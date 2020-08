Mannheim: Verkehrsunfall auf dem Waldhof; ein Verletzter

Mannheim (ots) – Wie mittlerweile die Ermittlungen ergaben, war der 47-jährige

Fahrer eines Taxis am Montagnachmittag, gegen 13 Uhr, von der Straße „Guter

Fortschritt“ auf den Speckweg gefahren und hatte die Vorfahrt eines 34-jährigen

Nissan-Fahrers missachtet, der in Richtung Waldhof unterwegs war. Durch die

Kollision wurde der Nissan noch gegen einen geparkten Lkw geschleudert.

Der Taxifahrer verletzte sich bei dem Zusammenstoß und wurde zur Beobachtung in

einer Klinik stationär aufgenommen. Der 34-Jährige wurde nicht verletzt.

Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich nach

ersten Schätzungen auf über 30.000.- Euro.

Der Speckweg war zwischen den Straßen „Kleiner Anfang“ und „Frohe Arbeit“ bis

gegen 15.30 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Auch der ÖPNV

und die RNV waren von der Sperrung betroffen.

Mannheim: Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen; B 44 stadtauswärts voll gesperrt; Pressemitteilung Nr. 1

Mannheim (ots) – Wegen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagnachmittag,

gegen 16.30 Uhr, auf der B 44 (Frankenthaler Straße), direkt unterhalb der A 6,

ereignete, ist die Straße stadtauswärts derzeit voll gesperrt.

Nach ersten Informationen sind drei Fahrzeuge beteiligt. Über den Unfallhergang,

das Schadensausmaß sowie über die Anzahl eventueller Verletzter liegen noch

keine Erkenntnisse vor.

Mannheim-Rheinau: Unfallflucht – Zeugen gesucht

Mannheim-Rheinau (ots) – Einen Unfall verursachte am Sonntagabend ein

22-jähriger Mann auf der B 36 zwischen den Anschlussstellen Rheinau-Mitte und

Brühl/Ketsch. Der 22-Jährige erschien am Montagvormittag auf dem Polizeiposten

Mannheim-Rheinau und zeigte den Unfall selbst an. Er sei am Sonntagabend, gegen

21.30 Uhr an der Anschlussstelle Rheinau-Süd, von der Relais-Straße kommend, auf

die B 36 in Richtung Schwetzingen aufgefahren. In der weiteren Folge habe er

unachtsam die Fahrspur nach links gewechselt. Dabei sei ihm ein unbekannter

Lastwagenfahrer hinten aufgefahren. Er habe kurz an der Mittelleitplanke

angehalten, um den Schaden zu begutachten, sei dann aber weiter nach Hause

gefahren. Auch der Lastwagen sei weitergefahren. Der Schaden am Volvo des

22-Jährigen wird auf rund 4.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum

beteiligten Lastwagen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

Mannheim-Vogelstang: Einbruch bei Wohnmobilhändler – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Vogelstang (ots) – Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Freitag

auf Samstag in das Gelände eines Wohnmobilhändlers im Stadtteil Vogelstang ein.

Die Einbrecher drangen auf bislang unbekannte Weise auf das Firmengelände und

Ausstellungsgelände für Reisemobile in der Straße „Hinter dem Wolfsberg“ ein.

Anschließend öffneten sie die Motorhauben an rund 20 neuen und gebrauchten

Fahrzeugen und entwendeten aus diesen jeweils die Dieselsteuerungsmodule. Danach

flüchteten Sie in unbekannte Richtung. Die Höhe des entstandenen

Diebstahlsschadens lässt sich derzeit noch nicht abschätzen.

Die Ermittlungen dauern an, derzeit werden die Aufnahmen der

Videoüberwachungsanlage ausgewertet.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel.: 0621/71849-0 zu melden.

Mannheim-Jungbusch: Wohnungseinbruch – Zeugen gesucht

Mannheim-Jungbusch (ots) – Eingebrochen wurde am Freitag zwischen 08:25 Uhr und

19:00 Uhr in eine Wohnung in der Werftstraße. Bislang unbekannte Täter brachen

die Wohnungstür auf und drangen so in die Wohnung ein. Anschließend wurde die

Räumlichkeit durchsucht und Bargeld entwendet. Der genaue Sachschaden lässt sich

noch nicht beziffern.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, unter der Telefonnummer 0621-12580, zu

melden.

Mannheim-Schwetzingerstadt: Unfall zwischen Pkw und Straßenbahn – Polizei sucht Zeugen – Pressemeldung Nr. 2

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots) – Wie bereits am Sonntagnachmittag berichtet,

kam es am frühen Sonntagnachmittag an der Einmündung

Fahrlachstraße/Gottlieb-Daimler-Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem

Autofahrer und einer Straßenbahn der Linie 6. Ein 36-jähriger Mann war mit

seinem Mercedes AMG auf der Fahrlachstraße in Richtung Wilhelm-Varnholt-Allee

unterwegs. An der Einmündung zur Gottlieb-Daimler-Straße stieß er mit der aus

Richtung Neuhermsheim kommenden Straßenbahn zusammen. Durch die Wucht des

Aufpralls wurde die Straßenbahn nach rechts aus den Gleisen gehoben und überfuhr

einen Ampelmasten.

Der Fahrer des Mercedes erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen und

wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert, das er nach

ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

Die Straßenbahn musste mit einem Kranfahrzeug wieder in die Gleise gehoben

werden. Der Mercedes wurde abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von

rund 200.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war die Fahrlachstraße bis kurz

nach 17 Uhr gesperrt, der Straßenbahnverkehr war bis ca. 17.15 Uhr unterbrochen.

Da der Unfallhergang und auch die Unfallursache bislang nicht abschließend

geklärt werden konnten, sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet

haben und sachdienliche Angaben machen können. Diese werden gebeten, sich bei

der Verkehrspolizei Heidelberg, Tel.: 0621/174-4111 zu melden.

Mannheim-Neckarau: Unbekannter Fahrradfahrer belästigt Frauen in sexueller Weise / Zeugen gesucht!

Mannheim-Neckarau – Zwei Fälle von sexueller Belästigung ereigneten sich

am Samstag gegen 11 Uhr im Bereich des Waldparks, bei denen ein unbekannter

männlicher Fahrradfahrer zwei Frauen unsittlich am Gesäß berührte.

Die erste Tat ereignete sich gegen 11 Uhr im Bereich einer Parkbank des

Promenadenwegs, bei der eine 27-jährige Frau betroffen war. Die zweite Tat

ereignete sich nur 10 Minuten später im Bereich des Saupferchwegs, wo eine

Joggerin von dem Radfahrer überholt und hierbei am Gesäß berührt wurde. Beide

Frauen gaben ähnliche Personenbeschreibungen des Mannes ab, sodass das

Kriminalkommissariat Mannheim derzeit davon ausgeht wird, dass es sich in beiden

Fällen um ein und denselben Mann gehandelt hat.

Er wird wie folgt beschrieben:

175-180 cm groß

20-30 Jahre alt

kurze blonde Haare

schmächtige Statur

bunte Tätowierung im Hals-/ Nackenbereich

trug zur Tatzeit eine Brille und war bekleidet mit einem dunklen

Kapuzenpullover und einer hellen Sporthose

war mit einem dunklen Fahrrad unterwegs

Sachdienliche Hinweise zu der Tat werden unter der Rufnummer 0621/174-4444

entgegengenommen.

Mannheim-Rheinau: Farbschmierereien auf Wände gesprüht – Zeugen gesucht

Mannheim-Rheinau – Ein Zeuge meldete am Samstagnachmittag der Polizei,

dass drei unbekannte Personen eine Hausfassade mit Farbschmierereien besprühen

würden. Die Unbekannten besprühten gegen 14 Uhr die Fassade eines Hauses in der

Rhenaniastraße kurz vor der Einmündung zum Edinger Riedweg. Auf der Anfahrt zur

Tatörtlichkeit bemerkten die Beamten an der Bushaltestelle „Rhennaniastraße“

drei Männer im Alter zwischen 19 und 37 Jahren, die schwarze T-Shirts trugen.

Sie hatten eine Tüte bei sich, in der sich vier Sprühdosen mit schwarzer und

blauer Farbe befanden. Einer der drei hatte schwarze und blaue Farbe an den

Händen. Nach Personalienfeststellung wurden die drei Männer wieder auf freien

Fuß entlassen.

Bei der Aufnahme des Sachverhalts stellten die Beamten fest, dass die

Schmierfinken neben der Hausfassade auch das Wartehäuschen der Bushaltestlle

„Rheinau Bahnhof“, einen Mülleimer sowie einen Stromkasten mit Farbe beschmiert

hatten. Auch die Unterführung von der Rhenaniastraße zum Bahnhof Rheinau wurde

mit blauer und schwarzer Farbe besprüht.

Inwiefern die drei Männer als Verursacher für die Schmierereien in Betracht

kommen, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen des Polizeireviers

Mannheim-Neckarau.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die Taten beobachtet

haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.

0621/83397-0 zu melden.

Mannheim-Neckarstadt: Unfallflucht – Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarstadt – Einen Verkehrsunfall verursachte in der Zeit

zwischen Freitagnachmittag und Samstagabend ein unbekannter Autofahrer im

Stadtteil Neckarstadt und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Der

Unbekannte befuhr nach derzeitigem Kenntnisstand die Riedfeldstraße in Richtung

Lortzingstraße. Dabei streifte er, vermutlich beim Vorbeifahren, einen am

Fahrbahnrand geparkten Citroën. Dabei entstanden Kratzer und Dellen am Kotflügel

und der Außenspiegel wurde aus der Halterung gerissen. Die Höhe des Sachschadens

lässt sich derzeit noch nicht abschätzen.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum

Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

Mannheim-Neuostheim: Flugzeugabsturz eines Doppeldeckers am Flughafen Mannheim, Pressemeldung Nr. 2

Mannheim – Am Sonntagnachmittag kam es zu einem Absturz eines alten

Doppeldeckers nahe dem Mannheimer City Airports. Nachdem das Flugzeug gegen 16

Uhr startete, kam es unmittelbar danach aus bislang unbekannter Ursache zum

Aussetzen des Motors. Der Pilot musste deshalb in einem angrenzenden Feld nahe

dem Maimarktgeländes notlanden. Dabei überschlug sich der Doppeldecker und blieb

auf dem Dach liegen. Der Pilot sowie sein Co-Pilot konnten sich selbstständig

aus dem verunfallten Flugzeug befreien. Beide Männer wurden dabei leicht

verletzt; der Co-Pilot kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Gegen

19 Uhr wurde das abgestürzte Flugzeug von Einsatzkräften der Feuerwehr und des

technischen Hilfswerks geborgen und anschließend mittels Tieflader zum Flughafen

verbracht. Dabei mussten umliegende Straßen kurzfristig gesperrt werden. Der

Doppeldecker wurde zur weiteren Untersuchung beschlagnahmt. Die Bundesstelle für

Flugunfalluntersuchungen wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Über die

Höhe des entstandenen Sachschadens kann bislang keine Aussage getroffen werden.

Auch ist bislang noch unklar, ob ausgelaufene Betriebsstoffe in das Erdreich

eindrangen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern derzeit an.