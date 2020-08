Fritzlar: Versuchter Raubüberfall auf Schnellrestaurant und Bowlingcenter

(ots)- 14.08.2020, 23:30 Uhr und 23:58 Uhr – Am Freitag 14.08.2020 kurz vor Mitternacht, versuchte ein bewaffneter Täter zuerst ein Schnellrestaurant in der Alten Wildunger Straße und anschließend ein Bowlingcenter in der Wekalstraße zu überfallen. Bei beiden Taten kam der Täter nicht zum Erfolg. Er wurde anschließend durch die fahndenden Polizisten angetroffen und festgenommen.

Der Festgenommene, es handelt sich um einen 27-jährigen aus dem Schwalm-Eder-Kreis, bestellte als Fußgänger an der Bestellsäule des Drive-In-Schnellrestaurants etwas zu essen. Anschließend ging er zum Auslieferungsschalter und holte dort eine Schusswaffe aus einer Tasche. Er bedrohte den Angestellten am Schalter mit seiner Waffe und forderte die Herausgabe von 50 Euro. Als weitere Kunden mit ihren Fahrzeugen zum Schalter kamen, steckte der 27-Jährige seine Waffe wieder weg und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung.

Eine knappe halbe Stunde später betrat der 27-Jährige das Bowlingcenter in der Wekalstraße und bedrohte dort eine Mitarbeiterin mit der Schusswaffe und forderte das Bargeld aus der Kasse. Ein weiterer Mitarbeiter des Bowlingcenters kam hinzu und verwickelte den 27-jährigen Tatverdächtigen in ein Gespräch, woraufhin dieser aus dem Bowlingcenter flüchtete.

Kurze Zeit später wurde er von den fahndenden Polizisten festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kassel erließ die zuständige Haftrichterin einen Haftbefehl gegen den 27-Jährigen. Er wurde anschließen in eine Haftanstalt eingeliefert.

Melsungen: Einbrecher stehlen 8 Flaschen Bier aus Getränkemarkt

(ots) – 17.08.2020, 20:00 Uhr bis 18.08.2020, 08:00 Uhr – Acht Flaschen Bier erbeuteten unbekannte Täter in der vergangenen Nacht bei einem Einbruch in einen Getränkemarkt in der Kasseler Straße.

Die Täter schlugen ein Loch in ein Fester und versuchten offensichtlich das Fenster zu entriegeln. Da der Fenstergriff jedoch verschlossen war, konnten sie das Fenster nicht komplett öffnen. Durch das entstandene Loch im Fenster griffen die Täter hindurch und stahlen 8 Flaschen Krombacher Bier im Wert von 10 Euro. Der entstandene Sachschaden beträgt 200 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890

Unbekannte Täter brechen Wohnwagen auf

Oberaula (ots) – 13.08.2020, 15:00 Uhr bis 15.08.2020, 11:41 Uhr – In der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Samstagmittag brachen unbekannte Täter insgesamt sechs abgestellte Wohnwagen auf einem Schotterparkplatz “Am Frauenberg” auf und stahlen Unterhaltungselektronik im Wert von 3.000 Euro.

Die Täter begaben sich zu den abgestellten Wohnwagen und brachen die jeweiligen Eingangstüre auf. Aus den Innenräumen der Wohnwagen stahlen sie Fernseher, Receiver, einen Blue-Rav-Player, ein mobiles Klimagerät, eine Abdeckplane und ein Abdecknetz. Mit der Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der angerichtete Sachschaden beträgt 1.500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430

