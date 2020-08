Goßfelden – Schilder mit nationalsozialistischen Symbolen beschmiert

Der Staatsschutz der Kriminalpolizei ermittelt wegen Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien. Unbekannte hinterließen quasi im gesamten Ort z.B. auf der Ortseingangstafel, Verkehrsschildern, einem Hinweisschild eines Hotels und einer Litfaßsäule an einer Bushaltestelle nationalsozialistische Symbole. Der oder die Täter nutzten schwarzes und rotes Lackspray. Die Meldung erreichte die Polizei am Sonntag, 16.August. Wer kann sachdienliche Angaben machen? Wer hat. vor diesem Sonntag, verdächtige Beobachtungen gemacht, die mit den Graffiti zusammenhängen könnten? Wer hat Personen gesehen z.B. mit schwarzen oder roten Farbspuren an Haut oder Kleidung? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Einbrüche

Kirchhain – Einbruch bei der Jugendförderung

Zwischen 17 Uhr am Donnerstag und 10.20 Uhr am Freitag, 14. August, drangen Einbrecher durch ein Fenster in die Räume der Jugendförderung on der Borngasse ein. Der oder die Täter brachen drinnen noch Schließfächer und Zwischentüren auf. Insgesamt entstand für das erbeutete Bargeld in zweistelliger Höhe ein Sachschaden von mindestens 500 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf – Einbruch in die Autoverwertung

Nach den bisherigen Erkenntnissen stiegen drei Täter über das etwa zwei Meter hohe Rolltor und brachen durch ein Fenster in das Gebäude ein. Sie stahlen den Einsatz einer Geldkassette und erbeuteten ca. 20 Euro. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 200 Euro. Bislang gibt es weder eine Personenbeschreibung noch Hinweise auf den Fluchtweg oder das Fluchtmittel. Die Kripo Marburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bei der Autoverwertung am Tatort in der Scharnhorststraße. Wer hat dort zur Tatzeit am Sonntag, 16. August, zwischen 23 und 23.10 Uhr etwas gesehen? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf – Münzautomat an der Bahnhofstoilette aufgebrochen

Am Samstag, 15. August, zwischen 08 und 16 Uhr hebelte ein Dieb den Münzautomaten der Toilettenanlage am Bahnhof auf und stahl das Kleingeld. Der Täter richtete einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro an. Wer hat in dieser Zeit verdächtige Personen beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0 oder die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Münchhausen /Battenberg – 35 Felder Leitplanken und Baumaschinen gestohlen

Der oder die Täter müssen mit einem Transportfahrzeug vorgefahren sein und sich mit Radladern auskennen. Zunächst verluden sie 35 jeweils vier Meter lange Leitplanken. Die Schutzplanken waren wegen der anstehenden Fahrbahnerneuerung auf der Bundesstraße 236 zwischen Münchhausen und Battenberg bereits demontiert und lagen neben der Straße. Die gestohlenen Baumaschinen lagerten in einem Container auf einem Park- und Rastplatz. Hier fuhren die Täter den Radlader weg, um an die Tür zu kommen. Sie brachen das Vorhängeschloss auf und stahlen einen Wacker Neuhaus Pionier Stemmhammer und einen Motortrennschleifer von Stihl. Die Tat war in der Nacht zum Donnerstag, 13. August, zwischen 16.30 und 05.30 Uhr. Wer hat in dieser Zeit in dem voll gesperrten Bereich der Baustelle an der B 236 die Verladearbeiten der Planken gesehen? Wer kann Hinweise geben auf Personen und/oder Fahrzeuge oder Fahrzeuggespanne? Wer hat einen nächtlichen Transport von Leitplanken gesehen und kann sachdienliche Angaben dazu machen? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Unter Drogeneinfluss am Steuer

Rauschenberg – In Rauschenberg endete die Autofahrt einer 28 Jahre alten Frau am Freitag, 14. August, um 11.20 Uhr. Die Polizei stellte den Fahrzeugschlüssel sicher und veranlasste nach der positiven Reaktion des Drogentests auf THC die notwendige Blutprobe.

Niederklein – Der Drogentest eines 41 Jahre alten Mannes reagierte positiv auf Amphetamine und THC. Der Mann musste seinen Kleinlaster am Freitag, 14. August, um 14.15 Uhr in Niederklein stehen lassen und den Schlüssel in polizeiliche Verwahrung geben. Er konnte seinen Weg erst nach der veranlassten Blutprobe fortsetzen.

Gladenbach – Die Polizei Biedenkopf untersagte einem 38 Jahre alten Autofahrer am Samstag, 15. August, um 15.50 Uhr die Weiterfahrt, nachdem sein Drogentest positiv auf THC reagiert hatte. Der Mann fiel bei einer Verkehrskontrolle in der Marburger Straße auf. Auch hier folgten die Sicherstellung des Autoschlüssels und die Blutprobe.

Unfallfluchten – Zeugen gesucht – Hinweise erbeten

Kirchhain – Polizei sucht grau-blauen beschädigten Opel Tigra B mit KB-Kennzeichen

Wo steht seit Samstag, 15. August, 07.50 Uhr, ein frisch unfallbeschädigter grau-blauer Opel Tigra B mit einem Kennzeichen der Stadt Korbach? Der Fahrer war am Samstag, 15. August, auf der Landstraße 3073 von Rauschenberg nach Kirchhain unterwegs. Er setzte den Blinker nach rechts und bremste ab, um in einen Feldweg abzubiegen. Ein nachfolgender 20 Jahre junger Mann fuhr mit seinem roten Skoda Fabia auf den abbiegenden Opel auf und drückte den Pkw dabei gegen ein Verkehrsschild. Der Opelfahrer, ein Mann mit dunklem Hautteint, zwischen 40 und 50 Jahre alt, mit dunkleren, längeren haaren stieg aus, begutachtete den Schaden an seinem Auto, stieg wieder ein und fuhr weiter über den Feld-/Radweg zum Wasserwerk weg, ohne zuvor mit dem Skodafahrer zu sprechen, geschwiege denn ihm seine Personalien zu geben. Die Fahndung nach dem Auto und Fahrer blieb erfolglos. Hinweise zu dem beschädigten Opel Tigra bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Mardorf – Unfallflucht auf Sportplatzparkplatz

Die beiden betroffenen Fahrzeuge parkten am Freitag, 14. August, zwischen 18.30 und 21 Uhr, auf dem Parkplatz des Sportplatzes in der Straße An der Hardt. Offensichtlich bei einem Ausparkmanöver beschädigte das noch unbekannte Auto einen schwarzen 1er BMW vorne links. Der angerichtete Schaden beträgt mindestens 750 Euro. Hinwiese auf das verursachende Fahrzeug und/oder dessen Fahrer*in ergaben sich nicht. Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.