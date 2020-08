Polizei Sontra

Kind mit Tretroller wird von Auto erfasst und schwer verletzt

Am gestrigen Montagnachmittag wurde in Sontra ein Kind, dass mit einem Tretroller unterwegs war, von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 55-jähriger Autofahrer aus Sontra gegen 16.15 Uhr die Schloßstraße in Sontra aus Richtung Göttinger Straße kommend und bog dann nach rechts in die Friedrich-vom-Baumbach-Straße ab.

Nach dem Abbiegevorgang erfasste der 55-Jährige dann ein 8-jähriges Mädchen, welches mit einem Tretroller auf der Friedrich-vom-Baumbach-Straße unterwegs war.

Das Mädchen erlitt bei dem Zusammenstoß offenbar eine Fraktur am Bein und ist nach der ersten notärztlichen Versorgung mittels Rettungshubschrauber in das Klinikum nach Kassel geflogen worden.

Am Auto des 55-Jährigen entstand ein Schaden von 800 Euro.

Wildunfall

Am Dienstagmorgen kollidierte um kurz vor 06.00 Uhr ein 21-jähriger Autofahrer aus Sontra mit einem Reh, als er auf der Kreisstraße K 28 zwischen Sontra und Anschlussstelle B 400 unterwegs war.

Trotz Gefahrenbremsung erfasste der 21-Jährige das Tier, das später im Straßengraben verendete.

Am Auto entstand ein Frontschaden in unbekannter Höhe.

Polizei Hessisch Lichtenau

Rollerfahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Am gestrigen Montag haben Beamte der Polizei in Hessisch Lichtenau einen 28-Jährigen aus Hessisch Lichtenau kontrolliert, der gegen 16.15 Uhr auf einem Motorroller auf der Fürstenhagener Straße unterwegs war. Der Mann, der den Polizisten aufgefallen war, weil er zwei gelbe Müllsäcke mit Pfandflaschen während der Fahrt transportierte, konnte bei der Verkehrskontrolle dann keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen.

Die Beamten untersagten daraufhin die Weiterfahrt und stellten den Fahrzeugschlüssel des Mannes sicher. Den 28-Jährigen erwarten nun strafrechtliche Ermittlungen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Polizei Witzenhausen

28-jähriger E-Bike-Fahrer stürzt wegen einbiegendem Lkw und verletzt sich leicht

Am Montagnachmittag befuhr ein 41-Jähriger Lkw-Fahrer aus Großalmerode gegen 16.55 Uhr die Bundesstraße B 451 in Witzenhausen Richtung stadtauswärts und bog dann nach rechts in die Ermschwerder Straße ein.

Aufgrund des stark ausschwenkenden Fahrzeughecks über die Gegenfahrbahn, musste ein 28-jähriger Fahrradfahrer, der mit einem E-Bike (Pedelec) auf der Ermschwerder Straße Richtung Innenstadt unterwegs war, stark abbremsen und kam dadurch zu Fall.

Zu einer direkten Berührung zwischen Lkw und Fahrradfahrer kam es nicht.

Der 28-Jährige wurde mit leichten Sturzverletzungen in ein Krankenhaus verbracht.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen