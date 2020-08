Korbach: Die Polizei-News

Bad Arolsen: Reifen an Lkw zerstochen – Polizei bittet um Hinweise

(ots) – In der Nacht von Sonntag 16.08.2020 auf Montag 17.08.2020 wurden in Bad Arolsen in der Kaulbachstraße an einem Lkw der Marke MAN mit Münchner Kennzeichen durch einen unbekannten Täter drei Reifen mit einem Messer oder spitzen Gegenstand zerstochen. Der Fahrzeugführer hatte den Lkw um 20:00 Uhr ordnungsgemäß am Fahrbahnrand zum Parken abgestellt. Als er sein Fahrzeug um 03:00 Uhr wieder in Betrieb nehmen wollte, stellte er die Beschädigungen fest.

Der Sachschaden beträgt 500 Euro. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel.: 05691-9799-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Bad Wildungen: Container mit Farbe besprüht – Polizei sucht Zeugen

(ots) – Am vergangenen Wochenende, Freitag, 14.08.2020, 14:00 Uhr bis Montag, 17.08.2020, 06:00 Uhr, wurden in Bad Wildungen in der Straße der Jugend Ecke Johanniterstraße ein Wohn- und ein Materialcontainer der dort arbeitenden Baufirma durch unbekannte Täter mit Farbe besprüht.

Der oder die Täter sprühten ein “Kronensymbol” und einen Schriftzug mit schwarzer Farbe auf. Ein Teil der Buchstaben wurde mit blauer Farbe ausgesprüht. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Wildungen Tel.: 05621/7090-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Rosenthal/Bracht: Sprinter mit Anhänger kommt auf die Gegenfahrbahn

(ots) – Die Polizei Stadtallendorf sucht nach einem Unfall auf der Landstraße 3077 zwischen Rosenthal und Bracht am Montag 17.08.2020 um 16.40 Uhr, nach Unfallzeugen und bittet um Hinweise zu einem weißen Sprinter mit einem Anhänger mit geladenem land- oder forstwirtschaftliches Gerät. Das Gespann geriet auf dem Weg nach Bracht in einer langgezogenen Kurve über die Mittellinie hinaus in den Gegenverkehr.

Drei Fahrzeuge mussten daraufhin stark abbremsen, um eine Kollision zu verhindern. Das Bremsmanöver des Fahrers des letzten Autos dieser Kolonne reichte nicht mehr aus, sodass es zu einem Auffahrunfall kam. Bei dem Zusammenstoß erlitten zwei Insassen der Autos leichte Verletzungen. Das Sprintergespann setzte die Fahrt ohne anzuhalten fort.

Nach ersten Informationen befand sich an dem weißen Sprinter ein ausländisches Kennzeichen. Einzelheiten über das Kennzeichen und zu dem oder den Insassen des Sprinters gibt es derzeit noch nicht. Wer hat die doch auffällige Fahrzeugkombination an diesem Montag noch gesehen und kann nähere Angaben machen? Wer kann sich an das Verladen des Geräts auf den Anhänger erinnern und aufgrund dessen Hinweise geben, die zur Ermittlung von Fahrzeug und Fahrer führen könnten?

Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0

