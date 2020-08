Landkreis Kassel: Die Polizei-News

Zeugen nach mutmaßlichem Raub gesucht

Kaufungen (ots) – Am Sonntagabend 16.08.2020 wandte sich ein 43-Jähriger aus Kaufungen im Bereich des Steinertsees an eine Passantin und bat diese, die Polizei rufen, da er von zwei Unbekannten unter Vorhalt eines Messers beraubt worden sei. Die sofort eingeleitete Fahndung nach den von dem 43-Jährigen beschriebenen Tätern führte nicht mehr zum Erfolg. Nun suchen die Ermittler des zuständigen Kommissariats 35 der Kasseler Kripo nach Zeugen, die Hinweise zur Tat oder auf die Täter geben können.

Wie der 43-Jährige später in seiner Vernehmung gegenüber Beamten des Kriminaldauerdienstes angab, habe sich die Tat gegen 21:30 Uhr auf einer Bank direkt am Steinertsee ereignet. Während er dort saß, hätten sich ihm die beiden Täter angenähert und plötzlich unter Vorhalt eines Messer zur Herausgabe seiner Wertsachen gefordert. Mit seiner Geldbörse seien die beiden Unbekannten dann in Richtung des dortigen Parks geflüchtet.

Täterbeschreibung:

Es soll sich um einen ca. 1,60 Meter großen Mann mit dicker Statur, südländischem Äußeren und einer schwarz-gelben oder schwarz-weißen Sportjacke mit Kapuze sowie einen 1,80 bis 1,85 Meter großen, akzentfreies Deutsch sprechenden Mann mit muskulöser Figur, schwarzen Haaren, schwarzer Hose und schwarzem T-Shirt gehandelt haben.

Zeugen, die den Ermittlern des K 35 Hinweise zur Tat oder auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.

Zigarettenautomat in Balhorn gestohlen – Aufgebrochener zweiter Automat in Zierenberg gefunden – Zeugen gesucht

Bad Emstal/Zierenberg (ots) – Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag im Bad Emstaler Ortsteil Balhorn gewaltsam einen Zigarettenautomaten von der Wand eines Einkaufsmarktes abgehebelt und entwendet. Zudem fand eine Spaziergängerin in Zierenberg am Sonntag auf einem Feldweg einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten, bei dem es sich jedoch nicht um den in Balhorn gestohlenen, sondern einen anderen Automaten handelt. Die Ermittlungen zu beiden Fällen führen nun die Beamten der Polizeistation Wolfhagen. Sie suchen nach Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl in Balhorn oder dem Ablegen des mutmaßlich gestohlenen Automaten in Zierenberg geben können. Derzeit ist noch unklar, ob beide Fälle im Zusammenhang stehen.

Bei dem Diebstahl des Zigarettenautomaten in Balhorn hatte, wie sich erst später herausstellte, eine Zeugin möglicherweise die Täter beobachtet. Der am Freitagmorgen von der Mitarbeiterin eines Einkaufsmarktes in der Hauptstraße angezeigte Diebstahl ereignete sich demnach um 2:30 Uhr in der Nacht. Die Zeugin beobachtete zu dieser Zeit im Bereich des Tatorts zwei Männer mit einem grünen Pkw, die offenbar für den Diebstahl des Automaten mitsamt darin befindlicher Tabakwaren und Bargeld verantwortlich sind.

Täterbeschreibung:

Es soll sich um einen ca. 1,75 Meter großen Mann mit grauem Pullover, grauer Hose und kurzen Haaren sowie einen ca. 1,90 Meter großen Mann mit grauer Jogginghosen, schwarzem Pulli und schulterlangen schwarzen Haaren gehandelt haben. Zu dem grünen Pkw ist lediglich noch bekannt, dass kein hinteres Kennzeichen angebracht gewesen war.

Wie die am Tatort eingesetzte Streife des Polizeistation Wolfhagen berichtet, hatten die Täter den an der Außenwand des Einkaufsmarktes angeschraubten Automaten mit unbekanntem Werkzeug brachial abgehebelt und anschließend vermutlich mit dem grünen Pkw abtransportiert. Das Fahrzeug war vom Tatort auf der Hauptstraße in Richtung Teichhecke weggefahren.

Spaziergängerin findet Automat auf Feldweg

Den aufgebrochenen Zigarettenautomaten in Zierenberg fand am gestrigen Sonntagmorgen gegen 8:45 Uhr eine Spaziergängerin auf einem Feldweg in der Nähe des Einkaufsmarktes am Ortsausgang Richtung Oberelsungen. Wie die dorthin gerufenen und zur Spurensuche eingesetzten Beamten der Polizeistation Wolfhagen feststellten, war der Automat von den Tätern dort entsorgt worden, nachdem sie ihn zuvor mit elektrischem Werkzeug aufgeschnitten und Bargeld sowie Zigaretten entnommen hatten. Auch in diesem Fall ist davon auszugehen, dass der Automat zum Entsorgen mit einem Fahrzeug transportiert worden war. Woher dieser Automat letztlich stammt, konnte am gestrigen Sonntag noch nicht über die Betreiberfirma in Erfahrung gebracht werden. Die Ermittlungen dazu laufen derzeit.

Wer bezüglich des Diebstahls in Balhorn in der Nacht zum Freitag oder hinsichtlich der Entsorgung des aufgebrochenen Automaten in Zierenberg Beobachtungen gemacht und den Ermittlern der Polizeistation Wolfhagen Hinweise auf die Täter geben kann, melden sich bitte unter Tel. 05692 – 98290.

Unfall auf B 251 – Fahrer schwer verletzt und rund 100.000 Euro Sachschaden

Wolfhagen-Istha (ots) – Bei dem Unfall auf der B 251 bei Wolfhagen-Istha am heutigen Montagmittag ist ein 59-Jähriger aus Wolfhagen schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann war gegen 12:45 Uhr mit einem Sattelzug von Istha kommend in Richtung Oelshausen unterwegs. Unmittelbar hinter dem Parkplatz in Höhe der Kasseler Straße war der Sattelzug dann nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, überfuhr einen Leitpfosten, durchfuhr einen Entwässerungsgraben, touchierte ein Verkehrsschild und kippte schließlich im angrenzenden Maisfeld um. Der Lkw war mit Sand beladen, der durch das Umkippen entwich.

Nach den ersten Ermittlungen der am Unfallort eingesetzten Beamten der Polizeistation Wolfhagen, war offenbar ein geplatzter Reifen der Auslöser des Unfalls. Der verletzte 59-Jährige war zunächst in der Fahrerkabine der beschädigten Sattelzugmaschine eingeschlossen und musste anschließend durch die Rettungskräfte befreit werden. Der Sachschaden an dem Sattelzug sowie den beschädigten Verkehrseinrichtungen wird insgesamt auf ca. 100.000 Euro geschätzt.

Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die B 251 für rund eine Stunde voll gesperrt werden, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam.

Einbrecher klauen Katalysatoren und Pkw im Wert von Firmengelände

Espenau (ots) – Unbekannte sind in der Nacht zum heutigen Montag bei einem Autoverwerter in der Straße “Im Gewerbepark” in Espenau eingebrochen. Dabei hatten es die Täter offenbar gezielt auf dort in einem Gebäude gelagerte Katalysatoren abgesehen, von denen sie rund 300 Stück entwendeten. Zudem stahlen die Einbrecher einen weinroten Daewoo Lanos ohne Kennzeichen vom Firmengelände. Der Wert des Diebesguts wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Der Schaden, den die Unbekannten durch das gewaltsame Aufbrechen von Toren und Türen verursachten, wird auf etwa 1.000 Euro beziffert. Die Ermittler der Kasseler Kripo suchen Zeugen, die in der Nähe des Tatorts verdächtige Personen und Fahrzeug beobachtet haben oder Täterhinweise geben können.

Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichten, lässt sich Tatzeit anhand der Bilder einer Überwachungskamera recht genau eingrenzen. Demnach hatten am Tatort vier maskierte Täter in der Zeit zwischen 01:20 Uhr und 03:15 Uhr agiert. Nach bisherigen Erkenntnissen transportierten die Unbekannten das Diebesgut mit einem eigenen Fahrzeug sowie dem gestohlenen Daewoo ab und flüchteten in Richtung Hermann-Gmeiner-Straße. Wie sie bei dem Autodiebstahl genau vorgingen, ist bisher noch ungeklärt. Auf das Konto derselben Täter geht nach ersten Ermittlungen auch ein Kennzeichendiebstahl von einem VW Golf, der auf einem Nachbargrundstück abgestellt war. Von den beiden Kennzeichen KS-TS 284 fehlt trotz sofort eingeleiteter Fahndung bislang jede Spur.

Die weiteren Ermittlungen führen die Beamten des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei.

Hofgeismar: Tödlicher Verkehrsunfall mit einem Kradfahrer

(ots) – Am Samstag 15.08.2020 gegen 14:15 Uhr ereignete sich in der Gemarkung Hofgeismar ein Verkehrsunfall, bei dem ein Kradfahrer tödlich verletzt wurde. Der 24-jährige männliche Kradfahrer aus Trendelburg befuhr mit seinem Krad Suzuki die Kreisstraße 55, aus Richtung Beberbeck kommend, in Richtung Sababurg. Sein Krad geriet aus bislang unbekannter Ursache ins Schleudern. Der Kradfahrer stürzte mit seinem Krad und geriet aufgrund des Sturzes auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte er in die Fahrzeugfront eines entgegenkommenden PKW Opel Astra. Der 36-jährige Fahrer des Opel Astra versuchte noch nach rechts auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß mit dem Krad nicht mehr verhindern. Bei dem Ausweichmanöver kam der PKW-Fahrer von der Fahrbahn ab und kollidierte noch mit einem Baum am Fahrbahnrand.

Der Kradfahrer erlitt bei dem Zusammenstoß so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der 36-jährige PKW-Fahrer, seine 35-jährige Ehefrau und die 18-monatige Tochter, die ebenfalls im PKW saßen, wurden bei dem Unfall leicht verletzt und kamen vorsorglich in das Klinikum Kassel.

Der Gesamtsachschaden beträgt ca. 21.500 Euro. Die Beamten der Polizeistation Hofgeismar haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Ein Gutachter wurde eingeschaltet. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Kreisstraße 55 im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt.

