Neustadt und Kreis Bad Dürkheim: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 17.08.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Bei zwei Verkehrsunfällen Radfahrer verletzt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Bereits am 14.08.2020 gegen 11:45 Uhr ereignete sich in der Winzinger Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 65-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde. Ein 21-jähriger Autofahrer übersah beim Linksabbiegen den vor ihm fahrenden Radfahrer und touchierte ihn. Der 65-Jährige stürzte und zog sich Schürfwunden an Hand, Knie, Schulter und Kopf zu. Er wurde ärztlich betreut. Hier trug der Radfahrer keinen Schutzhelm.

Am 15.08.2020 gegen 19:30 Uhr kam es in der Adolf-Kolping-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einer Radfahrerin. Die 79-jährige Autofahrerin wollte aus einem Grundstücksgelände auf die Straße auffahren und übersah die von rechts kommende 42-jährige Radfahrerin, die ordnungsgemäß den vorhandenen Radweg benutzte. Bei dem Zusammenstoß bzw. dem folgenden Sturz sprang der 42- Jährigen eine Kniescheibe heraus. Ein zufällig vor Ort anwesender Arzt renkte die Kniescheibe wieder ein. Der Rettungsdienst brachte die Radlerin ins Krankenhaus. Die 42-Jährige trug einen Schutzhelm.

Bad Dürkheim / Wachenheim / Freinsheim: Sicherer Schulweg für Schulanfänger

Bad Dürkheim (ots) – Nach 6 Wochen Sommerferien hat das neue Schuljahr begonnen. Daher heißt es auch dieses Jahr wieder „ACHTUNG SCHULANFANG“. In den Grundschulen der Stadt Bad Dürkheim und den Verbandsgemeinden Wachenheim und Freinsheim beginnt für viele Kinder ein neuer Lebensabschnitt. Allein in Bad Dürkheim werden in vier Grundschulen etwa 150 Kinder eingeschult.

Für die ABC-Schützlinge ist am Anfang noch alles neu. Hierzu zählt ganz besonders der tägliche Weg zur Schule. Egal ob zu Fuß, mit dem Auto, Bus oder dem Fahrrad. Der tägliche Weg von und zur Schule birgt erhebliche Gefahren für unsere Schulanfänger. Aus diesem Grund bitten wir Sie als Autofahrer auf unsere Kleinsten besondere Rücksicht zu nehmen.

Die Eltern können ihre Kinder auf die neue Situation vorbereiten:

Um Stress zu vermeiden, können Sie bereits jetzt den Schulweg planen. Lassen Sie ihr Kind, wenn möglich zu Fuß zur Schule gehen. Gehen Sie mit ihrem Kind den Schulweg ab, erkunden Sie diesen und zeigen Sie ihm die riskanten Stellen, an denen erhöhte Aufmerksamkeit erforderlich ist. So lernt ihr Kind auch für die Zu-kunft aktiv am Straßenverkehr teilzunehmen. Gut sichtbare und reflektierende Bekleidung oder Schulranzen sollten hierbei eine Selbstverständlichkeit sein.

Beachten Sie bitte bei einem Transport der Kinder mit dem Auto, dass diese bis zum zwölften Lebensjahr, bzw. wenn sie kleiner als 1, 50 Meter sind, in geeigneten Kindersitzen transportiert werden müssen.

Bei der Fahrt zur Schule mit dem Fahrrad, sollten Sie darauf achten, dass ihr Kind mit einem geeigneten Schutzhelm ausgestattet ist. Dieser bietet erheblichen Schutz vor schweren Kopfverletzungen. Auch sollte durch die vorschriftsmäßige Ausstattung des Fahrrades und die Kleidung gewährleistet sein, dass andere Verkehrsteilnehmer einen Radfahrer schneller erkennen.

Der Schulbus gilt als sicheres Verkehrsmittel. Zeigen Sie ihrem Kind den sicheren Weg zur Haltestelle und erklären Sie ihrem Kind, dass die Haltestelle kein Spielplatz ist. Zeigen Sie ihrem Kind das sichere Ein- und Aussteigen.

Auch in diesem Jahr wird die Polizei Bad Dürkheim zu Beginn des neuen Schuljahres schwerpunktmäßig die Schulwege überwachen. Hier wird insbesondere die Verkehrssituation vor den Schulen im Fokus stehen. Neben der gefahrenen Geschwindigkeit wird auch die ordnungsgemäße Sicherung der Kinder in den Fahrzeugen überwacht. Allerdings werden die Ordnungsbehörden auch die Parksituation beobachten. Durch zugeparkte Gehwege müssen die Kinder die Fahrbahn betreten und begeben sich unnötig in Gefahr.

Die Polizei Bad Dürkheim möchte darauf hinweisen, dass Kinder schnell lernen möchten, den Schulweg zu meistern. Dazu orientieren sie sich an Vorbildern, die dafür sorgen sollten, dass sie sicher zur Schule kommen. Aus diesem Grund lassen Sie uns gemeinsam Vorbild sein!

Wir wollen, dass Sie sicher leben – Ihre Polizei Bad Dürkheim.

Obrigheim: Bagger streift Linienbus – 2 verletzte Fahrgäste

Obrigheim/Colgenstein, 17.08.2020, 09:50 Uhr (ots) – Beim Passieren einer Baustelle in der Schloss-Straße in Colgenstein schwenkte ein 44-jähriger Baggerfahrer (Kleinbagger) unaufmerksam die Baggerschaufel Richtung Fahrbahn und traf dabei den vorbeifahrenden Bus an der Fahrzeugseite. Durch zwei gesprungene Seitenscheiben erlitt eine 68-Jährige Schnittverletzungen. Eine 31-Jährige kam durch die Vollbremsung des Busfahrers zu Fall und wurde ebenfalls leicht verletzt.

Hettenleidelheim: Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinwirkung

Hettenleidelheim, Schamottestraße – 16.08.2020, 11:15 Uhr (ots) – Bei der Überprüfung des Führers eines Kleinkraftrades stellten die Beamten fest, dass dieser keine Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor mehr fahren durfte. Auch wurden drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Auf Vorhalt gab der 69-Jährige zu einen Joint und Kokain konsumiert zu haben. Ihm wurde eine Blutprobe genommen.

Kindenheim: Gewalt in engen sozialen Beziehungen – mit Essigessenz begossen

Kindenheim – 16.08.2020, 11:00 Uhr (ots) – Ein 68-Jährige und eine 61-Jährige befinden sich im sog. Trennungsjahr, leben aber noch „unter einem Dach“. Am späten Vormittag soll es gestern zu einem Vorfall gekommen sein, bei dem der Mann im Streit Essigessenz auf seine Frau geschüttet haben soll. Die Frau neutralisierte die Flüssigkeit sofort mit Wasser aus einem Gartenschlauch. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Grünstadt: Schlägerei im „Bistro“

Grünstadt, Obersülzer Straße – 16.08.2020, 03:30 Uhr (ots) – Gegen 03:30 Uhr wurde eine Schlägerei im Bistro am „Polizeikreisel“ gemeldet. Nach vorausgegangenen Streitigkeit soll ein bislang unbekannter Täter einem 25-Jährigen aus Grünstadt ein Glas ins Gesicht geschlagen haben. In der Folge soll ein weiteres Glas auch in Richtung des Unbekannten geflogen sein, ohne diesen zu treffen. Der unbekannte Aggressor konnte das Lokal vor Eintreffen weiterer Polizeikräfte unerkannt verlassen. Der Geschädigte erlitt erhebliche Verletzungen im Gesicht (u.a. Schnittverletzungen) – er musste ins Krankenhaus verbracht werden.