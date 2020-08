Pkw weicht Radfahrerin aus und kollidiert mit Schild (siehe Foto)

Kassel-Unterneustadt (ots) – Zeugen eines Unfalls, der sich am Freitagnachmittag 14.08.2020 in der Kasseler Unterneustadt ereignete, suchen die zuständigen Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Wie ein 53-jähriger Autofahrer gegenüber den aufnehmenden Polizisten angab, musste er einer entgegenkommenden Radfahrerin ausweichen, die auf seiner Fahrspur unterwegs gewesen war. Hierbei stieß er gegen ein Verkehrsschild. Die Fahrradfahrerin flüchtete unerkannt von der Unfallstelle.

Wie die am Unfallort in der Bädergasse, Ecke “Holzmarkt” eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichten, hatte sich der Unfall gegen 16 Uhr ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 53-Jährige aus dem Schwalm-Eder-Kreis mit seinem VW Golf auf der Bädergasse aus Richtung Fulda kommend in Richtung des Holzmarktes unterwegs gewesen, als ihm plötzlich auf seiner Fahrspur die Fahrradfahrerin entgegenkam. Um einem Frontalzusammenstoß zu verhindern, musste er seinen Angaben zufolge nach links ausweichen und kollidierte mit dem Mast des Verkehrsschildes. Während an dem Pkw ein Schaden von rund 2.000 Euro entstand, beziffern die aufnehmenden Polizisten den Sachschaden an dem Schild auf rund 800 Euro. Die unbekannte Fahrradfahrerin fuhr in Richtung Elisabeth-Selbert-Promenade davon.

Sie war schwarz gekleidet und hatte schulterlange blonde Haare, so der VW Fahrer.

Wer den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise zu dem Unfall geben kann, wird gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Apothekeneinbruch in Bettenhausen – Kripo sucht Zeugen

Kassel-Bettenhausen (ots) – Unbekannte sind in der Zeit zwischen Samstagnachmittag 15.08.2020 und Montagmorgen 17.08.2020 in eine Apotheke im Kasseler Stadtteil Bettenhausen eingebrochen und haben Wechselgeld aus einer Kasse sowie Medikamente erbeutet. Mit ihrem brachialen Vorgehen richteten die Täter einen Schaden von rund 2.000 Euro an. Die Ermittler der Kasseler Kripo sind auf der Suche nach Zeugen.

Wie die am Tatort eingesetzten Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichten, ereignete sich der Einbruch in der Leipziger Straße, nahe der Osterholzstraße, zwischen dem Geschäftsschluss am Samstagnachmittag gegen 13:00 Uhr und Montagmorgen gegen 07:50 Uhr. Die bislang unbekannten Täter hatten mit mitgebrachtem Werkzeug eine Seiteneingangstür aufgehebelt und sich so Zutritt zur Apotheke verschafft. Auf ihrem Beutezug durchsuchten sie sämtliche Schränke und Schubladen. Vermutlich durch die aufgebrochene Tür flüchteten die Einbrecher letztlich wieder nach draußen, wo sich ihre Spur verliert.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Apotheke gemacht haben oder den Ermittlern des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo Täterhinweise geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561- 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Zwei Stampfer und Rüttelplatte aus Baucontainer gestohlen

Kassel-Wesertor (ots) – In der Zeit zwischen Sonntagnachmittag 16.08.2020 und Montagmorgen 17.08.2020 sind Unbekannte in einen Baucontainer im Kasseler Stadtteil Wesertor eingebrochen und haben zwei Vibrationsstampfer, eine kleine Rüttelplatte, ein Stromaggregat sowie Werkzeuge im Gesamtwert von rund 6.000 Euro erbeutet. Die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Es dürfte sich allem Anschein nach um mehrere Diebe gehandelt haben, die zum Abtransport der Beute mindestens ein Fahrzeug nutzten.

Der Einbruch war der Polizei am gestrigen Montagmorgen um 06:30 Uhr von Mitarbeitern der bestohlenen Baufirma gemeldet worden. Noch am Sonntagnachmittag, gegen 14:30 Uhr, soll auf der Baustelle in der Mönchebergstraße, nahe der Kurt-Wolters-Straße, alles in Ordnung gewesen sein.

Wie die am Tatort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord berichten, hatten die Täter den Container gewaltsam geöffnet, um an das Diebesgut zu gelangen. Mit ihrem brachialen Vorgehen richteten sie einen Schaden von rund 1.000 Euro an.

Wohin die Diebe nach der Tat flüchteten, ist derzeit nicht bekannt.

Die Ermittler bitten Zeugen, die im Tatzeitraum im Bereich der Baustelle verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

