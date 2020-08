Polizeipräsidium Einsatz: 150.000 Euro Schaden bei LKW-Brand – 76189 Karlsruhe, Mühlburg

Karlsruhe (ots) – Im Karlsruher Hafen ist es in der Nacht auf Montag,

17.08.2020, um kurz vor 1 Uhr auf einem Firmengelände zu einem Brand gekommen.

Das Feuer, das an einem dort abgestellten LKW ausgebrochen war, konnte von der

Berufsfeuerwehr Karlsruhe und der ebenso alarmierten Freiwilligen Feuerwehr

Karlsruhe-Daxlanden mittels Löschschaum unter Kontrolle gebracht werden.

Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 150.000

Euro. Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizei Karlsruhe zur Ursache des Brandes

dauern an.

Karlsruhe – Radfahrerin flüchtet nach Unfall

Karlsruhe (ots) – Am Freitagmittag kam es in der Karlsruher Innenstadt zu einem

Zusammenstoß zwischen einer Radfahrerin und einer Autofahrerin. Hierbei kam die

Radlerin zu Sturz, flüchtete aber anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr die unbekannte Zweiradfahrerin kurz

nach 12 Uhr den Radweg der Karlstraße entgegen der Fahrtrichtung in Richtung

Norden. An der Kreuzung zur Mathystraße befuhr sie dann die dortige

Fußgängerfurt, obwohl die Fußgängerampel Rotlicht zeigte.

Die 37-jährige Fahrerin eines VWs wartete zu diesem Zeitpunkt vor der roten

Ampel in der Mathystraße in Fahrtrichtung Osten. Als für sie die Ampelanlage auf

Grünlicht wechselte, fuhr sie an und kollidierte in der Folge mit der querenden

Radfahrerin. Die Zweiradfahrerin stürzte durch die Kollision zu Boden.

Offensichtlich blieb sie hierbei unverletzt, denn sie flüchtete anschließend von

der Unfallstelle und hinterließ am VW einen Sachschaden in Höhe von mehreren

hundert Euro.

Die flüchtige Radfahrerin wird auf Mitte 30 und knapp 170 cm groß geschätzt. Sie

hatte lockige, helle Haare und trug einen schwarzen Jogginganzug, eine schwarze

Schildkappe, eine Sonnenbrille. Zudem hatte sie ein Piercing in der Nase. Ihr

Fahrrad war weiß oder silbern.

Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder Hinweise auf die flüchtige

Radfahrerin geben können werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier

Karlsruhe-Südweststadt unter 0721/666-3411 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Junger Mann fährt Schlangenlinien auf Autobahn – Polizei sucht mögliche Geschädigte

Karlsruhe (ots) – Ein 23-jähriger Autofahrer ist am Sonntagabend bei seiner

Fahrt auf der Autobahn A5 zwischen Karlsruhe und Bruchsal durch starke

Schlangenlinien aufgefallen. Da er dabei auch die Schutzplanken touchierte und

dennoch einfach weiterfuhr, ist die Polizei nun auf der Suche nach möglichen

Geschädigten, die durch die Fahrweise des jungen Mannes gefährdet wurden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der 23-Jährige kurz nach 20 Uhr mit

seinem VW die A5 von Karlsruhe nach Bruchsal. Dabei fuhr er laut Zeugenangaben

auf dem linken Fahrstreifen mit starken Schlangenlinien. Zwischen der

Anschlussstelle Karlsruhe-Nord und der Baustelle bei Bruchsal touchierte er

zudem die Schutzplanke, fuhr anschließend aber offenbar ohne weitere Reaktion

einfach weiter.

Die von Verkehrsteilnehmern alarmierte Polizei konnte den jungen Mann

schließlich am Rasthof Hardtwald anhalten und kontrollieren. Bei der Kontrolle

ergaben sich Anhaltspunkte auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung sowie

eine psychische Ausnahmesituation. Vortests auf Alkohol und Drogen konnten nicht

durgeführt werden. Aufgrund seines Zustandes wurde die Weiterfahrt untersagt und

eine Blutentnahme angeordnet. Letztlich wurde der Führerschein des 23-Jährigen

sichergestellt und er selbst in eine psychiatrische Klinik gebracht.

An seinem VW entstand durch die Kollision mit der Leitplanke ein Schaden in Höhe

von etwa 3.000 Euro. Aufgrund seiner Fahrweise ist die Polizei nun auf der Suche

nach möglichen Geschädigten, die durch den 23-Jährigen gefährdet wurden. Diese

werden gebeten, sich mit dem Autobahnpolizeirevier Karlsruhe unter 0721/944840

in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Unfall in der Karlsruher Innenstadt – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro ist die

Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmittag an einer Kreuzung in der

Karlsruher Innenstadt zwischen zwei Pkws ereignete. Die Polizei ist hierzu noch

auf der Suche nach möglichen Zeugen des Unfalls.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der 40-jährige Fahrer eines Toyotas

gegen 13:45 Uhr die Straße „Ettlinger-Tor-Platz“ vom Rondellplatz kommend in

Richtung Herrmann-Billing-Straße. An der Kreuzung mit der Kriegsstraße hielt er

zunächst an der roten Ampel an.

Die 23-jährige Fahrerin eines Fords befuhr die Kriegsstraße vom Karlstor kommend

in Richtung Mendelssohnplatz. Kurz vor der Kreuzung mit dem Ettlinger-Tor-Platz

wechselte sie offenbar vom linken auf den rechten Fahrstreifen und missachtete

direkt im Anschluss das für sie geltende Rotlicht der Ampel. Zu diesem Zeitpunkt

fuhr der 40-Jährige gerade wieder los, nachdem die Ampelanlage bei ihm auf Grün

umgeschaltet hatte. In der Folge kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß

zwischen den beiden Fahrzeugen.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs sowie der Ampelschaltung zum

Unfallzeitpunkt ist die Polizei noch auf der Suche nach möglichen Zeugen des

Unfalls und bittet diese, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter

0721/666-3311 in Verbindung zu setzen.

Waghäusel – Mehrere Pkw-Außenspiegel beschädigt – Polizei bittet um Hinweise

Karlsruhe (ots) – Drei bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonntag

in der Oberdorfstraße in Kirrlach die Außenspiegel von mehreren Autos

abgeschlagen oder abgetreten. Nachdem die drei jugendlichen Täter gegen 01:15

Uhr von einer Zeugin beobachtet worden waren, ergriffen sie die Flucht in

Richtung Ortsmitte.

Zur Klärung der Taten bittet das Polizeirevier Philippsburg um Zeugenmeldungen,

die unter der Telefonnummer 07256/9329-0 entgegengenommen werden.

Waghäusel – Hoher Sachschaden bei Unfall nach Vorfahrtsverletzung

Karlsruhe (ots) – Eine leichtverletzte Person und ein Sachschaden von rund

12.000 Euro waren die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag in

Kirrlach ereignete.

Eine 55-jährige Pkw-Fahrerin war mit ihrem Ford gegen 19:15 Uhr auf der

Lessingstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Nördlichen Waldstraße missachtete

sie einen bevorrechtigten 20-jährigen Ford-Fahrer, weshalb es zum Zusammenstoß

der Fahrzeuge kam. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich das Fahrzeug des

20-Jährigen und kam erst auf dem gegenüberliegenden Gehweg zum Stehen. Dabei

verletzte sich der Mann leicht. Ein Rettungsdienst musste nicht hinzugezogen

werden.

Karlsruhe – Mann wird am Messplatz ausgeraubt

Karlsruhe (ots) – Am Freitagmittag attackierten zwei bislang unbekannte

Tatverdächtige in der Oststadt einen 22-jährigen Mann und nahmen ihm ein

Mobiltelefon ab. Hintergrund der Tat dürfte nach polizeilicher Erkenntnislage

ein vorausgegangenes Leihgeschäft gewesen sein.

Gegen 14.20 Uhr traf sich das Tatopfer am Karlsruher Messplatz mit zwei ihm

unbekannten Männern, um sich Bargeld zurückzahlen zu lassen, das er einige Tage

zuvor einem losen Bekannten geliehen hatte. Während der Übergabe griffen die

beiden Täter den 22-Jährigen unvermittelt an, schlugen ihm mit den Fäusten ins

Gesicht und besprühten ihn mit Pfefferspray. Dann nahmen sie ihrem Opfer ein

Mobiltelefon aus der Hand, das der Angegriffene bei dem vorausgegangenen

Leihgeschäft als Pfand einbehalten hatte. Nach der Tat flohen die Angreifer mit

zwei Autos vom Tatort. Der 22-Jährige erlitt durch die Tat Schürf- und

Risswunden sowie Schwellungen an Kopf, Gesicht und einem Arm.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen

oder Hinweisgeber, sich unter 0721 666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in

Verbindung zu setzen.

Eggenstein-Leopoldshafen – Alkoholisierter Lkw-Fahrer wird aus dem Verkehr gezogen

Karlsruhe (ots) – Ein 58-jähriger Lkw-Fahrer war am Samstag gegen 16:30 Uhr auf

der Bundesstraße 36 zwischen der Auffahrt Leopoldshafen und der Ausfahrt

Linkenheim unterwegs. Ein nachfolgender Autofahrer bemerkte den unsicheren

Fahrstil des Fahrers, der mehrmals auf die Gegenfahrbahn geriet, woraufhin er

die Polizei verständigte. Bei der anschließenden Personen- und Fahrzeugkontrolle

nahmen die Beamten starkes Schwanken beim Gehen und deutlichen Alkoholgeruch

wahr. Wie sich bei einem im Anschluss durchgeführten Atemalkoholtest

herausstellte, hatte er fast 2,5 Promille intus, weshalb er auf das

Polizeirevier gebracht wurde. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Bretten – Leichtverletzte bei Verkehrsunfall nach Abbiegen

Karlsruhe (ots) – Eine leichtverletzte Person ist das Ergebnis eines

Verkehrsunfalles, der sich am Samstagabend in Bretten ereignete.

Eine 18-jährige Mini-Fahrerin befuhr gegen 21:25 Uhr die Wilhelmstraße in

Fahrtrichtung Bahnhof und stand bei Rotlicht auf dem Abbiegestreifen nach links

in Richtung Rechbergklinik. Nachdem die Lichtzeichenanlage auf Grün schaltete

bog sie ab. Ein entgegenkommender 60-jähriger Pkw-Fahrer missachtete das

Rotlicht an der für ihn gültigen Ampel und kollidierte mit dem Fahrzeug der

18-Jährigen. Durch den Aufprall zog sich die Frau leichte Verletzungen zu.

Mann mit Messer belästigt Reisende

Karlsruhe (ots) – Am frühen Samstagmorgen des 15. August 2020 verhielt sich ein

25-Jähriger am Karlsruher Hauptbahnhof gegenüber anderen Reisenden verbal

äußerst aggressiv. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Deutschen Bahn

verständigten darauf die ortsansässige Bundespolizei. Da der 25-Jährige die

Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes in jüngster Vergangenheit schon mehrfach

beschäftigte, sollte seine Identität zur Ausstellung eines Hausverbotes

festgestellt werden. Da der junge Mann keine Dokumente bei sich hatte, mussten

seine Personalien auf der Wache ermittelt werden. Bei der Durchsuchung des

Somaliers fanden die Bundespolizisten in seiner Jackeninnentasche ein

Küchenmesser. Dieses wurde durch die Beamten sichergestellt. Nachdem die

Identität des Mannes feststand, führte eine Überprüfung im Fahndungssystem zu

der Erkenntnis, dass das Landgericht Augsburg dem jungen Mann verboten hat

außerhalb seiner Wohnung Messer oder Waffen bei sich zu führen. Hintergrund

hierfür war ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. Aufgrund

dessen erwartet den 25-Jährigen nun eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen die

Führungsaufsicht. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen konnte er

seinen Weg fortsetzen.

Karlsruhe – Fahrzeug- und Gartenhüttenaufbrüche bei Günther-Klotz-Anlage

Karlsruhe (ots) – Zwischen Freitagnacht und Samstagabend brachen unbekannte

Täter in der Kleingartensiedlung bei der Günther-Klotz-Anlage in eine

Gartenhütte ein. Im Bereich derselben Gartenanlage wurden in der Nacht zum

Samstag ein PKW und ein Wohnmobil aufgebrochen.

Aus einem Skoda stahlen die Diebe dabei eine geringe Kleingeldmenge und

versuchten, das Zündschloss mit einer Schere zu entriegeln. In dem Wohnmobil

zerstörten die unbekannten Täter einen Bildschirm. Inwieweit auch Diebesgut aus

dem Reisemobil entwendet wurde, bedarf der weiteren Klärung. Ebenso

klärungsbedürftig ist noch, ob bei dem Einbruch in die Gartenhütte

Wertgegenstände abhandengekommen sind. Durch die Aufbrüche verursachten die

Täter Sachschäden im vierstelligen Bereich. Zeugen oder Hinweisgeber, die im

besagten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Kleingartenanlage

gemacht haben, werden gebeten, sich unter 0721 666-3611 mit dem Polizeirevier

Karlsruhe-West in Verbindung zu setzen.

Karlsbad – Vollsperrung der A8 nach Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten

Karlsruhe – Am Freitag kam es gegen 16.40 Uhr auf der A8 im

Baustellenbereich kurz vor dem Dreieck Karlsruhe von Stuttgart kommend zu einem

Unfall mit zwei beteiligten Pkw. Ein 19-jähriger holländischer Fahrzeugführer

hatte beim Fahrstreifenwechsel den Wagen einer 23-jährigen Pkw-Lenkerin

touchiert, woraufhin sein Fahrzeug ins Schleudern geriet und gegen die

Betongleitwand prallte, die dadurch verschoben wurde. Die Unfallbeteiligten

kollabierten in der Folge, die 23-jährige Fahrzeugführerin wurde zur Überwachung

in eine Klinik verbracht. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.

Durch die Bergungsarbeiten musste die A8 zwischenzeitlich voll gesperrt werden.

Es kam zu einer Stauentwicklung von bis zu 12 km. Gegen 18.50 Uhr war die

Fahrbahn wieder frei.

Karlsruhe – Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Karlsruhe – Am Samstag gegen 12.40 Uhr befuhr ein 50jähriger Fahrer eines

Pedelec den Radweg entlang der Ettlinger Allee zwischen Schwarzwaldbrücke und

Nürnberger Straße in Richtung Rüppurr. In diesem Bereich ist der Radweg vom

Fußgängerweg durch eine durchgezogene Linie getrennt. Irrtümlich befuhr der

Radfahrer den für Fußgänger vorgesehenen Bereich, als ihm ein Fußgänger

entgegenkam. Der Radfahrer wollte rechts an dem Fußgänger vorbeifahren, da der

Fußgänger seinerseits aber keine Ausweichbewegung machte, kam es zum

Streifvorgang. Hierdurch stürzte der Radfahrer und zog sich eine Kopfplatzwunde

und weitere Schürfungen zu. Der bislang unbekannte Fußgänger entfernte sich

unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Radfahrer zu kümmern. Der

Radfahrer wurde durch den Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein

Krankenhaus gebracht. Bei dem Fußgänger soll es sich um einen etwa 30jährigen

Mann mit schulterlangen schwarzen Haaren gehandelt haben. Er war auffallend groß

und beleibt, trug ein schwarzes T-Shirt. Zeugen werden gebeten, sich mit dem

Verkehrsdienst des Polizeipräsidiums Karlsruhe unter 0721/944840 in Verbindung

zu setzen.

Karlsdorf-Neuthard – Raub auf Straße z. N. eines Kindes / Polizei sucht Zeugen

Karlsdorf-Neuthard – Am Sonntag, gegen 12.30 Uhr, hielt sich ein

11-jähriger Junge mit seinem Tretroller im Bereich der Schönbornstraße in

Neuthard auf und überquerte hierbei eine kleine Fußgängerbrücke bei einem

dortigen Kindergarten. Auf der Brücke wurde das Kind von einem unbekannten Mann

mit den Worten „Handy her!“ angesprochen. Als das Kind nicht reagierte, schlug

der Täter dem Jungen auf die Wange und nahm das aus der Tasche herausstehende

Handy an sich. Dann entfernte sich der Täter vom Tatort und der Junge begab sich

zunächst nach Hause, von wo aus durch die Eltern die Polizei verständigt wurde.

Zeugen die Hinweise zu dem Tatgeschehen oder dem unbekannten Täter machen

können, werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer

0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Der Täter kann von dem Kind wie folgt beschrieben werden: Ca. 170-175 cm groß,

ca. 20 Jahre alt, graue Baseballkappe mit rot/orangenem Schriftzug, graues

Camouflage T-Shirt, schwarze kurze Jogginghose, abrasierte Schläfen, leicht

getönte Sonnenbrille, auffallend durchtrainiert, sprach gebrochen Deutsch.

Karlsruhe – 33-Jährige von unbekanntem Täter angegriffen. Polizei sucht Zeugen.

Karlsruhe – Eine 33 Jahre alte Frau wurde am frühen Samstagmorgen um 04.25

Uhr beim Passieren des Europaplatzes von einem unbekannten Täter aus einer

Gruppe junger Männer heraus unsittlich angesprochen. Als sie ihn deshalb zur

Rede stellte, stieß er ihr mit beiden Händen und voller Wucht gegen die Brust.

Die Geschädigte fiel zu Boden und schlug dabei mit dem Hinterkopf auf der Straße

auf. Sie verletzte sich glücklicherweise nicht weiter schwer. Der Täter

flüchtete anschließend noch bevor die Polizei hinzukam. Er wird auf 20 bis 25

Jahre und einer Größe von 180 cm geschätzt. Er hatte ein südländisches Aussehen

mit schwarzen Haaren und sprach nur gebrochen deutsch. Seine Figur war schmal.

Er trug ein blaues Adidas-T-Shirt und kurze Jeans.

Hinweise zum Täter nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter Telefon

0721 666-3311 entgegen.

Marxzell – Verkehrsunfall zwischen Motorradfahrer und Radfahrerin

Karlsruhe – Am Samstagmittag kam es auf der Kreisstraße 3554 bei Burbach

zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 55-jährigen Motorradfahrer und einer

41-jährigen Rennradfahrerin. Beide Unfallbeteiligten wurden verletzt und mussten

ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Um 13.15 Uhr befuhr die Radfahrerin die K 3554. Hinter ihr fuhr eine Gruppe

Motorradfahrer in derselben Richtung und setzte zum Überholen an. Für die

Kradfahrer unvorhersehbar wendete die Rennradfahrerin auf der Kreisstraße, um

zurückzufahren. Ein 55-jähriger Motorradfahrer konnte sein Überholmanöver nicht

mehr abbrechen und kollidierte bei einer Fahrtgeschwindigkeit von 50-60 km/h mit

der Radlenkerin. Beide kamen zu Fall und verletzten sich schwer. Die

Rennradfahrerin wurde noch an der Unfallstelle notärztlich erstversorgt und mit

mehreren Knochenbrüchen in ein Krankenhaus gebracht. Der Motorradfahrer brach

sich infolge des Sturzes die Schulter und musste ebenfalls in ein Krankenhaus

eingeliefert werden. Die Polizei musste die K 3554 an der Unfallstelle für rund

zwei Stunden sperren.

Karlsruhe – Kassenautomat in Straßenbahn aufgebrochen

Karlsruhe – In der Nacht zum Samstag brachen Unbekannte auf dem

Betriebshof der Verkehrsbetriebe Karlsruhe in Mühlburg den Kassenautomaten einer

Straßenbahn auf und entwendeten daraus eine Geldkassette.

Zunächst verschafften sich die Diebe Zugang zum Gelände in der Wikingerstraße,

um dort gegen 03.10 Uhr den Kassenautomaten einer Straßenbahn aufzubrechen. Die

Täter entnahmen die Geldkassette und verließen danach unentdeckt das

Betriebsgelände. Wie viel Bargeld die Täter erbeuteten, konnte in der Tatnacht

noch nicht in Erfahrung gebracht werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0721 666 3611 mit dem

Polizeirevier Karlsruhe-West in Verbindung zu setzen.

Ettlingen – Diebe stehlen Stromgenerator aus Gartenhütte

Karlsruhe – Zwischen Freitagabend und Samstagmittag brachen Unbekannte in

eine Gartenhütte in Ettlingenweier ein und stahlen daraus ein Notstromaggregat

sowie diverse Getränkeflaschen.

Aufgrund des hohen Gewichts der abhandengekommenen Gegenstände geht die Polizei

davon aus, dass die unbekannten Täter ihre Beute mit einem Fahrzeug von der

Kleingartenanlage an der Römerstraße abtransportiert haben. Zeugen oder

Hinweisgeber, die zwischen Freitagabend 18.00 Uhr und Samstagmittag 12.00 Uhr

verdächtige Wahrnehmungen in der näheren Umgebung der besagten Kleingärten

gemacht haben, werden gebeten, sich unter 07243 32000 mit dem Polizeirevier

Ettlingen in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Karlsruhe – Ein folgenschwerer Unfall zwischen einem PKW- und einem

Fahrradfahrer ereignete sich am Freitagnachmittag in der Karlsruher Innenstadt.

Der Zweiradfahrer wurde dabei verletzt und musste in ein Krankenhaus

eingeliefert werden.

Gegen 15.30 Uhr befuhr ein 25-jähriger PKW-Fahrer mit seinem Mini die

Sophienstraße und bog nach links in die Reinhold-Frank-Straße ab. Dabei übersah

er nach derzeitigem Erkenntnisstand den entgegenkommenden Fahrradfahrer und

stieß frontal mit diesem zusammen. Der 60-jährige Zweiradfahrer stürzte in der

Folge auf die Motorhaube des Autos und prallte gegen dessen Windschutzscheibe.

Dabei zog er sich Schnitt- und Schürfwunden sowie Prellungen zu und musste vom

Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden

an Auto und Fahrrad lässt sich vorläufig auf rund 8.000 Euro beziffern.

Bad Schönborn – Reifen an Fahrzeugen zerstochen

Karlsruhe – An mindestens fünf Fahrzeugen wurden am Sonntag zwischen 10.00

Uhr und 15.00 Uhr die Reifen zerstochen. Die Pkw waren auf dem Parkplatz beim

Philippsee abgestellt. An einem Fahrzeug wurden gar alle vier Reifen zerstochen.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Personen die Hinweise auf

den oder die Täter geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bad

Schönborn, Telefon 07253/80260 in Verbindung zu setzen.

Bruchsal – Polizei sucht Zeugen zu Straßenverkehrsgefährdung

Karlsruhe – Durch riskantes Überholen gefährdete am Sonntagnachmittag ein

bislang unbekannter Pkw-Fahrer einen 62-jährigen Pkw-Lenker. Der 62-Jährige war

gegen 12.45 Uhr auf der Kreisstraße 3501 zwischen Ober- und Untergrombach

unterwegs. In der dortigen 70er Zone wurde er, trotz Gegenverkehrs von dem

Fahrer eines silbergrauen BMW mit hoher Geschwindigkeit überholt. Er musste

daraufhin abbremsen und auf den Grünstreifen ausweichen. Auch der Fahrer eines

entgegenkommenden Mercedes musste ausweichen. Die Polizei sucht nun Zeugen des

Vorfalls. Pkw-Fahrer die durch das Fahrverhalten des BMW-Fahrers gefährdet

wurden, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bruchsal, Telefon 07251/7260

in Verbindung zu setzen.

Karlsdorf – alkoholisierte Lkw-Fahrer gerieten aneinander

Karlsruhe – Am Samstagnachmittag kam es zwischen drei Lkw-Fahrern auf dem

Autohof bei Karlsdorf zu tätlichen Auseinandersetzungen. Zunächst öffnete ein

58-jähriger Portugiese gegen 15.30 Uhr die Türe seiner Fahrerkabine und stieß

hierbei gegen einen daneben geparkten Lkw. Daraufhin kam es, wohl aufgrund von

Sprachproblemen und der Alkoholisierung der Beteiligten, zu Streitigkeiten mit

dem 39-jährigen polnischen Lkw-Fahrer. Da sich die Fahrertüre nicht mehr

schließen ließ, wollte der 58-Jährige seinen Lkw einige Meter zurücksetzen. Dies

deutete der 39-Jährige als Fahrerflucht und stürmte, zusammen mit einem

35-jährigen Polen die Fahrerkabine. Der Portugiese seinerseits befürchtete

beraubt zu werden, sodass es in der Kabine zu einer handfesten

Auseinandersetzung kam. Die Polizei konnte die aggressiven Männer trennen. Die

Verletzungen des 58-Jährigen wurden vom Rettungsdienst versorgt.

Atemalkoholtests bei alle Beteiligte ergaben Werte zwischen 1,4 und 2,2

Promille.

Karlsruhe – Auseinandersetzung am Kronenplatz

Karlsruhe – Am Samstagabend kam es am Karlsruher Kronenplatz zu einer

körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei wurden sechs

Personen verletzt, drei davon schwer.

Nach den bisherigen Erkenntnissen trafen gegen 18:45 Uhr der Inhaber eines

Geschäfts in der Markgrafenstraße gemeinsam mit mehreren Angehörigen auf die

Inhaber eines Ladens am Kronenplatz. Die beiden Parteien gerieten hieraufhin in

Streit, woraus sich schließlich eine größere Schlägerei entwickelte. Bei dieser

kamen offenbar auch Gürtel, ein Schraubendreher sowie eine volle Flasche zum

Einsatz.

Beim Eintreffen der umgehend von Passanten alarmierten Polizei war die

Auseinandersetzung noch voll im Gange. Durch die Anwendung von unmittelbarem

Zwang gelang es den Beamten schließlich, die Parteien zu trennen. Zum Teil

musste dabei auch der Schlagstock eingesetzt werden.

Durch die Schlägerei wurden insgesamt sechs Personen verletzt, drei von ihnen

schwer. Alarmierte Rettungskräfte versorgten die Verletzten zunächst vor Ort und

brachten die drei Schwerverletzten in verschiedene Krankenhäuser. Eine Person

musste aufgrund der erlittenen Verletzungen intensivmedizinisch betreut werden.

Die Polizei nahm acht Personen im Alter von 18 – 48 Jahren vorläufig fest und

erhob die Personalien zahlreicher Zeugen. Bei der Durchsuchung der Beschuldigten

konnte bei einem 42-Jährigen ein größerer Bargeldbetrag aufgefunden werden, bei

einem 22-Jährigen fanden die Beamten mehrere verkaufsfertige Portionen

Betäubungsmittel. Das Bargeld sowie die Drogen wurden sichergestellt.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind bislang noch unklar. Die

Ermittlungen hierzu sowie zum genauen Tatablauf werden vom Polizeirevier

Karlsruhe-Marktplatz geführt.