Gießen: Exhibitionist im Linienbus 3 offenbar ermittelt

Ein Sittenstrolch hat sich am Samstag, gegen 13.15 Uhr in einem Bus der Linie 3 entblößt. Der zunächst unbekannte Mann hatte sich vor einer 27 – Jährigen entkleidet. Der Bus befand sich zu diesem Zeitpunkt zwischen Schlangenzahl und Schwarzacker. Aufgrund der Beschreibung des zunächst geflüchteten Täters konnten die Beamten schnell einen Tatverdächtigen ermitteln. Offenbar handelt es sich bei dem Täter um einen 33 – Jährigen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Gießen: Auseinandersetzung in der Lahnstraße

An den Lahnwiesen unterhalb der Stadtwerke gerieten zwei Personen am Samstag, gegen 19.00 Uhr, in einen heftigen Streit. Zwei Asylbewerber aus Somalia gerieten aus bislang unbekannten Gründen aneinander. In der Folge soll der 23 – Jährige dann offensichtlich den 30 – Jährigen mit einer abgebrochenen Glasflasche angegriffen und verletzt haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Geschlagen und getreten – Polizeieinsatz im Hotel

Nicht zu bändigen war offenbar ein 32 – Jähriger aus Langgöns am Samstagabend in einem Hotel in der Liebigstraße. Der Mann hatte einen 30 – Jährigen in einem Hotelzimmer attackiert. Als der 30 – Jährige zu Boden ging, schlug und trat er mehrfach auf den am Boden liegenden Mann ein. Der 32 – Jährige soll dann später noch in einem Zimmer randaliert haben. Der Mann wurde wenig später im Zuge der Fahndung in der Gießener Innenstadt festgenommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Dieb oder nicht?

Unklar war ein Sachverhalt, den Beamte am Samstagnachmittag im Bereich der Schanzenstraße aufnahmen. Zeugen hatten gegen 13.45 Uhr die Polizei informiert und mitgeteilt, dass sich ein Unbekannter auf dem Gelände eines ehemaligen Clubs aufhält. Der Mann soll, so die Mitteiler, Altmetall aufgelesen haben. Bei der Kontrolle gab der mutmaßliche Dieb, ein 44 – Jähriger an, dass er nur Müll sammeln würde. Die Ermittlungen müssen nun ergeben, ob ein Diebstahl vorliegt oder nicht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Gießen: Automat aufgebrochen

In der Klinikstraße haben Unbekannte am letzten Wochenende einen Automaten aufgebrochen. Dabei erbeuteten die Täter weniger als 100 Euro. Die Tat ereignete sich in einem Raum der Klinik. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Lich: Auseinandersetzung im Bürgerpark

Offenbar ohne Grund wurde ein 32 – Jähriger am frühen Sonntagnachmittag im Licher Bürgerpark angegriffen und verletzt. Der Geschädigte saß zum Zeitpunkt der Tat gegen 14.30 Uhr mit einer bekannten im Bereich der Skatebahn auf einer Mauer, als der Fremde kam und ihn nach einer kurzen Unterhaltung unvermittelt niederschlug. Anschließend rannte der 32 – Jährige weg, wurde aber von dem Schläger verfolg. Zwischen einem Kleinsportfeld und einem Wohnmobilstellplatz kam es dann zu einem Gerangel bei dem der Unbekannte den 32 – Jährigen dann am Arm mit einem Messer verletzte. Der am Arm verletzte Mann sprang dann in die Wetter und entkam so dem Fremden. Er musste in einer Klinik behandelt werden. Der Täter soll zwischen 175 und 180 Zentimeter groß sowie zwischen 25 und 30 Jahre alt sein. Er soll kurze braune Haare, einen Dreitagebart und Tätowierungen haben. Neben einer Brille soll er ein olivenfarbenes Shirt getragen haben. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 – 91430.

Rabenau: Fahrraddiebstahl in Rabenau

Letzte Woche, zwischen Montagabend und Dienstagmorgen haben Unbekannte ein Fahrrad im Mehrfamilienhaus entwendet. Die Diebe gelangten offenbar unbemerkt in den Hausflur und verschwanden mit dem Mountainbike der Marke Giant. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 – 91430.

Verkehrsunfälle:

Langgöns: Auf Navi verlassen

Das Navigationssystem eines 54-jährigen Duisburgers leitete ihn am frühen Montagmorgen (17.08.) von der Obergasse in die Neugasse. Erst nach dem Abbiegen bemerkte der Fahrer, dass er die Neugasse mit seinem Sattelzug nicht befahren darf und rangierte rückwärts wieder hinaus. Dabei streifte er den ordnungsgemäß geparkten Seat einer 30-Jährigen aus Hüttenberg und verursachte einen Sachschaden von 2000 Euro. An der Sattelzugmaschine und am Auflieger entstand kein Schaden.

Gießen: Mit Hand kollidiert

Auf der Suche nach einem Parkplatz bei einem Baumarkt in der Bänningerstraße fuhr ein 39-jähriger Gießener am Samstag langsam an Fußgängern auf dem Parkplatz vorbei. Gegen 14.40 Uhr streifte er dabei leicht die Hand einer 58-jährigen Marburgerin. Diese klagte anschließend über eine kleine Verbrennung und Schmerzen an der Hand. Sachschaden am Fahrzeug entstand nicht.

Gießen: Unfall zwischen Radfahrern

Ein unbekannter männlicher Radfahrer befuhr am Donnerstag (13.08.) gegen 19 Uhr den Martha-Mendel-Weg in Richtung Buseck: In Höhe der Philipp-Schiedemann-Straße überholte er links einen 13-jährigen Radfahrer aus Gießen, touchierte ihn dabei, so dass das Kind zu Boden stürzte. Der Verursacher fuhr jedoch weiter, ohne sich um das Kind zu kümmern. Der Junge erlitt leichte Verletzungen und kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus. An seinem Fahrrad entstand ein Schaden von etwa 150 Euro. Zum Verursacher ist bisher nur bekannt, dass es sich um eine etwa 50 Jahre alte, männliche Person handeln soll. Die Polizeistation Gießen Nord, tel. 0641/4006-3755, bittet um Hinweise.

Gießen: Unfallverursacher flüchtet

Eine abgerissene Frontstoßstange und ein Gesamtschaden von etwa 1000 Euro fand ein 23-jähriger Gießener vor, als er am Sonntag (16.08) zu seinem geparkten Fahrzeug in der Straße Schwalbachacker zurückkehrte. Zwischen 15.30 Uhr und 18.30 Uhr verursachte ein Unbekannter den Unfallschaden und entfernte sich, ohne sich darum zu kümmern. Die Polizeistation Gießen Nord, tel. 0641/ 7006-3755, bittet um Zeugenhinweise.