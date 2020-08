Nachts um 3 mit dem Kinderlaufrad unterwegs

Kaiserlautern (ots) – Ein Quartett aus vier Männern hat in der Nacht zu Dienstag

in der Berliner Straße die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich gezogen.

Weil einer der Männer ein Kinderlaufrad mit sich führte, wurden alle vier einer

Kontrolle unterzogen.

Auf das Kinderrad angesprochen, gab der 26-Jährige an, dass sein Vater es

gekauft habe und es einem seiner Brüder gehöre. Warum er nachts um 3 mit dem Rad

unterwegs war, konnte der Mann jedoch nicht erklären. Das Laufrad wurde bis zur

genauen Klärung der Eigentumsverhältnisse sichergestellt. |cri

Unfall mit oder ohne Alkohol im Blut?

Kaiserslautern (ots) – Möglicherweise mit Alkohol im Blut hat ein Autofahrer am

Montag in der Feuerbachstraße einen Unfall verursacht. Beim Ausparken stieß der

Mann gegen einen anderen geparkten Pkw. Anstatt an der Unfallstelle zu warten

und die Polizei zu verständigen, hinterließ der 37-Jährige lediglich einen

Zettel an dem beschädigten Fahrzeug.

Der betroffene Autobesitzer meldete sich am Abend bei der Polizei und zeigte den

Unfall an. Als die Streife an der gemeldeten Stelle eintraf, waren sowohl der

Betroffene als auch der Unfallverursacher vor Ort. Weil der 37-Jährige eine

Alkoholfahne hatte, wurde er zum Atemtest gebeten – Ergebnis: 1,63 Promille. Er

musste daraufhin mit zur Dienststelle kommen und sich eine Blutprobe entnehmen

lassen.

Ob der Mann auch zum Unfallzeitpunkt bereits unter Alkoholeinfluss stand, ist

noch unklar. Auch die genaue Unfallzeit steht noch nicht fest. Zeugen werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2250 bei der

Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

Auf Streit folgt Platzverweis

Kaiserslautern (ots) – Eine Schlägerei ist der Polizei am Montagnachmittag vom

Guimaraes-Platz gemeldet worden. Als die Polizeibeamten kurz nach halb 6 vor Ort

eintrafen, hatten sie es mit vier amtsbekannten Personen zu tun, die teilweise

alkoholisiert waren.

Erste Befragungen ergaben, dass es zwischen einem Mann und einer Frau zum Streit

gekommen war, wobei auch eine Glasflasche zu Bruch ging. Ein anderer Mann wollte

sich einmischen, um den Streit zu schlichten, was ihm aber offenbar nicht

gelang.

Auch gegenüber den Polizeibeamten verhielt sich der 41-Jährige, der den Streit

ausgelöst hatte, weiterhin verbal aggressiv. Laut Atemalkoholtest hatte er einen

Pegel von 1,5 Promille. Um weitere Streitereien zu verhindern und möglichen

Eskalationen vorzubeugen, wurde dem Mann ein Platzverweis für den

Bahnhofsvorplatz und den Bereich des Busbahnhofs bis zum nächsten Morgen

erteilt. Danach trollte er sich. |cri

Steckdosen aus Neubau geklaut

Kaiserslautern (ots) – Eine Baustelle in der Herzog-von-Weimar-Straße hat in den

vergangenen Tagen Diebe angelockt. Am Montagnachmittag wurde festgestellt, dass

aus dem Haus-Neubau alle Steckdosen gestohlen wurden. Die Steckdosen waren

bereits in der Wand montiert und verkabelt. Sie wurden von den Tätern wieder

entfernt. Insgesamt fehlen rund 50 Steckdosen.

Zudem schnitten die Täter im Keller des Gebäudes ein bereits installiertes

Starkstromkabel aus dem Sicherungskasten.

Der Sachschaden liegt bei insgesamt etlichen hundert Euro. Die genaue Tatzeit

ist unklar. Hinweise auf verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge nimmt die

Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2250 jederzeit

entgegen. |cri

Polizei hat Schulwege im Blick

Kaiserslautern (ots) – Auch am zweiten Schultag nach den Sommerferien – für

viele ABC-Schützen wird es heute der erste Schultag und der Beginn eines neuen

Lebensabschnitts sein – hat die Polizei die Schulwege im Blick.

An der Luitpoldschule in der Albrechtstraße stand heute beispielsweise die

Verkehrssituation bei der Anfahrt der Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur

Schule bringen, im Mittelpunkt der Kontrollen. In Gesprächen wiesen die Beamten

der Jugendverkehrsschule einzelne Eltern darauf hin, wie sie beim Absetzen ihres

Kindes zusätzliche Gefahren im Straßenverkehr vermeiden können. Schülerinnen und

Schülern verdeutlichten die Ordnungshüter, was für ein sicheres Überqueren der

Straße zu beachten ist. Die Kontrollen wurden von Eltern, Kindern und

unbeteiligten Passanten positiv wahrgenommen.

Die Polizei wünscht allen ABC-Schützen einen tollen Start und eine erfolgreiche

Schulzeit. |erf

Nach Ladendiebstahl ins Gefängnis

Kaiserslautern (ots) – Beim Stehlen ist ein junger Mann am Montagmittag in der

Zollamtstraße erwischt worden. Der Hausdetektiv eines Supermarktes beobachtete

den 25-Jährigen, als dieser Ware aus dem Regal nahm und diese in seinen Rucksack

steckte. Als der Mann anschließend die passierte, ohne die Sachen in seiner

Tasche zu bezahlen, sprach der Detektiv ihn an.

Bei der Überprüfung der Personalien des jungen Mannes stellten die

hinzugezogenen Polizeibeamten fest, dass gegen den 25-Jährigen zwei Haftbefehle

bestehen. Er wurde deshalb zur nächsten Dienststelle gebracht.

Demnach hatte der Mann jetzt die Wahl: Entweder die noch ausstehende Geldstrafe

in Höhe von 1.400 Euro bezahlen – oder eine Ersatzfreiheitsstrafe antreten. Weil

er das Geld nicht aufbringen konnte, wurde der 25-Jährige noch am Nachmittag

nach Frankenthal ins Gefängnis gebracht.

Wegen des erneuten Ladendiebstahls kommt auf den Mann jetzt ein weiteres

Strafverfahren zu. |cri

Im Graben gelandet

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Ein Autofahrer landete am Montagabend

zwischen dem Reichenbacherhof und Otterbach mit seinem Fahrzeug im Graben. In

einer Kurve war der 19-jährige Fahrer vermutlich wegen unangepasster

Geschwindigkeit mit seinem Wagen von der Straße abgekommen. Ein Schaden war

nicht entstanden. Der Fahrer blieb unverletzt. Gemeinsam mit einem Angehörigen

kümmerte sich der Mann um die Bergung seines Autos. Ein Abschleppdienst kam vor

Ort. |erf

„Unverschlossen“ ist leichte Beute für Diebe

Kaiserslautern (ots) – Ein „unverschlossenes Fahrrad in einem unverschlossenen

Keller“ ist eine Kombination, die sich vielleicht für den Eigentümer noch nach

einem halbwegs sicheren Abstellplatz anhört – für Diebe ist es allerdings

leichte Beute. Das hat sich am Montag wieder einmal bestätigt.

Ein Anwohner der Wilhelmstraße meldete der Polizei, dass sein Fahrrad gestohlen

wurde. Wann genau, konnte der junge Mann nicht sagen. Er hatte es zuletzt vor

einer Woche benutzt und es dann im Keller des Hauses abgestellt. Leider sicherte

er weder sein Rad, noch die Kellertür.

Am Sonntagmorgen stellte der 23-Jährige fest, dass das Fahrrad nicht mehr da

ist. Hinweise auf mögliche Täter konnte er nicht geben.

Bei dem gestohlenen Rad handelt es sich um ein Mountainbike der Marke

Specialized, Modell Rockhopper, mit schwarzem Rahmen und einer 10-Gang-Schaltung

von Shimano. Das Fahrrad hat einen Wert von mehreren hundert Euro. |cri

Unangenehme Überraschung zum Wochenstart

Kaiserslautern (ots) – Mit einer unangenehmen Überraschung ist eine Frau aus dem

Stadtgebiet in die neue Woche gestartet. Als die 41-Jährige am frühen

Montagmorgen zu ihrem Auto kam, stellte sie fest, dass unbekannte Täter übers

Wochenende in den Wagen eingedrungen sind und aus dem Innenraum Schlüssel und

Bargeld gestohlen haben.

Das Fahrzeug stand seit Samstagabend unbenutzt in der Spinozastraße. Wie es den

Tätern gelang, den Pkw zu öffnen, ist noch unklar.

Zeugen, denen zwischen Samstag, 19 Uhr, und Montag, 6.50 Uhr, verdächtige

Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 /

369 – 2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Dieb mit Fahrrad unterwegs – Wer kann Hinweise geben?

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Eine Armee-Uniform und eine Kreditkarte

sind am Montag aus einem Auto in der Ziegelhütterstraße gestohlen worden. Der

Wagen parkte am Nachmittag auf dem Parkplatz eines Supermarktes. Während der

31-jährige Fahrer Einkaufen war, beobachtete ein Zeuge, wie sich ein

Fahrradfahrer an dem blauen VW Passat des US-Soldaten zu schaffen machte. Der

Mann nahm aus dem offensichtlich unverschlossenen Wagen eine Armee-Uniform und

eine Kreditkarte an sich, dann radelte der Dieb auf einem Fahrrad davon.

Am späten Nachmittag meldete sich eine Anwohnerin aus der Adlerstraße bei der

Polizei. Ihr Sohn hatte an einem Fahrradweg in der Nähe des Supermarkts eine

Uniform und eine Kreditkarte gefunden. Wie sich herausstellte handelte es sich

um das Diebesgut. Der Dieb hatte die Sachen auf seiner Flucht offensichtlich

weggeworfen.

Ein Zeuge konnte den Mann beschreiben. Demnach dürfte der Verdächtige etwa 25

Jahre alt sein. Er ist circa 1,80 Meter groß und hat einen gebräunten Teint. Der

Unbekannte war mit einem T-Shirt und einer schwarzen Hose bekleidet. Er war auf

einem Fahrrad unterwegs.

Die Polizei ermittelt wegen des Diebstahls und bittet um Hinweise. Wem ist der

verdächtige Fahrradfahrer gegen 14.30 Uhr im Bereich der Ziegelhütterstraße

aufgefallen? Wer kann Hinweise zu dem Mann geben? Zeugen werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in

Verbindung zu setzen. |erf

Ware bestellt und bezahlt, aber nie erhalten

Landkreis Kaiserslautern (ots) – Auf einen sogenannten „Fake-Shop“ im Internet

ist eine Jugendliche aus dem nördlichen Landkreis hereingefallen. Wie die

17-Jährige bei der Polizei anzeigte, hatte sie vor zehn Tagen auf einem Portal,

auf dem Equipment zum Fotografieren angeboten wird, eine Spiegelreflexkamera

erworben. Den Kaufpreis von mehreren hundert Euro überwies sie einen Tag später.

Weil die Jugendliche in den Tagen danach von der der „Verkäuferin“ nichts mehr

hörte und auch keine Versandbestätigung für die Ware erhielt, fing sie an zu

recherchieren. Bei ihrer Suche nach den Verantwortlichen des Online-Portals

stieß die 17-Jährige allerdings auf Warnhinweise, dass es sich um eine

gefälschte Seite handele und bestellte Artikel nie geliefert würden.

Die bestellte und bezahlte Kamera erhielt die Jugendliche bis heute nicht. Sie

erstattete deshalb Anzeige wegen Betrugs. Die Ermittlungen laufen.

Unser Tipp: Auch wenn das Angebot im Internet noch so verlockend ist und sie bei

einem vermeintlichen Schnäppchen schnell zugreifen wollen: Vermeiden Sie

Spontankäufe! Gerade bei besonders „günstigen“ Angeboten ist es ratsam,

misstrauisch zu bleiben, denn nicht selten dienen Sie als „Köder“.

Deshalb: Bevor Sie einen Artikel bestellen, vergleichen Sie den Preis bei

anderen Anbietern und informieren Sie sich über den Shop, der die Ware anbietet.

Bei sogenannten Fake-Shops finden Sie häufig schon Warnhinweise anderer Nutzer,

die bereits auf die gefälschte Seite hereingefallen sind.

Wenn Sie bereits etwas bestellt und bezahlt haben – und erst danach feststellen,

dass es sich um einen Fake-Shop handelt – setzen Sie sich am besten direkt mit

Ihrer Bank in Verbindung, um zu prüfen, ob Zahlungen eventuell rückgängig

gemacht werden können.

Weitere Tipps zum Thema „Fake Shops“ finden Sie auf der Seite

www.polizei-beratung.de unter https://s.rlp.de/Qp7Cw |cri

Auto zerkratzt

Kaiserslautern (ots) – Einen Schaden über mindestens 1.000 Euro haben Unbekannte

am Montag an einem Auto in der Daennerstraße verursacht. Der graue VW Passat

parkte tagsüber auf einem Firmenparkplatz, als Vandalen eine Fahrzeugseite des

Pkw zerkratzten. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um

Hinweise. Wer hat Verdächtiges beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |erf

Einbrecher hinterlassen Sachschaden

Kaiserslautern (ots) – Die Sommerferien haben Einbrecher ausgenutzt und sind in

die Räume eines Kindergartens am nördlichen Stadtrand eingedrungen. Am

Montagmorgen fiel Verantwortlichen auf, dass unbekannte Täter eine Glastür

aufgehebelt haben.

Gestohlen wurde offenbar nichts. Ersten Überprüfungen zufolge haben die

Eindringlinge nichts mitgenommen.

Zurück blieb der Sachschaden an der aufgebrochenen Tür. Die Schadenshöhe ist

nicht bekannt.

Auch die Tatzeit ist unklar. Der Tatzeitraum kann lediglich auf die Wochen

zwischen dem 24. Juli und 17. August eingegrenzt werden. |cri

Fahrraddiebe greifen zu

Kaiserslautern (ots) – Fahrraddiebe haben am Wochenende im Stadtgebiet

mindestens zwei Fahrräder gestohlen.

In der Eisenbahnstraße stahlen Unbekannte am Sonntagabend ein blau-weißes

Herren-Trekkingrad. Während sein Besitzer kurz zum Bankautomaten ging, radelte

der Dieb auf dem Fahrrad davon. Das Fahrrad der Marke Winora dürfte mindestens

150 Euro wert sein.

Aus einem Innenhof in der Altenwoogstraße entwendeten Diebe am Sonntag ein

blaues Damen-Tourenrad. Das Rad war mit einem Fahrradschloss gesichert, welches

sie offensichtlich knackten und ebenfalls mitnahmen. Das Fahrrad dürfte

mindestens 250 Euro wert sein.

Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges beobachtet haben, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf