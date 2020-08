Frankfurt-Bergen-Enkheim: Festnahme eines Fahrraddiebes

Frankfurt (ots) – (wie) Am 16. August 2020 gegen 23:20 Uhr kontrollierte eine

Streife des 18. Reviers zwei Personen auf einem Fahrrad auf der Vilbeler

Landstraße. Es stellte sich heraus, dass das Fahrrad gestohlen war.

Der Streife fiel das Fahrrad auf, dass mit zwei grölenden Jugendlichen besetzt

war. Als die Streife anhielt, um die beiden Jungs zu kontrollieren, sprangen

diese vom Fahrrad ab und ergriffen die Flucht. Einer konnte unerkannt entkommen,

der andere (17 Jahre) hatte weniger Glück – er wurde festgenommen. Es konnte

ermittelt werden, dass das Fahrrad einem Verleiher bereits seit dem 13. Juli

2020 als gestohlen gemeldet war. Der 17-Jährige schwieg zu den Vorwürfen.

Nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde er in die Obhut seiner

Eltern übergeben. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls und zur

unbekannten Person dauern an.

Frankfurt-Westend: Festnahme eines 47-Jährigen

Frankfurt (ots) – (fue) Am Samstag, den 15. August 2020, gegen 01.50 Uhr,

beobachteten Zeugen in der Feuerbachstraße einen Mann, der versuchte, die

Scheibe eines Kioskes einzuschlagen. Eine Zeugin sprach den Mann auf sein Tun

an, woraufhin dieser die Flucht ergriff. Einer anderen Zeugin gelang es, den

Flüchtigen zu fotografieren.

Nur rund eine halbe Stunde später, wurde aus der Myliusstraße eine Person

gemeldet, die die Scheibe eines Geschäftsgebäudes eingeschlagen hatte und sich

nun in den Räumlichkeiten befand. Die Polizei konnte die Person festnehmen. Bei

ihm handelt es sich um einen 47-jährigen wohnsitzlosen Mann.

Wie das Bild der Zeugin aus der Feuerbachstraße zeigte, handelte es sich in

beiden Fällen um den gleichen Tatverdächtigen.

Frankfurt-Gallus: Jugendliche treiben in Schulgebäude ihr Unwesen

Frankfurt (ots) – (ne)Zwei Jugendliche haben sich gestern Nachmittag

unberechtigt Zutritt zu einer Schule in der Hufnagelstraße verschafft und durch

Vandalismus Sachschaden verursacht.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte die beiden 16 bzw. 17 Jahre jungen Tatverdächtigen

gegen 16:30 Uhr im Schulgebäude bemerkt und die Polizei alarmiert. Mehrere

Streifen kamen vor Ort und konnten die Beiden vorübergehend festnehmen, als

diese versuchten über den Schulhof zu flüchten.

Bei der Absuche im Gebäude konnten diverse Sachbeschädigungen, wie z. B.

beschmierte Tische und eine zerstörte Gitarre, festgestellt werden. Gegen die

beiden Jugendlichen läuft nun ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch und

Sachbeschädigung.

Frankfurt-Nied: Festnahme nach Erpressung

Frankfurt (ots) – (wie) Am 16. August 2020 gegen 18:20 Uhr kam es im Bereich der

Bolongarostraße / Mainzer Landstraße zu einer Erpressung. Ein 16-Jähriger

bedrohte einen 13-jährigen und erpresste ihn, sein Fahrrad zu übergeben.

Der 13-Jährige war mit gleichaltrigen Freunden im Stadtteil Nied mit dem Fahrrad

unterwegs. Als die Gruppe den 16-Jährigen sah, fuhren sie mit ihren Fahrrädern

schnell weg, weil es in der Vergangenheit bereits zu Auseinandersetzungen mit

ihn gekommen war. Der 16-Jährige holte den 13-Jährigen ein und erpresste ihn mit

Androhung von Gewalt zur Übergabe seines Fahrrads. Mit diesem flüchtete der

16-Jährige zunächst. Der 13-Jährige rief die Polizei und gab eine

Personenbeschreibung ab. Der mutmaßliche Täter wurde dann im Nahbereich von der

Polizei festgenommen.

Nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 16-Jährige in die

Obhut seiner Mutter übergeben. Gegen ihn läuft nun ein Verfahren wegen des

Verdachts der Erpressung und unbefugter Benutzung eines Fahrrads. Das Fahrrad

wurde dem 13-Jährigen wieder ausgehändigt. Die Ermittlungen dauern an.

Frankfurt-Fechenheim: Verkehrsunfallflucht – Zeugensuche

Frankfurt (ots) – (fue) Am Montag, den 10. August 2020, gegen 22.15 Uhr, befuhr

ein 49-jähriger Offenbacher mit seinem Fahrrad die Car-Benz-Straße in Richtung

der Carl-Ulrich-Brücke, auf dem linken Fahrradstreifen. Zum gleichen Zeitpunkt

war der Fahrer eines Pkw, vermutlich eines dunklen VW Passat mit Wiesbadener

Kennzeichen, unterwegs auf der Ferdinand-Porsche-Straße, in aufsteigender

Richtung. An der Kreuzung Carl-Benz-Straße/Ferdinand-Porsche-Straße touchierte

der Pkw das Hinterrad des Fahrrades und der 49-jährige Radler kam zu Fall. Der

Pkw-Fahrer entfernte sich in Richtung der Hanauer Landstraße, ohne sich um die

Unfallfolgen zu kümmern. Der Radfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und

bedurfte ärztlicher Behandlung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen oder zu dem flüchtigen

Fahrer machen können, werden gebeten, sich mit dem 18. Polizeirevier unter der

Telefonnummer 069-75511800 in Verbindung zu setzen.

Frankfurt-Sachsenhausen: 29-Jähriger festgenommen

Frankfurt (ots) – (dr) Am Sonntagmorgen, den 16.08.2020, gegen 05:30 Uhr, nahmen

Polizeibeamte in Sachsenhausen einen 29-jährigen Mann vorübergehend fest.

Der Festnahme vorausgegangen war ein Platzverweis gegen eine alkoholisierte

Gruppe, in der sich auch der spätere Tatverdächtige befand. Aus der Gruppe

heraus kam es zu diversen Beleidigungen gegen die eingesetzten Polizeibeamten.

Der 29-Jährige soll darüber hinaus Beamte zum Teil ins Gesicht gespuckt haben.

Der folgenden Festnahme in der Dreieichstraße widersetzte er sich, sodass er zu

Boden gebracht wurde und sein Widerstand gebrochen werden musste. Hierbei soll

es zu unzulässiger Gewaltanwendung seitens der Polizeibeamten gegen den am Boden

liegenden Tatverdächtigen gekommen sein. In dieser Phase schaltete sich der

Einsatzleiter ein, nahm einen Polizeibeamten zur Seite und meldete später den

Vorfall intern. Teilsequenzen der Festnahmesituation kursieren im Internet.

Es wurden Ermittlungen wegen der Körperverletzung im Amt und wegen Widerstandes

gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Gegen einen Beamten wurden bereits

dienstrechtliche Maßnahmen ergriffen.

Die Frankfurter Polizei hat einen Hinweisserver für Bilder und Videos

eingerichtet. Unter https://polizei-hinweise.de/alt-sachsenhausen können

Aufnahmen hochgeladen werden (Server freigeschaltet heute ab 17:30 Uhr).

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat Kenntnis.