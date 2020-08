Korbach: Die Polizei-News

Scheune aufgebrochen und Elektrogeräte gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Frankenberg-Geismar (ots) – In der Zeit von Freitag, 14.08.2020, 11:00 Uhr bis Samstag, 15.08.2020, 11:30 Uhr, haben unbekannte Täter in Geismar in der Dörnholzhausener Straße eine Scheune aufgebrochen. Auf ihrer Diebestour fiel ihnen ein Elektroschweißgerät, ein Heizgerät, ein Kompressor und ein Nasssauger in die Hände.

Der Gesamtwert der Geräte beträgt 1.000 Euro. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Frankenberg Tel.: 06451-7203-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Kennzeichen an grauem Toyota entwendet – Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots) – In der Zeit von Samstag 15.08.2020, 18:00 Uhr bis Sonntag 16.08.2020, 08:00 Uhr, haben unbekannte Täter in Frankenberg in der Bottendorfer Straße an einem grauen Toyota Aygo die amtlichen Kennzeichen KB-NL 79 abmontiert und entwendet. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Frankenberg Tel.: 06451-7203-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen