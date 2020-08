Saarbrücken: Blitz-Festnahme einer international gesuchten Menschenhändlerin

Saarbrücken – Erfolgreiche grenzpolizeiliche Zusammenarbeit Schweizer und Deutscher Behörden – Am 15. August 2020 informierten Schweizer

Sicherheitsbehörden die Bundespolizei, dass mit einem Fernbus aus Mailand eine

international gesuchte Person nach Deutschland einreisen wird.

Nur wenige Minuten nach der Mitteilung, konnten Kräfte der Bundespolizeiinspektion Bexbach am Zentralen Omnibusbahnhof in Saarbrücken die weibliche Person im Reisebus

festnehmen.

Gegen die 32-jährige Thailänderin lag ein internationaler Haftbefehl zur

Auslieferung nach Belgien vor. Nach Ansicht des Gerichts in Antwerpen (Belgien)

ist die Thailänderin Mitglied einer kriminellen Vereinigung. Ihr wird in acht

Fällen das Einschleusen und der Handel von jungen thailändischen Frauen und

Transgenderpersonen mit dem Ziel der sexuellen Ausbeutung zur Last gelegt.

Die jungen Opfer werden mit dem Versprechen einen Job in belgischen

Massagesalons zu bekommen, über Italien nach Europa geschleust und dort in

belgischen Etablissements der Zwangsprostitution zugeführt.

Die Verhaftete war innerhalb des Menschenhändlerringes als Finanzier und

Organisationsleiterin tätig. Die 32-Jährige wurde nach ihrer Festnahme in die

JVA Zweibrücken eingeliefert und wartet dort auf die Auslieferung nach Belgien.

Bei einer Verurteilung drohen ihr 20 Jahre Haft.