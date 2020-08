Lahnau: Einbruch in Waldgirmes

Etwa 5.000 Euro Schaden hinterließen Unbekannte nach einem Einbruch auf einem Sportgelände in der Straße „Steinsköppel“ (Waldgirmes). Die Einbrecher verschafften sich zwischen 15.20 Uhr (16. August) am Sonntag und 06.00 Uhr am Montag (17. August) gewaltsamen Zutritt auf das Gelände. Sie brachen dort zwei Gebäude auf und entwendeten Geldkassetten mit Bargeld sowie mehrere Schlüssel. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden geben sich mi der Kriminalpolizei in Wetzlar unter 06441/918-0.

Wetzlar: Zwei Verdächtige nach Aufbruch festgenommen

Die Polizei hat Montagfrüh (17. August) zwei Diebe nach einem Einbruch in einem Hotel in der Wolfgang-Kühle-Straße festgenommen. Gegen 00.30 Uhr betraten sie das unverschlossene Hotel, hebelten in der Lobby einen Kaffeeautomaten auf und entnahmen das Bargeld. Mit dem Geld, einer Kiste Bier und Kaffee versuchten die Langfinger zu fliehen. Ein Zeuge beobachte den Vorfall und informierte die Polizei. Die alarmierten Beamten nahmen das Duo schnell fest. Wegen fehlender Haftgründen entließen die Beamten die Verdächtigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder.

Aßlar: Zeugenaufruf nach schwerem Raub

Die Polizei sucht nach einem schweren Raub von Freitagabend (14. August) auf dem Pendlerparkplatz zur Deutschen Bahn in der Hauptstraße nach Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen hielten gegen 18.00 Uhr drei unbekannte Männer bei einer Auseinandersetzung einem 27-jährigen Mann aus Aßlar eine Pistole an den Kopf und raubten sein Handy. Sie flüchteten anschließend mit zwei Autos in unbekannte Richtung. Ein Verdächtiger soll nach Angaben eines Zeugen muskulös und eine Glatze gehabt haben. Wer hat auf dem Pendlerparkplatz etwas Verdächtiges beobachtet? Wer kann Hinweise auf die Verdächtigen oder zu den Fahrzeugen geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wetzlar unter 06441/918-0 in Verbindung zu setzen.

Herborn: Opel touchiert

5.000 Schaden an einem Opel hinterließ ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer nach einem Unfall von Donnerstagvormittag (13. August) in der Konrad-Adenauer-Straße. Der Verursacher touchierte den geparkten grauen Corsa zwischen 10.00 und 10.45 Uhr offenbar bei einem Parkmanöver. Anschließend flüchtete er, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Herborn unter 027724705-0.

Hohenahr/Bischoffen/Artalsee: Badeaufsicht offenbar geschlagen

Zu einer Auseinandersetzung kam es Sonntagmittag (16. Augsut) an einer Badestelle in Bischoffen am Aartalsee. Gegen 13.45 Uhr gerieten ein 38-jähriger Mann aus dem Lahn-Dill-Kreis und eine 34-jährige Badeaufsicht in Streit. In dessen Verlauf kam es zu Beleidigungen und offenbar zu einem Schlag, bei dem der 34-Jährige eine leichte Verletzung erlitt. Wer hat den Vorfall beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation in Herborn unter 02772/4705-0.

Wetzlar: Kinderfahrräder gestohlen

In der Hohen Straße stahlen Unbekannten zwischen 22.00 Uhr am Sonntag (16. August) und 07.30 Uhr am Montag (17. Augst) zwei Kinderfahrräder. Sie durchtrennten die Schlösser und flüchteten damit. Die Räder standen an einem Fahrradstand vor einem Einfamilienhaus. Hinweise bitte an die Polizeistation in Wetzlar unter 06441/918-0.

Breitscheid: Rüttelplatte gestohlen

Die Rüttelplatte einer Baufirma war die Beute von Unbekannten nach einem Diebstahl in der Waldaubacher Straße in Rabenscheid. Zwischen 14.30 Uhr am Freitag (14. August) und 12.00 Uhr am Samstag (15. August) entwendeten sie das auf dem Hof eines Einfamilienhauses stehende Baugerät. Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Dillenburg unter 02771/907-0.

Leun: Offenbar ins Gesicht geschlagen

Die Polizei ermittelt nach einem Vorfall von Samstagfrüh wegen Körperverletzung. An einem Bistro im Röntgenweg schlug ein Unbekannter aus unbekannten Gründen einem 45-jährigen Mann aus Leun offenbar ins Gesicht. Der Verdächtige flüchtete mit einem dunklen Auto. Er ist etwa 1,75 Meter groß, zwischen 30 und 35 Jahren alt. Er hat kurze braune Haare und trug ein weißes T-Shirt sowie eine blaue Jeanshose. Der Mann spricht Deutsch mit ausländischem Akzent. Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug und/oder zum Verdächtigen machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Wetzlar unter 06441/918-0.