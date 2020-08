Einbrecher festgenommen

Hersfeld/Rotenburg

Rotenburg a.d. Fulda – Mehrere Männer im Alter zwischen 22 und 34 Jahren hielten am vergangenen Wochenende die Polizei auf Trapp. Zunächst meldeten besorgte Bürgerinnen und Bürger am Freitagabend (14.08.) einen lautstarken Streit im Schlosspark. Die eingesetzte Streife beruhigte die Streithähne und stellte die Personalien der vier aus Algerien stammenden Personen fest.

Zwei aus der Gruppe, ein 22-Jähriger und ein 34-Jähriger, blieben davon offenbar unbeeindruckt. Gemeinsam mit einem weiteren 27 Jahre alten Mitbewohner stiegen sie am frühen Samstagmorgen (15.08.), gegen 01:30 Uhr, in ein Wohnhaus in der Mündershäuser Straße ein. Im Haus stahlen sie ein Portemonnaie und Bargeld. Dabei weckten die drei Einbrecher die Hausbewohner. Von diesen aufgeschreckt, traten sie die Flucht an. Die Hausbewohner konnten die Männer jedoch erkennen und bei der Flucht beobachten. Die sofort alarmierte Streife der Rotenburger Polizei nahm die Flüchtigen im Rahmen ihrer Fahndung schnell fest und fand bei ihnen mutmaßliches Diebesgut. Einer der drei Tatverdächtigen führte ein hochwertiges graugrünes Mountainbike der Marke Cube mit sich. Außerdem fanden die Beamten eine Funkfernbedienung, möglicherweise für ein Garagentor sowie ein neuwertiges Paar Arbeitsschuhe bei den Tatverdächtigen. Die Gegenstände dürften mit hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls aus Eigentumsdelikten stammen, die jedoch bislang noch nicht bei der Polizei angezeigt wurden.

Die polizeilichen Maßnahmen gegen die drei Einbrecher dauerten bis zum Samstagvormittag. Da keine Haftgründe vorlagen, entließen die Beamten die Männer zunächst wieder auf freien Fuß.

Die neu gewonnene Freiheit nutzen der 27-Jährige und der 34-Jährige prompt aus, um in der Nachbarschaft der Polizeistation wieder auffällig zu werden. Sie klingelten an einer Haustür in der Kasseler Straße und baten die Bewohnerin um einen Schluck Wasser. Diese kam der Bitte nach und forderte sie im Anschluss auf, ihr Grundstück wieder zu verlassen. Auf ihrem Weg zur Tür stahlen die Männer eine Tierhaarschneidemaschine. Die alarmierte Streife nahm die gerade Entlassenen auf der Bundesstraße 83 wieder fest und zog sie wegen des neuerlichen Diebstahls zur Verantwortung.

Die Ermittlungen zur Herkunft der noch nicht zugeordneten Gegenstände (Fahrrad, Fernbedienung und Arbeitsschuhe) dauern an. Wer hierzu Angaben machen kann, wendet sich bitte an die Polizei in Rotenburg, Tel.: 06623 / 937-0, jede andere Polizeidienststelle oder an die online-Wache der hessischen Polizei im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Führungswechsel bei der Polizeidirektion Hersfeld-Rotenburg: Kriminaloberrat Christian Golomb folgt auf Polizeidirektor Martin Nickl

Hersfeld-Rotenburg – In kleiner Runde führte Polizeipräsident Günther Voß am Montag (17.08.) Kriminaloberrat Christian Golomb als neuen Leiter der Polizeidirektion Hersfeld – Rotenburg in sein Amt ein und hieß ihn herzlich willkommen. Golomb wird Nachfolger von Polizeidirektor Martin Nickl, der als Leiter der Kriminaldirektion nach Fulda wechselt und mit viel Dank für sein Wirken im Landkreis Hersfeld-Rotenburg verabschiedet wurde.

Seine polizeiliche Laufbahn begann Christian Golomb an der Verwaltungsfachhochschule in Kassel, wo er sein Studium für den gehobenen Polizeidienst 2001 erfolgreich abschloss. Nach Verwendungen bei der Bereitschaftspolizei und Kriminalpolizei qualifizierte sich Golomb für den Aufstieg in den höheren Polizeidienst. Das Studium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster schloss er sodann 2016 erfolgreich ab, übernahm im Anschluss die Leitung der Regionalen Kriminalpolizei Waldeck-Frankenberg und 2019 das Spezialeinsatzkommando in Kassel. Christian Golomb ist 41 Jahre alt und wohnt in der Nähe von Kassel.

Polizeidirektor Martin Nickl geht nach fast vier Jahren wieder zurück nach Fulda. Ab 2016 leitete Nickl die Kriminalpolizei und ab 2018 die Polizeidirektion Hersfeld – Rotenburg. Von 2014 bis 2016 war Martin Nickl Leiter der Regionalen Kriminalinspektion in Fulda. Nunmehr leitet Nickl die Kriminaldirektion des Polizeipräsidiums und tritt die Nachfolge von Daniel Muth an, der zum Hessischen Landeskriminalamt abgeordnet wurde.

„Den Kollegen Golomb und Nickl wünsche ich viel Erfolg, Herrn Muth danke ich für seine außergewöhnlichen Leistungen hier in Osthessen“, so Polizeipräsident Günther Voß.

Worte des Dankes und des Abschieds für den ehemaligen Direktionsleiter fanden auch Landrat Dr. Michael Koch, Bad Hersfelds Bürgermeister Thomas Fehling, die 1. Stadträtin Ursula Ender (Rotenburg a. d. Fulda), die 1. Stadträtin Ilse Koch (Bebra) sowie Polizeihauptkommissar Karsten Bech für den Personalrat. Sie alle bedankten sich für die hervorragende und vertrauensvolle Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren und wünschten Martin Nickl für seine neue Tätigkeit alles Gute. Gleichzeitig hießen sie Christian Golomb als neuen Leiter der Polizeidirektion Hersfeld-Rotenburg herzlich willkommen.

Verkehrsunfall mit Schwerverletzten

Hersfeld/Rotenburg

Alheim – Am Sonntagmittag (16.08.), um 12.35 Uhr, befuhr ein 56-jähriger Pkw-Fahrer aus Schneeberg (Erzgebirgskreis) mit seinem Mercedes-Kombi die B 83 aus Rotenburg kommend in Richtung Kassel. Verkehrsbedingt musste der Fahrer an der Kreuzung B 83 zur L 3253 bis zum Stillstand abbremsen. Ein 25-jähriger Pkw-Fahrer aus Helsa befand sich mit seinem VW-Golf hinter dem Pkw aus Schneeberg und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Eine 23-jährige Mitfahrerin im Pkw aus Helsa wurde schwerverletzt ins Krankenhaus von Rotenburg transportiert. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.