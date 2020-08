Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(wie) – Am 17.08.2020 gegen 01:40 Uhr kam es im Bereich der Münchener Straße zu einem Raubüberfall. Ein 26-Jähriger kaufte in einem Kiosk in der Münchener Straße etwas zu trinken. Als er den Kiosk verließ, traten 3 arabisch sprechende Männer unvermittelt auf ihn zu.

Einer schlug ihm direkt gegen den Kopf, während ein anderer sein Handy der Marke Samsung aus der Westentasche raubte. Alle 3 Männer entkamen unerkannt.

Personenbeschreibung der drei Täter:

Täter 1: männlich, 30-40 Jahre alt, zottelige lange Haare, sprach arabisch.

Täter 2: männlich, 50-60 Jahre alt, sprach arabisch.

Täter 3: männlich, ca. 60 Jahre alt, sprach arabisch.

Die Frankfurter Kriminalpolizei ermittelt nun in der Sache wegen des Verdachts des Raubes und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 069 / 755-51499 oder auf jeder anderen Dienststelle zu melden.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen