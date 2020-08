Landkreis Kassel: Die Polizei-News

Schwerer Unfall auf B 251 – 32-jähriger Beifahrer tödlich verletzt

Habichtswald (ots) – Bei dem Verkehrsunfall auf der B 251 bei Habichtswald-Ehlen am Dienstagmorgen 18.08.2020 ist der 32-jährige Beifahrer aus Habichtswald tödlich verletzt und der 41-jährige Fahrer des Alfa Romeo leicht verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 41-Jährige aus Kassel gegen 09:15 Uhr, entgegen der vorherigen Meldung, mit dem Pkw aus Ehlen kommend in Richtung Dörnberg unterwegs gewesen. Kurz nach dem Ortsausgang kam der Pkw in Höhe der Straße “Im Grund” aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Leitplanke und kam im Bereich der Böschung zum Stehen.

Der im Fahrzeug eingeschlossene 32-jährige Beifahrer musste durch Rettungskräfte befreit werden.

Er erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Nach den ersten Ermittlungen der am Unfallort eingesetzten Beamten der Polizeistation Wolfhagen ergaben sich bislang keine Hinweise auf die Beteiligung weiterer Verkehrsteilnehmer.

An dem Alfa Romeo, der sichergestellt wurde, entstand Totalschaden. Zur Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs wurde ein Gutachter in die weiteren Ermittlungen eingebunden.

Wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die B 251 für rund drei Stunden voll gesperrt werden, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam.

Der Verkehr konnte nun wieder freigegeben werden.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen