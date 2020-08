Darmstadt-Dieburg

Kräftemessen von Anhängern zweier Fußballvereine

Weiterstadt (ots) – Sonntagnacht (16.8.) kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen Fußballanhängern der Vereine SV Darmstadt 98 und Eintracht Frankfurt in einem Gewerbegebiet auf Weiterstädter Gemarkung.

Gegen 0.30 Uhr gingen bei der Einsatzzentrale der Polizei Südhessen zahlreiche Notrufe ein, die Personen auf dem Standstreifen der Autobahn 5, gegenüber einem großen Einkaufszentrum meldeten. Offensichtlich hatte sich eine Schlägerei zwischen den Fußballanhängern bis zur Autobahn ausgeweitet. Als die ersten Polizeikräfte an der gemeldeten Stelle eintrafen, entfernten sich die beteiligten Personen zu Fuß oder mit Fahrzeugen von einem Feld hinter der Autobahn bereits in verschiedene Himmelsrichtungen. Im Zuge der Fahndung wurden 35 Personen angetroffen und kontrolliert. Einige von ihnen wiesen frische Verletzungen im Gesicht und an Händen und Beinen auf. An den zurückgebliebenen knapp 40 Fahrzeugen wurden Beschädigungen und Blutanhaftungen festgestellt, die auf Kampfhandlungen hindeuten. Im Umfeld sind Quarz-Handschuhe, Boxhandschuhe und Mundschutz aufgefunden und sichergestellt worden.

Nach ersten Ermittlungen sollen sich etwa 240 Anhänger der Fußballvereine zum Schlagen verabredet haben, von denen etwa jeweils die Hälfte einem der beiden Fußballvereine zuzurechnen sind. Die Ermittlungen, wer alles an der Schlägerei beteiligt war, dauern noch an. Durch die Polizei wurden zahlreiche Kennzeichen notiert, die aufgrund ihrer Ortskennung dem Rhein-Maingebiet und dem südwestdeutschen Raum zuzuordnen sind. Bei der Durchsuchung von Fahrzeugen wurden Teleskopschlagstöcke und Pfeffersprays sichergestellt.

Es wird geprüft, inwieweit gegen die Teilnehmer der Schlägerei Strafverfahren wegen schwerem Landfriedensbruch und gefährlicher Körperverletzung eingeleitet werden. Der Polizeieinsatz mit insgesamt 15 Streifenwagen wurde gegen 4 Uhr beendet. Die kontrollierten Personen sind nach den polizeilichen Maßnahmen vorerst wieder auf freien Fuß gesetzt worden.

Auffahrunfall am Stauende – Beifahrer verstirbt im Krankenhaus

Pfungstadt (ots) – Am Samstagmittag (15.08.), gegen 12.10 Uhr, mussten zwei Autofahrer auf der A 67 an einem Stauende in Fahrtrichtung Gernsheim ihre Fahrzeuge bis zum Stillstand abbremsen. Eine 30 Jahre alte Autofahrerin aus Frankfurt erkannte dies offenbar nicht rechtzeitig und fuhr auf die beiden Autos auf.

Der Beifahrer des mittleren Fahrzeugs, ein 77 Jahre alter Mann aus dem Märkischen Kreis wurde hierbei verletzt. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort verschlechterte sich sein Zustand derart, dass der 77-Jährige am nächsten Tag seinen Verletzungen erlag.

Der bei dem Unfall entstandene Schaden beträgt nach ersten Schätzungen über 20.000 Euro. Der Stau war nach einem Fahrzeugbrand in der Gegenrichtung, zwischen den Anschlussstellen Gernsheim und Pfungstadt, entstanden.

Geld und Zigaretten aus Automat erbeutet – Polizei sucht Zeugen

Ober-Ramstadt (ots) – Nachdem Kriminelle Geld und Zigaretten aus einem Automat in der Roßdörfer Straße erbeuteten, sucht die Polizei nach Zeugen.

Der Vorfall wurde am Samstagmorgen (15.8.) der Polizei gemeldet. Der genaue Tatzeitraum ist derzeit nicht bekannt. Unter Anwendung von Gewalt gelangten die Unbekannten an den Inhalt des Zigarettenautomaten und suchten mit ihrer Beute im Anschluss das Weite. Mit wie viel Geld und Zigaretten sie flüchteten, ist Gegenstand derzeitiger Ermittlungen.

Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann, Verdächtiges beobachtet oder gehört hat, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Ober-Ramstadt unter der Rufnummer 06154/63300 zu melden.

Groß-Gerau

Tödlicher Badeunfall am Mönchwaldsee

Kelsterbach (ots) – Gegen 12.22 Uhr am Sonntagmittag (16.08.20) wurde die Polizei in Kelsterbach zu einer leblos im Wasser liegenden Person im Mönchwaldsee gerufen. Notarzt und Feuerwehr waren bereits auf dem Weg zum Unglücksort. Anwesende Badegäste konnten die Person noch vor Eintreffen der Rettungskräfte an Land bringen.

Nach Reanimationsmaßnahmen wurde der 60-jährige Mann zunächst nach Frankfurt ins Krankenhaus gebracht, wo er gegen 16.00 Uhr verstarb. Nach Erkenntnissen der Polizei soll der Mann mit Wohnsitz in Polen, der hier zu Besuch war, in den See hinaus geschwommen sein, wo er aus nicht bekannter Ursache unterging.

Am See ist das Baden verboten. Während des Einsatzes befanden sich rund 30 Personen im näheren Umfeld zum Unglücksort. Um den See herum konnten weitere Personen gesichtet werden.

Spaziergängerin findet Stabbrandbomben

Rüsselsheim (ots) – Eine Spaziergängerin entdeckte am Freitagvormittag (14.08.) im Feld bei Königstädten am Wegesrand zwei bombenähnliche Gegenstände. Die Frau verständigte die sofort Polizei.

Der von den Ordnungshütern verständigte Kampfmittelräumdienst identifizierte die “Fundstücke” rasch als zwei Stabbrandbomben aus dem dem 2. Weltkrieg. Die Experten transportierten die Bomben anschließend zwecks fachmännischer Entsorgung ab.

Diebstähle aus Fahrzeugen

Groß-Gerau (ots) – Bislang insgesamt vier geparkte Fahrzeuge in der Breslauer Straße, Gabelsberger Straße sowie in der Clara-Zetkin-Straße, gerieten in der Nacht zum Sonntag (16.08.) in das Visier von Langfingern.

Die Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zugang in die Fahrzeuginnenräume und ließen unter anderem dort abgelegtes Geld, Schmuck und persönliche Dokumente mitgehen. In zwei Fahrzeugen fanden die Kriminellen allerdings keine Beute. Hinweise bitte an die Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750.

Einbruch in Supermarkt scheitert

Rüsselsheim (ots) – In einen Supermarkt in der Hans-Sachs-Straße, beabsichtigte ein Unbekannter am Sonntagabend (16.08.), gegen 21.40 Uhr einzubrechen. Der Täter hebelte zwar eine Nebeneingangstür zum Gebäude auf, gelangte so aber nicht in den Markt und zog unverrichteter Dinge wieder ab. Durch Zeugen wurde der Tatverdächtige anschließend bei der Flucht vom Tatort beobachtet.

Der Mann ist 1,85 Meter groß, etwa 20 bis 30 Jahre alt und hat seine blonden Haare zu einem Zopf gebunden. Der Verdächtige war mit einem grauen T-Shirt, dunkler langer Hose und dunklen Schuhen bekleidet.

Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960.

Brummi aufgebrochen – Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – Eine auf einem Firmengelände “Am Berg” abgestellte Sattelzugmaschine geriet am Freitagnachmittag (14.08.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter drangen durch eine gewaltsam geöffnete Scheibe in das Führerhaus ein und ließen anschließend einen Laptop und ein Navigationsgerät mitgehen. Der Schaden beträgt rund 600 Euro.

Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105/4006-0.

Unfall mit 3,54 Promille

Mörfelden (ots) – In der Langener Straße fuhr ein 39 Jahre alter Autofahrer am Sonntagabend (16.08.), gegen 17.45 Uhr, auf ein vor ihm fahrendes Auto auf, kam anschließend von der Fahrbahn ab und stieß anschließend gegen ein Verkehrsschild sowie einen Gartenzaun.

Der 39-Jährige sowie die beiden 28 und 35 Jahre alten Insassen des anderen Fahrzeugs wurden leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von mindestens 10.000 Euro.

Ein Atemalkoholtest zeigte anschließend 3,54 Promille an. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Seinen Führerschein stellte die Polizei sicher. Der 39-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu verantworten haben. Zudem prüfen die Ordnungshüter, ob der Unfallfahrer kurz zuvor in einen weiteren Verkehrsunfall in Langen verwickelt war. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an.

Mit Auto gegen Baum geprallt – 60-Jähriger verletzt

Rüsselsheim-Bauschheim (ots) – Auf der Landesstraße 3040, kurz hinter Bauschheim, verlor ein in Richtung Astheim fahrender 60 Jahre alter Autofahrer aus Mainz am Montagmorgen (17.08.), gegen 7.40 Uhr, die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam anschließend von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Der Wagenlenker wurde bei dem Unfall verletzt. Er musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug des Verunglückten entstand Totalschaden.

Darmstadt

Unverschlossene Fahrzeuge im Visier

Darmstadt (ots) – Zeugen meldeten am Sonntagmorgen (16.8.), gegen 11 Uhr, der Polizei eine Person in der Emilstraße, die offenbar nach unverschlossenen Fahrzeugen Ausschau hielt.

Sofort begaben sich die Ordnungshüter des 1. Polizeireviers in Darmstadt zum Einsatzort. Kurze Zeit später verzeichneten die Beamten einen schnellen Fahndungserfolg, als sie den mutmaßlichen Tatverdächtigen in einem der Fahrzeuge antrafen. Im Zuge der weiteren Maßnahmen, stellte die Polizeistreife bei dem 38-Jährigen die zuvor erlangte Beute fest. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendete der Tatverdächtige ein Brillenetui aus dem Wagen. Das Fahrzeug war ersten Erkenntnissen zufolge nicht verschlossen.

Nach Abschluss der Maßnahmen, wurde der bereits polizeibekannte Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Er wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen.

Kreis Bergstraße

Gurtmuffel unter Drogeneinfluss

Viernheim (ots) – Der Fahrer eines schwarzen VW Polo fiel einer Streifenbesatzung der Polizeistation Lampertheim-Viernheim am Freitagmittag (14.8.) dadurch auf, weil er nicht angeschnallt war. Nachdem der 22-Jährige aus Lampertheim um kurz nach 14 Uhr in der Lorscher Straße angehalten wurde, fiel den Beamten zudem auf, dass er offensichtlich unter Drogeneinfluss stand. Neben dem Bußgeld in Höhe von 30 Euro für den nicht angelegten Sicherheitsgurt, wird ein Strafverfahren wegen Fahrens unter Betäubungseinfluss eingeleitet. Für das Verfahren musste der 22-Jährige eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Das gleiche Prozedere durchlief auch ein 29 Jahre alter Renault-Clio-Fahrer. Bei der Polizeikontrolle um kurz nach 17 Uhr in der Georg-Herbert-Straße nahmen die Beamten Cannabisgeruch bei dem Viernheimer wahr. Wegen des Drogenkonsums wird er sich jetzt in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Mit Rohrschneider Katalysatoren abgetrennt

Lorsch-Mörlenbach (ots) – Wie erst jetzt bei der Polizei angezeigt wurde, ist zwischen letztem Mittwoch (12.8.), 16 Uhr und Donnerstagmorgen (13.8.) der Katalysator eines Mitsubishi gestohlen worden. Um das Autoteil mit einem Rohrschneider abtrennen zu können, wurde der Wagen offensichtlich mit Hilfe eines Wagenhebers angehoben. Der Mitsubishi parkte in der freizugänglichen Hofeinfahrt des Wohnhauses in der Landgrabenstraße/ Ecke An der Langwiese in Lorsch. Der Gesamtschaden wird auf über 2000 Euro geschätzt.

Auf die gleiche Art und Weise wurde zwischen Donnerstagnachmittag (13.8.) und Freitagmorgen (14.8.) der etwa 300 Euro teure Katalysator eines VW Golfs entwendet. Der Wagen parkte zur Tatzeit auf einem öffentlichen Parkplatz in Mörlenbach in der Weinheimer Straße, Nähe der Weiherer Straße.

In beiden Fällen ermittelt das Kommissariat 21/ 22 in Heppenheim. Wem sind Personen aufgefallen, die die Fahrzeuge angehoben haben oder sich im Bereich der betroffenen Autos verdächtig verhalten haben? Unter der Rufnummer 06252 / 7060 werden alle Hinweise entgegengenommen.

Laubbläser aus Garage gestohlen – Diebe kamen mit Fahrrädern

Viernheim (ots) – Mit Fahrrädern waren am Montagmorgen (17.8.) zwei Diebe in der Kriemhildstraße unterwegs und schnappten sich einen Laubsauger im Wert von etwa 300 Euro. Eine Zeugin konnte die Männer dabei beobachten, wie sie um kurz nach 8 Uhr auf den Hof eines Einfamilienhauses, unweit der Straße “In der Wormsheck” fuhren. Später wurde festgestellt, dass der motorangetriebene Laubsauger aus der unverschlossenen Garage fehlte.

Die Männer sind nach Beschreibung der Zeugin zwischen 30 und 35 Jahre alt und trugen Basecaps. Unterwegs waren sie auf einem schwarzen Herrenrad und einem Damenrad in heller Farbe. Einer von ihnen trug zudem eine schwarze Jacke mit orangenen Ärmelstreifen.

Wer die Tatverdächtigen gesehen hat und ergänzende Hinweise geben kann, wendet sich bitte an die Ermittler in Viernheim. Telefon: 06204 / 93770.

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Lorsch (ots) – Lorsch – Am vergangenen Dienstag, den 11.08.2020 zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr ereignete sich in der Lorscher Innenstadt ein Verkehrsunfall, bei welchem sich der Verursacher anschließend vom Unfallort entfernt hat. Der Tatort war der Parkplatz in der Neckarstraße, gegenüber des dortigen Bürgerbüros der Stadt Lorsch.

Beschädigt wurde hierbei ein weißer Seat Leon ST. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer: 06252/ 706-0 zu melden.

