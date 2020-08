Einbrecher suchen Kiosk heim, Neu-Anspach, Anspach, Breitestraße, 15.08.2020, 13.20 Uhr bis 16.08.2020, 07.40 Uhr

(pa)Ein Kiosk in der Anspacher Breitestraße wurde von Samstag auf Sonntag zum Ziel von Einbrechern. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten, indem sie ein Fenster sowie mehrere Türen aufhebelten. Dabei verursachten die Kriminellen einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Noch höher liegt mit schätzungsweise mehreren Zehntausend Euro der Wert des Diebesgutes, bei dem es sich um Tabakwaren sowie Versandpakete des ebenfalls in den Räumen betriebenen Paketshops handelt. Das Kommissariat für Einbruchsdelikte der Bad Homburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Elektrofahrrad aus Garage gestohlen, Kronberg im Taunus, Schönberg, Am Hang, 15.08.2020, 18.00 Uhr bis 16.08.2020, 20.00 Uhr

(pa)In Schönberg wurde zwischen Samstag- und Sonntagabend ein Pedelec entwendet. Das Elektrofahrrad befand sich zur Tatzeit in einer Garage in der Straße „Am Hang“. Die Täter betraten diese unbefugt und stahlen das Fahrrad samt Kindersitz und Ladegerät. Bei dem Pedelec handelt es sich um ein silberfarbenes Herrenrad des Herstellers „Ghost“ – Modell „Hybride Square Trekking 2019“ im Wert von rund 2.000 Euro. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Königstein bittet mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer (06174) 9266 – 0 zu melden.

Jugendlichen werden Fahrräder entwendet, Friedrichsdorf, Seulberg, Feldgemarkung, „Sonnendeck“, 15.08.2020, 00.30 Uhr bis 01.30 Uhr

(pa)Zwei 17-Jährigen wurden in der Nacht zum Samstag in Friedrichsdorf ihre Fahrräder gestohlen. Die Jugendlichen hatten ihre Räder im Bereich des Sonnendecks in der Feldgemarkung zwischen der Gonzenheimer Landstraße und der L3057 abgestellt. Später mussten sie feststellen, dass jemand ihre Mountainbikes, deren Wert zusammen auf etwa 1.300 Euro geschätzt wird, entwendet hatte. Der Tatzeitraum kann auf die Zeit zwischen 00.30 Uhr und 01.30 Uhr eingegrenzt werden. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg bittet mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 zu melden.

Mehrere Pkw demoliert, Friedrichsdorf, Seulberg, Wimsbacher Straße 15.08.2020, gg. 23.45 Uhr

(pa)Einen Sachschaden von schätzungsweise 6.000 Euro verursachten Vandalen in der Nacht zum Sonntag in Friedrichsdorf Seulberg an geparkten Autos. Die drei betroffenen Fahrzeuge – zwei Mercedes und ein Citroen – waren in der Wimsbacher Straße abgestellt, als Unbekannte den Lack zerkratzen sowie – vermutlich durch Schläge oder Tritte – weitere Beschädigungen verursachten. Ersten Erkenntnissen zu Folge soll die Tat etwa gegen 23.45 Uhr passiert sein. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 entgegen.

Drei Verletzte bei Zusammenstoß auf Heisterbachstraße, Neu-Anspach, Heisterbachstraße, 17.08.2020, gg. 00.05 Uhr

(pa)Beim Zusammenstoß eines Kleintransporters mit einem Pkw in der Nacht zum Montag bei Neu-Anspach wurden drei Personen verletzt und ein Gesamtschaden über 45.000 Euro verursacht. Ein 66-jähriger Usinger befuhr mit seinem VW die Heisterbachstraße kurz nach Mitternacht in Fahrtrichtung Neu-Anspach, als ihm nach eigenen Angaben ein Ford Transit auf der eigenen Spur entgegenkam. Trotz eines Ausweichmanövers prallten beide Fahrzeuge gegeneinander. Der VW Passat drehte sich nach Aufprall und kam im Bankett zum Stehen. Der Ford touchierte nach der Kollision mit dem Pkw die Schutzplanke und kam schließlich ebenfalls im Bankett zum Stillstand. Sowohl der Fahrer des Volkswagens als auch seine 41-jährige Beifahrerin sowie ein ebenfalls mitfahrendes 6-jähriges Mädchen erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden zur weiteren Abklärung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Fahrer des Ford Transit – ein 26 Jahre alter Mann aus Grävenwiesbach – musste die Beamten zur Polizeidienststelle begleiten. Ein mit ihm durchgeführter Atemalkoholtest hatte einen Wert von über 2 Promille gezeigt. Die beiden beteiligten Fahrzeuge wurden -jeweils mit Totalschaden – von der Unfallstelle abgeschleppt.

Autofahrer flüchtet nach Verkehrsunfall, Usingen, Limesstraße / Altkönigstraße, 16.08.2020, gg. 14.45 Uhr

(pa)In Usingen ereignete sich am Sonntagnachmittag ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht eines der Beteiligten. Der Fahrer eines Opel Corsa befuhr gegen 14.45 Uhr die Limesstraße und verlor beim Abbiegen in die Altkönigstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Opel kollidierte in der Folge mit einem Audi A6. Dessen 45-jähriger Fahrer blieb unverletzt, jedoch erlitt seine 41 Jahre alte Beifahrerin leichte Verletzungen, zu deren Behandlung sie in ein Krankenhaus gebracht wurde. Nach dem Zusammenstoß der Fahrzeuge flüchtete der Fahrer des Opel von der Unfallstelle. Auch ein Versuch des Audi-Fahrers, ihn hiervon abzuhalten, konnte nicht verhindern, dass der Mann sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Beamten der Polizeistation Usingen gelang es jedoch zeitnah, den mutmaßlichen Unfallfahrer – einen polizeibekannten 37-Jährigen aus Schmitten – zu ermitteln und den verunfallten Opel sicherzustellen. Es stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige über keine gültige Fahrerlaubnis verfügte und an dem Opel die Kennzeichen eines anderen Fahrzeugs montiert worden waren. Der bei dem Unfall verursachte Sachschaden wird auf einige Tausend Euro geschätzt.

Motorradfahrer kollidieren miteinander, L3051, zw. Weilstraße und Neuweilnau, 16.08.2020, gg. 10.25 Uhr

(pa)Beim Zusammenstoß zweier Motorräder am Sonntagvormittag bei Neuweilnau wurden zwei Biker leicht verletzt. Gegen 10.25 Uhr befuhr ein 57 Jahre alter Harley-Fahrer aus Weilrod die Landesstraße 3051 von der Weilstraße kommend in Richtung Neuweilnau, als ein 49-Jähriger Motorradfahrer mit seiner Honda von einem Waldweg nach links auf die L3051 in Richtung Weilstraße auffuhr. Dabei übersah der in Nordrhein-Westfalen wohnhafte Honda-Fahrer die herannahende Harley, sodass es zur Kollision der beiden Kräder kam. Der 49-Jährige wurde zur Untersuchung in eine Klinik gebracht.