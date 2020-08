Strafanzeige in Köln – Festnahme in Frankfurt am Main

Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Frankfurt/Köln (ots) – Am Dienstagmorgen 18.08.2020 gegen 07 Uhr, meldete sich eine 19-jährige Frau bei der Bundespolizei im Kölner Hauptbahnhof und gab an, dass ihr auf der Fahrt von Augsburg über Frankfurt am Main nach Köln im ICE 618 ein IPhone entwendet wurde. Während der Anzeigenaufnahme in Köln ortete der Begleiter der jungen Dame mit seinem Tablet das verschwundene Handy und entdeckte es in der Nähe des Frankfurter Hauptbahnhofes.

Die Kölner Bundespolizisten kontaktierten ihre Kollegen in Frankfurt, die umgehend eine Fahndung einleiteten. Mit den Informationen aus Köln über den Standort des georteten Handys, konnten die Beamten gegen 10 Uhr, zwei Personen an der S-Bahnstation Taunusanlage feststellen. Bei einer der Personen, einem 48-Jährigen äthiopischen Staatsangehörigen, wurde das gestohlen Handy dann auch gefunden und letztlich sichergestellt. Die zweite Person hatte mit der Sache nichts zu tun und wurde noch vor Ort entlassen.

Der 48-Jährige wurde festgenommen und zur Wache in den Frankfurter Hauptbahnhof gebracht. Dort wurde nach Feststellung seiner Personalien ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Bundesautobahn 3: Verkehrsunfall nach Ladungsverlust

Frankfurt (ots)-(hol) – Eine leichtverletzte Verkehrsteilnehmerin, mindestens 12 beschädigte Fahrzeuge und die kurzzeitige Vollsperrung der BAB 3. So lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls am gestrigen Abend.

Gegen 21:30 Uhr befuhr ein LKW mit PKW-Transportanhänger die Bundesautobahn 3 in Richtung Köln. Neben einem kompletten PKW transportierte der 51-jährige LKW-Fahrer auch ein Karosserieteil, nämlich eine Motorhaube. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor er diese aufgrund unzureichender Ladungssicherung zwischen dem Offenbacher Kreuz und der Anschlussstelle Frankfurt-Süd. In der Folge überfuhren mindestens 12 nachfolgende Autos die auf der Fahrbahn liegende Motorhaube und wurden dabei beschädigt. Eine 58-jährige Beifahrerin eines dieser Autos verletzte sich dabei leicht.

Die BAB blieb anschließend für die Dauer der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten kurzzeitig voll gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.

Frankfurt-Sachsenhausen: Festnahme von zwei Fahrraddieben

Frankfurt (ots) – (wie) Am 18. August 2020 gegen 00:50 Uhr beobachteten zwei aufmerksame Zeugen an der Ecke Schweizer Straße / Gartenstraße einen 41-Jährigen und einen 36-Jährigen dabei, wie sie die Schlösser von zwei Fahrrädern knackten und mit diesen dann davonfuhren.

Aufgrund der guten Personenbeschreibung, die die Zeugen machen konnten, nahm die Polizei die beiden mutmaßlichen Diebe kurz nach der Tat im Rahmen der Fahndung am Schweizer Platz fest. Die beiden Fahrräder im Gesamtwert von ca. 400 Euro hatten sie noch bei sich. Ebenso wie eine Stahlstange zum Hebeln und ein aufgehebeltes Schloss.

Die Fahrräder wurden sichergestellt und die beiden Tatverdächtigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wegen fehlender Haftgründe entlassen. Gegen den 41-Jährigen und den 36-Jährigen läuft nun ein Verfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Die Ermittlungen dauern an.

Frankfurt-Heddernheim: Verkehrsunfallflucht in der Konstantinstraße – Zeugensuche

Frankfurt (ots) – (wie) Am 15. August 2020 gegen 21:15 Uhr verursachte ein männlicher Radfahrer in der Konstantinstraße 4 einen Verkehrsunfall und flüchtete unerkannt.

Ein Linienbus der VGF befuhr die Konstantinstraße in Richtung der Straße In der Römerstadt. Auf Höhe der Konstantinstraße 4 kreuzte ein Radfahrer die Straße, ohne auf den vorfahrtsberechtigten Bus Rücksicht zu nehmen, so dass dieser stark abbremsen musste. Im Bus fiel durch die Bremsung ein Kinderwagen um und ein Baby stürzte heraus. Der Radfahrer flüchtete unerkannt von der Unfallstelle, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Das Baby kam vorsichtshalber in ein Krankenhaus.

Personenbeschreibung des Radfahrers: Männlich, Anfang 20, kurze dunkle Haare, gelb-blaues Fahrrad mit einem Korb vorne

Die Polizei ermittelt nun in der Sache wegen einer Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, sich unter der Telefonnummer 069 / 755-11400 oder auf jeder anderen Dienststelle zu melden.

Frankfurt-Gallus: Verkehrsunfallflucht in der Hohenstaufenstraße – Zeugensuche

Frankfurt (ots) – (wie) Am 16. August 2020 gegen 04:20 Uhr verursachte der Fahrer eines schwarzen Audi Q5 in der Hohenstaufenstraße einen Verkehrsunfall und flüchtete unerkannt.

Der Audi fuhr die Hohenstaufenstraße aus Richtung Güterplatz kommend in Richtung Friedrich-Ebert-Anlage entlang. Aus bislang nicht bekannten Gründen kam der Q5 nach links von der Fahrbahn ab und riss insgesamt vier Poller aus dem Boden. Anschließend flüchtete der Fahrer vom Unfallort, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Das Kennzeichen oder Hinweise zum Fahrer sind nicht bekannt.

Die Polizei ermittelt nun in der Sache wegen einer Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, sich unter der Telefonnummer 069 / 755-11300 oder auf jeder anderen Dienststelle zu melden.

