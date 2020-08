Brennender SUV

Speyer (ots) – Die Feuerwehr und Polizei Speyer wurden am 16.08.2020, 00:30 – 00:45 Uhr, zu einem brennenden PKW in der Straße im Erlich gerufen. Als die Polizei eintraf, stand der SUV bereits völlig in Flammen. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf die anliegenden Tannen und Fahrzeuge verhindern. Die genaue Brandursache ist noch unklar, die Ermittlungen dauern an.

Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in unmittelbarere Nähe der Straße im Erlich zu diesem Zeitpunkt nimmt die Polizei Speyer unter der Telefonnummer 06232-1370 entgegen.

Alkoholisierter Radfahrer stürzt

Speyer (ots) – 11.08.2020, 21.06 Uhr – Der 27-jährige Radfahrer aus Speyer will am gestrigen Abend von der Pfaugasse nach rechts in die Johannesstraße abbiegen. Hierbei touchiert er den Bordstein, stürzt und verletzt sich am Kopf. Eine Passantin verständigt Polizei und Rettungsdienst. Aufgrund des vor Ort wahrnehmbaren Alkoholgeruchs ergibt sich schnell der Verdacht, dass hier möglicherweise der übermäßige Zuspruch von Alkohol unfallursächlich sein könnte.

Bestätigt wird diese Annahme durch das Ergebnis des Atemalkoholtests: 3,53 Promille. Der Radler wird zwecks medizinischer Versorgung seiner Kopfverletzung in ein örtliches Krankenhaus verbracht, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wird. Zudem erwartet ihn eine Anzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss.