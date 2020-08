Wenn es um gute Vorsätze geht, gehört dazu oft, Geld zu sparen, ganz gleich, ob für irgendwelche Anschaffungen, Wünsche oder um für das Alter vorzusorgen.

In fast jedem Lebensbereich gibt es Einsparpotential. Nachfolgend werden 3 Tipps für Freizeitaktivitäten ohne Monatsbeitrag erläutert, um im Alltag weniger Geld auszugeben.

3 Tipps für Freizeitaktivitäten ohne Monatsbeitrag

Hin und wieder kann es nicht schaden, Geld zu sparen. Es gibt viele Aktivitäten, für die es nicht nötig ist, jeden Monat Geld bzw. einen Monatsbeitrag zu bezahlen:

1. Sport treiben ohne Monatsbeitrag

Fitnessstudios buchen jeden Monat den Mitgliedschaftsbeitrag ab und der ist nicht gerade günstig. Dabei ist es so einfach, sich wenige Geräte zu kaufen und nach einmaligen Anschaffungskosten regelmäßig zu Hause zu trainieren. Ganz gleich, ob Kraft- oder Ausdauertraining, bei Gorilla Sports, dem Onlineshop für Bodybuilding und Fitness, gibt es die passenden Geräte in großer Auswahl und für jeden Bedarf, beispielsweise Hantelbänke, Hanteln und Gewichte, Klimmzugstangen, Bauch-, Beine- und Rückentrainer, Laufbänder, Ergometer, Crosstrainer und vieles mehr. Sie sorgen für einen Muskelaufbau, kurbeln die Fettverbrennung an und stärken das Herz-Kreislauf-System.

2. Waldspaziergang

Es müssen nicht die Berge zum Wandern sein. Auch der Wald ist sehr vielfältig und der perfekte kostenfreie Naturraum, in dem es viel zu erleben gibt. Hier an der frischen Luft spazieren zu gehen, ist eine Wohltat, für den Körper und vor allem für die Seele. Genau wie beim Sport, fällt es beim Wandern oder Spazierengehen nicht schwer, den Kopf frei zu bekommen und den Alltagsstress abzuschütteln.

3. Wellness in den eigenen vier Wänden

Wellness liegt absolut im Trend und ist bei vielen Menschen ein Teil der Freizeitgestaltung, um von Hektik und Stress abzuschalten. Doch es ist nicht nötig, dafür jeden Monat Geld auszugeben. Wellness ist auch in den eigenen vier Wänden möglich. Der Kostenaufwand ist gering, der Verwöhneffekt hingegen groß. Mit wenigen Zutaten wie Gurken, die sich meist im eigenen Haushalt befinden, lässt sich beispielsweise im Handumdrehen eine Maske herstellen. Ätherische Öle eignen sich wunderbar für ein wohltuendes Vollbad. Schöne Musik und gedämpftes Licht sorgen für die Wohlfühlstimmung. Es gibt viele Möglichkeiten, zu Hause in der Freizeit zu entspannen und dabei kaum Geld auszugeben. Dies kann wie Urlaub wirken.

Zusammenfassung

Zuhause zu sein bzw. Freizeit zu haben, heißt nicht, dass man faul herumsitzen oder sich langweilen muss. Dies waren einige gute Aktivitäten, die möglich sind, ohne Geld auszugeben. Bei der sportlichen Betätigung kosten die Geräte zunächst einmal etwas, doch im Anschluss können sie viele Jahre lang genutzt werden, ohne dass Monat für Monat der Beitrag im Studio bezahlt werden muss. Viele effektive Übungen lassen sich auch zu Hause ausführen. In der Freizeit ist es ebenso wichtig, sich vom Alltagsstress zu erholen. Wellness ist ein gutes Stichwort bzw. der perfekte Ausgleich. Doch auch hier ist es nicht nötig, regelmäßig Unmengen an Geld auszugeben, um zu entspannen. Die dritte Möglichkeit für kostenlose Freizeitgestaltung ist Wandern oder Spazierengehen. Dies zeigt: Weniger Geld auszugeben, geht nicht automatisch mit einer eingeschränkten Lebensqualität einher. Jeder kann seine Freizeit genießen, auch mit wenig Geld.