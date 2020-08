Schwetzingen: 21-jähriger Mann wegen des Verdachts des versuchten Totschlags auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim in Untersuchungshaft

Schwetzingen (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim

und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde Haftbefehl gegen ei-nen

21-jährigen Mann erlassen.

Der Iraker steht im dringenden Verdacht, am späten Sonntagnachmittag, kurz vor

18 Uhr, bei einer Auseinandersretzung in der Schwetzinger Nordstadt einen

32-jährigen Mann Landsmann vor dessen Wohnung mit einem Messer lebensgefährliche

Verletzungen zugefügt zu haben.

Der Verdächtige wurde noch am Tatort widerstandlos festgenommen. Die Tatwaffe

-ein Klappmesser- wurde sichergestellt.

Der 21-Jährige wurde am Montagnachmittag dem Ermittlungsrichter vor-geführt, der

Haftbefehl erließ. Anschließend wurde er in eine Justizvollzugsanstalt

eingliefert.

Die Hintergrüdne der Tat sind bislang noch nicht bekannt und Gegenstand der

weiteren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des

Kriminalkommissariats Mannheim.

Schwetzingen: Streitigkeiten zwischen Bewohner einer Asylunterkunft und dem Sicherheitspersonal; 15 Streifen im Einsatz

Schwetzingen (ots) – Am Sonntagabend, gegen 22 Uhr, kam es zu einer zunächst

verbalen, später auch handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen dem

Sicherheitspersonal einer Asylunterkunft in der Friedrichsfelder Landstraße und

einem 27-jährigen Bewohner. In der Folge solidarisierten sich immer mehr

Bewohner mit dem 27-Jährigen, sodass die Situation zu eskalieren drohte.

Insgesamt 15 Streifenwagenbesatzungen wurden zur Einrichtung beordert, um die

Situation zu deeskalieren. Gespräche mit dem Wortführer der Bewohner zeigten

Erfolg und die Lage beruhigte sich bis gegen Mitternacht zusehends. Die

Hintergründe der Auseinandersetzung sind bislang noch nicht bekannt und

Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Schwetzingen.

Neckargemünd, Rhein-Neckar-Kreis: Kassenautomat in Parkhaus aufgebrochen

Neckargemünd / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag

brach ein Unbekannter einen Kassenautomaten im Zugangsbereich eines Parkhauses

in der Pfluggasse auf und entwendet daraus Bargeld. Dabei wurde der

Kassenautomat beschädigt. Über die Höhe des entwendeten Diebesguts kann bislang

noch keine Aussage getroffen werden. Zeugen des Vorfalls oder Personen die

verdächtigen Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 06223 92540

an die Beamten des Polizeireviers Neckargemünd zu wenden.

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Frau in Supermarkt bestohlen – Zeugen gesucht

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Samstag kam es gegen 12:30

Uhr in einem Supermarkt in der Rosenstraße zu einem Diebstahl. Die 78-jährige

Geschädigte wurde im Supermarkt von einer Frau unter einem Vorwand angesprochen

und mehrfach umarmt. Dabei entwendete die unbekannte Täterin die Halskette der

Frau. Das Fehlen der Kette wurde erst bemerkt, nachdem die Unbekannte sich schon

entfernt hatte. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert.

Die Täterin wird wie folgt beschrieben: ca. 35 Jahre alt, ca. 1,70m groß,

schwarze, zusammengebundene Haare.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Ladenburg, unter der Telefonnummer 06203-93050, zu melden.

Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Sachbeschädigung an Baustelle – Zeugen gesucht!

Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zwischen Samstag, 23:00 Uhr, und Sonntag,

07:00 Uhr ist es auf der B39/Salierbrücke zu mehreren Sachbeschädigungen

gekommen. Die bislang unbekannten Täter warfen den Bauzaun um, setzen ein Rohr

in Brand, schmissen Baulampen von der Brücke, beschädigten Verkehrsschilder

sowie die Schranke auf der Brücke. Der Sachschaden beträgt rund 10.000EUR.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Hockenheim, unter der Telefonnummer 06205-28600, zu melden.

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Supermarkt – Hoher Diebstahlschaden – Polizei sucht Zeugen

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zwischen Samstag, 22:30 Uhr, und

Sonntag, 22:15 Uhr, schlugen bislang unbekannte Täter, bei einem Supermarkt in

der Rosenstraße, die Scheiben einer Eingangstür ein und drangen so in das

Gebäude ein. Nachdem gegen 22:15 Uhr ein Alarm ausgelöst wurde machten sich

mehrere Streifenwagen auf den Weg zur Örtlichkeit. Ob diese Uhrzeit auch die

Tatzeit ist, ist Gegenstand der Ermittlungen. Es konnten keine Täter im

Supermarkt und den umliegenden Geschäften mehr festgestellt werden. Aus einem

Tabakgeschäft wurden Zigaretten im Wert von über 50.000EUR entwendet.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizeiposten Edingen-Neckarhausen, unter der Telefonnummer 06203-892020, oder

beim Polizeirevier Ladenburg, unter der Telefonnummer 06203-93050, zu melden.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis – BAB 6: Verkehrsunfall nach Unachtsamkeit

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montag kam es gegen 01:00 Uhr im

Baustellenbereich zwischen den Ausfahrten Sinsheim und Wiesloch/Rauenberg zu

einem Verkehrsunfall. Der 61-jährige Fahrer eines Kleinbusses wollte einen auf

dem rechten Fahrstreifen ordnungsgemäß fahrenden Klein-Laster überholen und

streifte diesen beim Überholvorgang. Der Sachschaden beträgt rund 8.000EUR.

Verletzt wurde niemand. Aufgrund der Uhrzeit kam es nur zu geringen

Verkehrsbehinderungen.

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis – BAB 6: Verkehrsunfall nach rücksichtslosem Verhalten eines LKW-Fahrers – Polizei sucht Zeugen

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es

gegen 02:45 Uhr auf der BAB 6 kurz nach der Ausfahrt Wiesloch/Rauenberg zu einem

Verkehrsunfall an dem ein PKW und ein LKW beteiligt waren. Der 23-jährige Fahrer

eines VW fuhr in Fahrtrichtung Mannheim im Baustellenbereich auf der linken

Spur, als er an zwei LKWs, welche auf dem rechten Fahrstreifen fuhren,

vorbeifahren wollte. Ohne auf das Auto zu achten, schert einer der LKW-Fahrer

nach links aus, wobei der junge Mann ausweichen musste und mit mehreren

Warnbarken kollidierte. Das Fahrzeug war anschließend nicht mehr fahrbereit und

musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt rund 15.000 Euro. Verletzt

wurde niemand.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Verkehrsdienst Walldorf, unter der Telefonnummer 06227-358260, zu melden.

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Einfamilienhaus – Polizei sucht Zeugen

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eingebrochen wurde zwischen Samstag, 17:00

Uhr, und Sonntag, 16:30 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Straße „Am Neuen

Schulhaus“. Der/die unbekannten Täter schlugen die Scheibe der Haustür ein und

drangen so in das Innere des Hauses ein. Es wurden mehrere Räume durchsucht und

Silberbesteck, Schmuck und Bargeld entwendet. Der Gesamtschaden beträgt rund

4.000EUR.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222-57090, zu melden.

Hemsbach/ BAB 5: Schwerer Verkehrsunfall im Parkplatzbereich, 4 Verletzte

Hemsbach/ BAB 5 (ots) – Wie bereits berichtet, ereignete sich am Sonntagabend

auf der A 5 in Fahrtrichtung Karlsruhe ein Verkehrsunfall, bei dem vier Personen

schwer verletzt wurden. Ein 47-jähriger Autofahrer fuhr kurz vor 23 Uhr mit

seinem Audi A5 Sportsback in den Parkplatz „Weschnitz“ ein und fuhr dort aus

bislang unklaren Gründen einem stehenden Mercedes hinten auf. Der Fahrer des

Audi erlitt schwere Verletzungen in Form von Knochenbrüchen und Schnitt- und

Schürfwunden. Fahrer und Beifahrer im Mercedes erlitten Prellungen,

Gehirnerschütterungen und Schleudertraumen. Eine weibliche Person auf dem

Rücksitz im Mercedes wurde mit Arm- und Beckenbrüchen sowie inneren Verletzungen

in eine Klinik eingeliefert.

Den beiden Fahrern wurden Blutproben entnommen. Bei dem Fahrer des Mercedes

konnten keine Anzeichen für Alkohol- oder Drogenkonsum erlangt werden. Das

Ergebnis des Audi-Fahrers steht noch aus.

Beide Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Der Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme war der Parkplatz bis ca. 2.45 Uhr gesperrt.

Die Ermittlungen der Autobahnbahnpolizei Mannheim dauern an.

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall nach Unachtsamkeit

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Sonntag kam es gegen 16:30 Uhr zu einem

Verkehrsunfall auf der Wieslocher Straße/Kreuzung Frühmesserstraße. Eine

58-jährige Smart-Fahrerin bemerkte zu spät zwei Fahrzeuge vor ihr, welche

verkehrsbedingt bremsen mussten, und fuhr auf einen VW auf, der wiederrum auf

einen Mercedes geschoben wurde. Bei der Kollision wurden drei Personen verletzt

und in eine Klinik gebracht. Der Smart und der VW waren nicht mehr fahrbereit

und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt über 10.000EUR.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Betrügerische Schädlingsbekämpfer / Wucherrechnung

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine 81-jährige Frau wurde am Mittwoch Opfer

von betrügerischen Handwerkern. Die Frau hatte im Internet nach einer Firma zur

Bekämpfung eines Wespenproblems auf der Terrasse gesucht. Als zwei Männer bei

ihr zuhause erschienen, forderten diese eine Vorab-Bezahlung von 850 Euro.

Nachdem die 81-Jährige den Betrag in bar bezahlt hatte, machten sich die beiden

„Handwerker“ an die Arbeit, wiesen die Frau aber an, die Terrasse die nächsten

zwei Tage zu meiden. Zudem erklärten sie ihr glaubhaft, dass sie nicht bei den

Arbeiten anwesend sein dürfte. Als die Dame zwei Tage später ihre Terrasse

betrat, stellte sie fest, dass die beiden Männer offenbar gar keine, oder nur

sehr stümperhafte Arbeiten vorgenommen hatten. Nachdem sie sich an das

Polizeirevier Weinheim gewandt hatte, erfuhr sie von der Betrugsmasche.

Die Polizei rät in solchen Fällen:

Schauen sie sich am besten nach einem regional ansässigen

Betrieb um

Betrieb um Informieren Sie sich über die herausgesuchte Firma – auch über

Berufsverbände, oder die Verbraucherzentrale

Berufsverbände, oder die Verbraucherzentrale Fragen Sie konkret nach dem Firmensitz und möglichen

Anfahrtskosten

Anfahrtskosten Verlangen sie eine Rechnung für die Arbeiten und begleichen sie

keine Forderungen in bar

keine Forderungen in bar Vereinbaren Sie einen Fixpreis für die von Ihnen geschilderte

Leistung und seien sie misstrauisch bei horrend hohen Beträgen

Leistung und seien sie misstrauisch bei horrend hohen Beträgen Unterschreiben Sie einen Auftrag nur, wenn Sie alles verstanden

haben

haben Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen durch Drohungen mit der

Polizei, oder mit Inkassounternehmen

Polizei, oder mit Inkassounternehmen Rufen sie die Polizei unter 110 wenn sie bedroht werden

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall nach Unachtsamkeit

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Sonntag kam es gegen 16:30 Uhr zu einem

Verkehrsunfall auf der Wieslocher Straße/Kreuzung Frühmesserstraße. Eine

58-jährige Smart-Fahrerin bemerkte zu spät zwei Fahrzeuge vor ihr, welche

verkehrsbedingt bremsen mussten, und fuhr auf einen VW auf, der wiederrum auf

einen Mercedes geschoben wurde. Bei der Kollision wurden drei Personen verletzt

und in eine Klinik gebracht. Der Smart und der VW waren nicht mehr fahrbereit

und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt über 10.000EUR.

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfallflucht / Zeugen gesucht!

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Sonntag, in der Zeit von 14 Uhr bis 16:20

Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Schwetzinger Straße auf dem

Parkplatz des Schulzentrums. Ein hier geparkter Dacia wurde an der hinteren

Stoßstange beschädigt. Offensichtlich wurde die Stoßstange beim einem Ein-/ oder

Ausparkvorgang mit einer Anhängerkupplung eingedrückt. Hinweise auf den

Unfallverursacher liegen nicht vor.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Wiesloch unter der Rufnummer 06222/57090

entgegen.

Schwetzingen: Mann nach Auseinandersetzung verletzt; Rettungshubschrauber im Einsatz; Tatverdächtiger vorläufig festgenommen; Kripo ermittelt; Pressemitteilung Nr. 1

Schwetzingen – Am späten Sonntagabend wurde ein Mann bei einer

Auseinandersetzung in der Schwetzinger Nordstadt verletzt. Kurz vor 18 Uhr waren

nach derzeitigen Erkenntnissen zwei Männer aus bislang unbekannten Gründen in

Streit geraten, worauf einer der beiden Kontrahenten mit einem Messer verletzt

wurde. Über die Schwere der Verletzungen ist momentan noch nichts bekannt. Er

wird derzeit vor Ort notärztlich versorgt. Ein Rettungshubschrauber ist bereits

gelandet. Ein Tatverdächtiger wurde vorläufig festgenommen. Das

Kriminalkommissariat Mannheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte beschädigen geparkte Autos – wer hat Verdächtiges beobachtet?

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis – Ein unbekannter Täter beschädigte in der

Nacht von Freitag auf Samstag in Sandhausen mehre geparkte Fahrzeuge. Ein Zeuge

verständigte am Samstagmorgen gegen 7 Uhr die Polizei, da er auf dem Parkplatz

eines Kindergartens in der Heidenäckerstraße einen Opel Corsa festgestellt

hatte, dessen Front- und Heckscheibe eingeschlagen waren. Zudem waren die

Außenspiegel abgetreten sowie die Frontscheinwerfer zerstört. Bereits um drei

Uhr morgens habe er laute Geräusche von der Straße wahrgenommen und habe kurz

darauf einen unbekannten Mann aus Richtung Kindergarten kommend schnellen

Schrittes die Straße „Im Heckgarten“ davonlaufen gesehen.

Bei der Sachverhaltsaufnahme kam der Zeuge zur Tatörtlichkeit und gab an, dass

in der Straße „Im Heckgarten“ weitere beschädigte Fahrzeuge stehen würden. Die

Beamten konnten daraufhin zwei am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge, einen Fiat

und einen Mercedes feststellen, an denen jeweils die linken Außenspiegel

abgetreten waren.

Der unbekannte Mann wurde von dem Zeugen wie folgt beschrieben:

Weiße Basecap

Hell, in weiß und grau, gekleidet.

Weitere Zeugen, die auf Vorfall aufmerksam geworden waren, werden gebeten, sich

beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

Schwetzingen/Plankstadt/Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter verschafft sich mit gefälschten Rezepten Medikamente – Zeugen gesucht!

Schwetzingen/Plankstadt/Brühl/Rhein-Neckar-Kreis – Am Samstag verschaffte

sich ein unbekannter Mann in mehreren Apotheken in Schwetzingen, Plankstadt und

Brühl mittels gefälschter Rezepte starke Schmerzmittel. Der Mann suchte am

Samstagmittag, gegen 12 Uhr unter anderem eine Apotheke in Brühl auf und reichte

ein Rezept für eine Großpackung des Schmerzmittels ein. Erst nachdem das

Medikament schon ausgehändigt worden war, fiel auf, dass mit dem Rezept etwas

nicht stimmte. Daraufhin verständigten Mitarbeiter die Polizei. Der Unbekannte

trat am selben Tag bei zwei Apotheken in Plankstadt und Schwetzingen auf, die zu

einem Apothekenverbund mit der Apotheke in Brühl gehören.

Die Vorgehensweise war in allen Fällen gleich. Der Mann bestellte telefonisch

das Medikament, holte dieses später ab und bezahlte die Rezeptgebühr jeweils

bar. Alle Rezepte wiesen die gleichen Merkmale auf und waren auf eine nicht

existente Person ausgestellt. Inwiefern diese Rezepte von einem Arzt bereits

blanko unterschrieben oder diese komplett gefälscht worden waren, ist Gegenstand

weiterer Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können oder

geschädigte Apotheken, bei denen solche Rezepte eingelöst wurden, werden

gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06201/288-0 zu melden.

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Trickreiche Diebin entwendet Halskette – Polizei sucht Zeugen

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis – Am Samstagmittag entwendete in Ladenburg

eine Trickdiebin die Halskette einer 70-jährigen Frau. Die Unbekannte

verwickelte die Geschädigte in einem Lebensmittelmarkt in der Wallstadter Straße

in ein Gespräch, in dessen Verlauf die unbekannte Frau ihr Opfer umarmte. Erst

später bemerkte die 70-Jährige, dass ihre goldene Halskette mit Maria-Anhänger

verschwunden war. Offenbar hatte die Unbekannte sie bei der Umarmung der

Geschädigten entwendet.

Die Diebin wird wie folgt beschrieben:

Ca. 30 bis 40 Jahre alt

Ca. 160 cm groß

Pummelige Figur

Grün-braune Augen

Sehr helle blonde Haare, schulterlang und glatt, wurden offen

getragen

getragen Bekleidet mit weißem T-Shirt mit Motiv auf dem Bauch, langer

blauer Hose (vermutlich Jeans)

blauer Hose (vermutlich Jeans) Hatte eine kleine rosa Handtasche bei sich

Trug einen weißen Einmal-Mundschutz

Sprach akzentfreies Deutsch

Fast zeitgleich ereignete sich in einem Einkaufszentrum in Neu-Edingen eine

ähnliche Tat mit gleicher Vorgehensweise. Hier wurde einer 78-jährigen Frau von

einer Unbekannten ebenfalls die Halskette gestohlen. Hier wurde die Täterin als

ca. 35-jährige Frau mit schwarzen zusammengebundenen Haaren beschrieben. Sie

soll ca. 170 cm groß gewesen sein.

Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, bedarf weiterer

Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Täterinnen geben können, werden

gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203/9305-0 zu melden.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Außenspiegel an Pkw beschädigt / Zeugen gesucht!

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis – Das Polizeirevier Schwetzingen sucht

Zeugen einer Sachbeschädigung, die sich in der Nacht von Freitag auf Samstag in

der Sternallee ereignet hat. An einem hier abgestellten grauen VW Passat wurde

der Außenspiegel der Beifahrerseite beschädigt. Täterhinweise liegen bislang

nicht vor.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwetzingen unter der Rufnummer

06202/288-0 entgegen.

Gauangelloch, Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte brechen in Garagen ein – Zeuge gesucht!

Gauangelloch / Rhein-Neckar-Kreis – Am vergangenen Wochenende brachen

bislang unbekannte Täter gleich in zwei Garagen ein und entwendeten daraus

Wertgegenstände im Wert von mehreren tausend Euro. Zunächst verschafften sich

die Einbrecher im Zeitraum von Freitag auf Samstag Zutritt in eine Garage in der

Schönen Aussicht. Daraus wurden zwei neuwertige E-Bikes entwendet. In der

darauffolgenden Nacht brachen womöglich dieselben Unbekannten in eine Garage im

Bammentaler Weg ein und entwendet hieraus hochwertige Werkzeuge.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder ebenfalls Diebstähle aus

ihrer Garage festgestellt haben, werden gebeten, sich unter 06222 57090 an das

Polizeirevier Wiesloch zu wenden.

Schützen Sie ihr Eigentum – schließen Sie ab! Kontrollieren Sie stetig die

Verschlussverhältnisse Ihres Wohnhauses, Garage, Gartenhütte, usw. Sichern Sie

Wertsachen wie bspw. Fahrräder nochmals mit einem Schloss oder Werkzeuge in

besonderen Behältnissen. Sie haben Fragen zu diesem Thema? Hinweise dazu finden

Sie jederzeit online unter: www.polizei-beratung.de

Hoffenheim, Zuzenhaußen, Horrenberg, Rhein-Neckar-Kreis: Junger Motorradfahrer schwer verletzt

Hoffenheim / Zuzenhaußen / Horrenberg / Rhein-Neckar-Kreis – Am

Sonntagabend kam ein 18-Jähriger mit seinem Motorrad von der Landstraße 612 ab

und verletzte sich dabei schwer. Der junge Fahrer fuhr von Zuzenhaußen kommend

in Richtung Horrenberg wobei er in einer unübersichtlichen Rechtskurve von der

Fahrbahn abkam und in ein angrenzendes Wiesengelände fuhr. Dabei wurde der

18-Jährige vom Zweirad abgeworfen und stürzte zu Boden. Der allein beteiligte

Fahrer erlitt eine schwere Rückenverletzung und kam zur Behandlung in ein

Krankenhaus. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von mindestens 3.000 Euro. Ob

überhöhte Geschwindigkeit und der Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot

unfallursächlich waren, ermitteln nun die Beamten des Verkehrsdienstes

Heidelberg.

Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis – BAB 5: Schwerer Verkehrsunfall im Parkplatzbereich, 4 Verletzte – Pressemitteilung Nr. 1

Hemsbach – Am Sonntagabend, gegen 22.40 Uhr, ereignete sich auf der BAB 5

Höhe Hemsbach auf dem Parkplatz Weschnitz ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem 4

Personen teilweise schwer verletzt wurden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand

befuhr ein 47-jähriger Audi Fahrer die BAB 5 in Fahrtrichtung Süden. Im Bereich

Hemsbach bog er von der Autobahn ab und fuhr auf den Parkplatz Weschnitz auf, wo

er mit einem dort befindlichen Mercedes Benz kollidierte. Der 47-Jährige und die

3 Insassen des Mercedes wurde teilweise schwer verletzt und in umliegende

Krankenhäuser eingeliefert. Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens wurde ein

Sachverständiger hinzugezogen. Über die Verletzungen und die Höhe der

Sachschäden können bislang keine Angaben gemacht werden. Der Parkplatz ist

derzeit gesperrt. Das Autobahnpolizeirevier Seckenheim der

Verkehrspolizeiinspektion Mannheim hat die Ermittlungen übernommen.

Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrer verliert Kontrolle und wird schwer verletzt

Eberbach / Rhein-Neckar-Kreis – Schwer verletzt wurde am Sonntagnachmittag

ein 54-jähriger Motorradfahrer der auf der K 4114 die Kontrolle über sein

Zweirad verlor. Kurz vor 13 Uhr stürzte der Fahrer samt Motorrad eine steile

Böschung zwischen Gaimühle und Reisenbach hinunter, nachdem er aus einer

Linkskurve abgekommen war. Der schwer verletzte Mann konnte noch selbst die

Böschung hochklettern wobei andere Verkehrsteilnehmer erste Hilfe leisten. Nach

einer ersten Untersuchung der Rettungskräfte vor Ort musste der 54-Jährige mit

einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus geflogen

werden. Das Motorrad wurde bei dem Unfallgeschehen total zerstört und musste

geborgen werden. Während der Unfallaufnahme war die Strecke teilweise gesperrt.

Neben den Polizeibeamten des Polizeireviers Eberbach und den Rettungskräften

waren auch 36 Feuerwehrleute der freiwilligen Feuerwehr Eberbach im Einsatz.

Laudenbach, Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Motorradunfall – Rettungshubschrauber im Einsatz

Laudenbach / Rhein-Neckar-Kreis – Am Sonntagnachmittag kam es bei

Laudenbach zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem ein 69-Jähriger verletzt

wurde. Der Zweiradfahrer fuhr um 12:40 Uhr von Heppenheim kommend auf der B 3

wobei er bei der Einfahrt in den Kreisverkehr zur K 4229 die Kontrolle über sein

Motorrad verlor und stürzte. Aufgrund der erlittenen Verletzungen musste der

alleinbeteiligte Unfallverursacher mit einem Rettungshubschrauber in ein

Krankenhaus geflogen werden. Lebensgefahr bestand nicht. Es entstand ein

Sachschaden von mindestens 4.000 Euro.