Zwei Kontrollen – zwei Strafanzeigen

Kaiserslautern (ots) – Bei Streifenfahrten sind Polizeibeamten am Sonntagabend

in der Innenstadt zwei Verkehrsteilnehmer aufgefallen – aus unterschiedlichen

Gründen. Die Folgen sind allerdings für beide (fast) gleich: Beide Männer

erhalten eine Strafanzeige.

Kurz vor 20 Uhr wurde eine Streife in der Eisenbahnstraße auf einen

E-Scooter-Fahrer aufmerksam. Der Grund: An dem Elektroroller war kein

Versicherungskennzeichen angebracht. Die Beamten stoppten das Gefährt und

überprüften den Fahrer. Dabei kam heraus, dass für den Roller kein

Versicherungsschutz besteht. Der 22-Jährige erhält eine Strafanzeige wegen

Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Wenig später fiel Polizeibeamten in der Theodor-Heuss-Straße ein Autofahrer auf,

weil er nicht angeschnallt war. Sie hielten Audi Q7 an, um den Fahrer zu

verwarnen. Allerdings stellte sich dann bei der Kontrolle der Papiere heraus,

dass der junge Mann bereits seit mehreren Jahren in Deutschland lebt – sein Auto

aber im Ausland angemeldet hat. Auf ihn kommt deshalb eine Strafanzeige wegen

Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz zu. |cri

13-Jähriger stürzt mit Fahrrad

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Ein 13-jähriger Junge ist am Sonntag

im Bereich Weilerbach mit seinem Fahrrad gestürzt und hat sich verletzt. Nach

den derzeitigen Erkenntnissen war das Kind an dem Unfall allein beteiligt.

Demnach war der Junge zusammen mit seinen Eltern mit dem Fahrrad auf dem Radweg

unterwegs und stürzte vermutlich aufgrund einer Unebenheit in der Fahrbahn. Er

überschlug sich und zog sich Schürfwunden an Hüfte, Arm und Stirn zu. Der

13-Jährige wurde vor Ort vom verständigten Rettungsdienst versorgt.

Am Fahrrad entstand Sachschaden. Die Höhe ist nicht bekannt. |cri

Diebstahl eines Wohnwagens

Alsenz (Donnersbergkreis) (ots) – Am späten Samstagabend entwendeten unbekannte

Täter in der Pitzstraße einen dort abgestellten weißen Wohnwagen mit

KH-Kennzeichen. Eine Anwohnerin sah gegen 23:10 Uhr, wie dieser an einen weißen

Transporter angehängt wurde, dachte jedoch, dass dieser zu den Eigentümern

gehört. Die Kupplung des Wohnanhängers war mit einem Kastenschloss gesichert.

Der Gesamtwert wird auf rund zehntausend Euro geschätzt.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in

Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0.

Betrunken zwei Unfälle gebaut und eingeschlafen

Kaiserslautern (ots) – Gleich zwei Unfälle hintereinander hat ein betrunkener

Autofahrer am frühen Sonntagmorgen gebaut, ist dann mit seinem beschädigten Auto

liegen geblieben und auf dem Fahrersitz eingeschlafen. Auf den 22-jährigen Mann

dürfte jetzt einiges an Ärger zukommen.

Ein aufmerksamer Anwohner hatte kurz vor 6 Uhr die Polizei verständigt und

mitgeteilt, dass er Ohrenzeuge eines Unfalls in der Nähe des Stadtparks wurde.

Als er nachschaute, konnte der Mann sehen, dass die Zufahrt zum

Ludwig-Ritter-von-Stempel-Platz, die normalerweise mit Steinen und einem Poller

begrenzt ist, beschädigt wurde. Vor Ort würden sogar noch Fahrzeugteile und ein

Kennzeichen des Unfallverursachers liegen.

Und: Dem Hören nach hatte der Verursacher auf seinem weiteren Weg einen zweiten

Unfall gebaut. – Die Beamten schauten nach und fanden tatsächlich in der

Pirmasenser Straße an einer Verkehrsinsel ein umgeknicktes Verkehrszeichen.

Weitere Fahrzeugteile und verlorene Flüssigkeiten konnten zunächst bis zur

Karcher Straße und weiter in die Logenstraße verfolgt werden. Dann verlor sich

die Spur.

Anhand des verlorenen Kennzeichens wurde die Halteradresse ermittelt – der Mann

war aber nicht zu Hause. Allerdings ging dann gegen 7 Uhr die Meldung ein, dass

an der Straße in Richtung Mehlingen ein beschädigtes Fahrzeug auf dem

Seitenstreife stehe und der Fahrer im Wagen schlafen würde.

Eine Streife rückte aus, weckte den Mann und bat ihn zum Alkoholtest – Ergebnis:

1,43 Promille. Der 22-Jährige wurde zur Dienststelle gebracht und musste sich

eine Blutprobe entnehmen lassen. Sein Führerschein und der Pkw wurden

sichergestellt. Der Mann wurde nach Abschluss aller Maßnahmen an die

US-Militärpolizei übergeben. |cri

Hunde-Waschautomat aufgebrochen

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben am Wochenende in der Mainzer Straße

einen Waschautomaten für Hunde aufgebrochen. Die Diebe flexten das Gerät auf.

Vermutlich sahen sie es auf Bargeld ab. Der Automat steht auf dem Gelände eines

Fachgeschäfts für Haustierbedarf. Durch den Automatenaufbruch entstand

Sachschaden. Die Gesamtschadenshöhe steht aktuell nicht fest. Die Polizei

ermittelt und sicherte Spuren. Zeugen, die am Wochenende Verdächtiges

wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |erf

Sicherer Schulweg – Polizei kontrolliert

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat zum Schulanfang am Montag die Schulwege

insbesondere rund um Grundschulen überwacht.

Im Bereich der Paul-Münch-Schule und der Theodor-Heuss-Schule lag das

Hauptaugenmerk auf Autofahrer, die beispielsweise durch die Benutzung ihres

Mobiltelefons vom Verkehr abgelenkt waren. Zudem kontrollierten die

Einsatzkräfte, ob alle Fahrzeuginsassen – und ganz besonders Kinder –

ordnungsgemäß angeschnallt waren.

Besonders erfreulich: Die Polizei stellte lediglich zwei Verkehrsverstöße fest.

Zwei Autofahrer hatten den Sicherheitsgurt nicht angelegt.

Die Verkehrsteilnehmer hatten Verständnis für die Kontrollen, das stellte sich

in den vielen Gesprächen heraus, die die Polizistinnen und Polizisten führten.

|erf

Wer hat die Anzeigentafel mit Farbe besprüht?

Enkenbach-Alsenborn – Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung, weil

Unbekannte in der Nacht zum Montag in der Neukirchener Straße eine Anzeigentafel

mit grauer Farbe besprüht haben. Die Tafel weist Autofahrer darauf hin, wie

schnell sie fahren. Durch das Besprühen mit der Farbe ist das Tempo nicht mehr

ablesbar. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet um

Hinweise. Wer hat zwischen 20 Uhr und 8 Uhr Verdächtiges wahrgenommen? Wer kann

Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369

2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Fahrerflucht nach Parkrempler

Kaiserslautern – Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein

unbekannter Fahrzeugführer am Donnerstag in der Max-Planck-Straße ein Auto. Der

weiße Mercedes parkte zwischen 7.30 Uhr und 15 Uhr am Straßenrand. Er stand in

Richtung der Morlauterer Straße geparkt. Der Unbekannte touchierte den Wagen im

Bereich der vorderen Stoßstange. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens

2.000 Euro. Ohne sich um eine Schadenregulierung zu kümmern fuhr der

Unfallverursacher weg. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der

sogenannten Fahrerflucht. Die Beamten bitten um Hinweise. Zeugen, die den Unfall

beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in

Verbindung zu setzen. |erf

Kontoauszüge regelmäßig prüfen!

Stadt und Landkreis Kaiserslautern – Wie wichtig es ist, seine

Kontoauszüge regelmäßig zu überprüfen, mussten zwei junge Frauen aus dem Stadt-

und Kreisgebiet in den vergangenen Tagen lernen. Beiden wurde Geld vom Konto

abgehoben – beide merkten es aber erst Tage später, als sie ihre Kontobewegungen

überprüften.

Eine 20-Jährige aus dem Stadtgebiet zeigte an, dass ihr unbekannte Täter Anfang

des Monats einen vierstelligen Betrag vom Konto abgebucht haben. Laut den

Kontoauszügen hielten sich die Unbekannten dabei im Großraum New York auf.

Die Karte, mit der das Geld abgehoben wurde, hatte die junge Frau noch gar nicht

vermisst, da es sich um die Karte zu einem Sparkonto handelt. Wann und wo ihr

diese abhanden kam, konnte die 20-Jährige nicht sagen.

Auch eine 20-jährige Frau aus dem Landkreis erstattete am Sonntag Anzeige wegen

Betrugs, nachdem sie festgestellt hatte, dass mehrfach unberechtigt Beträge von

ihrem Konto abgebucht wurden – insgesamt bereits mehr als 1.000 Euro. Eine

Überprüfung ergab, dass alle Abbuchungen auf das Konto einer Abrechnungsfirma

gehen. Dort konnten die Transaktionen jedoch nicht zugeordnet werden. Die

Polizei geht derzeit davon aus, dass die Kontodaten der jungen Frau ausgespäht

und missbräuchlich benutzt wurden. Die weiteren Ermittlungen dauern an. |cri

19-Jähriger verletzt Einsatzkräfte

Kaiserslautern – Die Polizei hat in der Nacht zum Sonntag in der Altstadt

einen 19-Jährigen vorübergehend festgenommen.

Einsatzkräfte der Militärpolizei, der Ordnungsbehörde und der Polizei waren in

der Nacht gemeinsam auf Streife. Gegen 2.30 Uhr wurden die Ordnungshüter auf

eine Auseinandersetzung aufmerksam. Ein 19-Jähriger und ein 24-Jähriger stritten

sich. Um eine Eskalation zu verhindern, schritten die Einsatzkräfte ein. Nach

aktuellem Stand der Ermittlungen hatte der 19-Jährige den älteren beleidigt.

Weil der 19-Jährige sehr aggressiv war, wurde er vorsorglich gefesselt. Der Mann

drohte dem 24-Jährigen körperliche Gewalt an. Er wurde daher zur Verhinderung

weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Als ihn Einsatzkräfte zum Polizeiwagen führen wollten, wehrte er sich gegen die

polizeilichen Maßnahmen. Der 19-Jährige trat nach den Ordnungshütern und

beleidigte sie. Ein Polizeibeamter und ein Angehöriger der US-Militärpolizei

wurden dabei leicht verletzt. Letztlich wurde der Mann auch an den Füßen

gefesselt und zum Streifenwagen getragen.

Zahlreiche Passanten filmten das Geschehen mit Smartphones, weshalb die Polizei

darauf hinweist, dass das Verbreiten dieser Videoaufnahmen, zum Beispiel in den

Sozialen Medien, strafbar sein kann.

Gegen den 19-Jährigen wird wegen des Verdachts des Widerstands gegen

Vollstreckungsbeamte, wegen des tätlichen Angriffs auf die Einsatzkräfte und

wegen Beleidigung ermittelt. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Entnahme einer

Blutprobe an. |erf

Brand in Carport

Kaiserslautern – In einem Carport in der Straße Sauerwiesen ist am

Samstagmittag ein Brand ausgebrochen. Der Carport wurde dabei beschädigt, das

angrenzende Gebäude blieb aber zum Glück verschont. Verletzt wurde niemand.

Nach den bisherigen Ermittlungen wurde das Feuer durch einen Hochdruckreiniger

ausgelöst, vermutlich aufgrund eines technisches Defekt. Die Feuerwehr konnte

den Brand zwar schnell löschen, der Carport, in dem das Gerät untergestellt war,

wurde aber durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden wird auf

mehrere tausend Euro geschätzt. |cri

Aus Streit wird Körperverletzung

Kaiserslautern – Wegen Unstimmigkeiten bei der Bezahlung hat es am

Wochenende in einem Lokal in der Rudolf-Breitscheid-Straße eine

Auseinandersetzung gegeben. Der Streit eskalierte und es kam zu mehreren

Körperverletzungen. Gegen einen 30-jährigen Mann wird nun strafrechtlich

ermittelt.

Als die Polizei in der Nacht zu Samstag gegen 4.45 Uhr vor Ort eintraf, hielten

sich etwa 40 Personen vor dem Lokal auf der Straße auf. Die Beamten wurden

Zeuge, wie zwei Männer in Streit gerieten und einer dem anderen mit der Faust

ins Gesicht schlug. Dadurch entstand weitere Unruhe und kam es unter den

Personen, die drumherum standen, zu einem Handgemenge. Den Einsatzkräften gelang

es aber, die Parteien zu trennen und die Situation zu beruhigen

Wie sich herausstellte, war der Täter vor der Tür derselbe Mann, der zuvor auch

schon in dem Lokal einen anderen geschlagen hatte. Hintergrund sollen hier

Unstimmigkeiten gewesen sein, was die zu zahlende Zeche eines Gastes anbelangt.

Der Betreiber des Lokals will deshalb gegen den Mann Anzeige wegen Betrugs

erstatten.

Umgekehrt erstatteten die beiden Männer, die geschlagen wurden, Anzeige wegen

Körperverletzung. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Beim Vorbeifahren Pkw gestreift

Kaiserslautern – Die Polizei ermittelt wegen sogenannter Fahrerflucht,

weil ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug zwischen Mittwoch und Freitag in der

Papiermühlstraße ein parkendes Auto beschädigt hat. Vermutlich beim Vorbeifahren

streifte der Unfallverursacher den schwarzen VW Golf. Das Auto parkte am

Straßenrand. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Verantwortliche weg.

Jetzt ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise. Zeugen, die den Unfall

beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |erf

Kartons in Brand gesetzt?

Kaiserslautern – In einem Wohnhaus in der Hellmut-Hartert-Straße ist es in

der Nacht zu Sonntag zu einem Brand gekommen. Kurz vor 5 Uhr rückte die

Feuerwehr zu dem Mehrfamilienhaus aus und konnte den Brand schnell löschen.

Durch das Feuer ging eine Fensterscheibe zu Bruch und eine Wand wurde durch den

Rauch von Ruß geschwärzt.

Der Brandschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Verletzt wurde zum Glück

niemand.

Ersten Ermittlungen zufolge waren in der Wohnung einer Frau Kartons in Brand

geraten. Die Bewohnerin gab an, diese selbst angezündet zu haben.

Die Frau wurde aufgrund ihrer Aussagen zu ihrem eigenen Schutz und zur

Verhinderung weiterer Straftaten in eine Fachklinik gebracht. Die weiteren

Ermittlungen laufen. |cri