächtigen in Zusammenhang mit

Auseinandersetzungen in der Rheinstraße – Untersuchungshaft

Gemeinsame Pressemeldung von Zoll, Stadt und Polizei Worms zu Kontrollmaßnahmen

im Innenstadtbereich

Rollerfahrer nach Verkehrsunfall flüchtig

Mainz – Montag, 17.08.2020, 09:00 Uhr

Ein 21-jähriger Autofahrer und ein bislang unbekannter Rollerfahrer befahren

hintereinander die Pariser Straße in Richtung „Am Römerlager“. An der Kreuzung

Pariser Straße/Fichtenplatz bremst der PKW Fahrer aufgrund rot werdender Ampel

ab, der Rollerfahrer fährt dem haltenden PKW auf.

Die beiden Fahrer halten zunächst an um ihre Daten auszutauschen. Hierbei

entgegnet der Rollerfahrer, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis

ist und daher auf eine polizeiliche Unfallaufnahme verzichten möchte. Als der

21-Jährige jedoch die Polizei hinzurufen will, flüchtet der Rollerfahrer in

unbekannte Richtung.

Es stellt sich heraus, dass der unfallbeteiligte Roller vor über einem Jahr als

gestohlen gemeldet wurde.

Der flüchtige Fahrer wird wie folgt beschrieben: ca. 1,80m groß, stämmig /

muskulös, trug zum Unfallzeitpunkt eine graue Jacke, eine schwarze lange Hose

und auffällige braune Nike Sneaker mit rotem Karomuster.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Diebstahl aus Fahrzeug

Mainz – Sonntag, 16.08.2020 20:45 Uhr – Montag, 17.08.2020 06:45 Uhr

Bislang unbekannte Täter verschaffen sich in der Nacht von Sonntag auf Montag

Zutritt zu einer Tiefgarage in der Mainzer Altstadt und schlagen bei einem dort

geparkten VW Touran die Scheibe des Beifahrerfensters ein. Anschließend

entwenden sie den im Fahrzeug liegenden Geldbeutel der 55 -jährigen

Fahrzeughalterin. Außerdem wird das ebenso in der Garage befindliche Fahrrad des

Sohns der 55-Jährigen entwendet. Bislang liegen keine Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.