Verkehrsunfall auf der L236 mit verletzter Person

An der Einmündung der K51 in die L236 zwischen Rüdesheim und Roxheim kam es am 16.08.2020 gegen 14:15 Uhr zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Eine 80-jährige Frau befuhr mit ihrem Dacia Kompaktwagen die L236 in Fahrtrichtung Rüdesheim. In entgegengesetzte Richtung fuhr ein 59-jähriger Hyundai-Fahrer. Beim Linksabbiegen auf die K51 übersah der Hyundai-Fahrer den entgegenkommenden Dacia, sodass es zum Zusammenstoß im Einmündungsbereich gekommen ist. Durch die Kollision wurden im Dacia die Airbags ausgelöst. Beide Fahrzeuge sind derart beschädigt, dass diese nicht mehr fahrbereit sind und abgeschleppt werden mussten. Der 82-jährige Beifahrer der Dacia-Fahrerin wird durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. Ob auch die beiden FahrzeugführerInnen verletzt sind, lässt sich noch nicht abschließend sagen. Die Fahrbahn musste für wenige Minuten zur Versorgung der Beteiligten und zur Unfallaufnahme komplett gesperrt werden. Im Anschluss wurde der Verkehr allerdings an der Unfallstelle umgeleitet. Die Verkehrsbeeinträchtigungen beliefen sich auf etwa 45 Minuten.

Brand einer Gartenhütte

Am Sonntag, 16.08.2020 gegen 07:00 Uhr, wurde in Oberhausen bei Kirn der Brand einer Gartenhütte gemeldet. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Hennweiler und Oberhausen hatten das Feuer rasch unter Kontrolle. Die Brandursache ist bislang ungeklärt. Es entstand lediglich geringer Sachschaden.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit anschließender Flucht von der Unfallstelle

Am 14.08.2020 gegen 21:45 Uhr befuhr der 33-jährige Unfallverursacher die Charles-de-Gaulle-Straße von Winzenheim kommend in Fahrtrichtung der Innenstadt von Bad Kreuznach. An dieser Stelle ist die Straße leicht abschüssig, gerade, breit ausgebaut und sehr gut einsehbar. Hinter ihm fuhren bereits seit dem ersten Kreisel von Winzenheim kommend in ihren jeweiligen Fahrzeugen drei Unfallzeugen, welche beobachteten, wie der Unfallverursacher bereits hier in Schlangenlinien fuhr und mehrfach auf die Gegenfahrbahn geriet. Hierbei kam es allerdings zunächst zu keiner Gefährdung. Als der Unfallverursacher erneut auf die Gegenfahrbahn geriet, kollidierte er seitlich mit dem Fahrzeug, der ihm entgegen kommenden 23-jährigen Unfallgegnerin, welche die o.g. Straße in Fahrtrichtung Winzenheim befuhr. Mit im Fahrzeug der 23-jährigen Fahrerin befand sich ihr 1-jähriges Kleinkind. Die Mutter sowie ihr Kind wurden nach ersten Erkenntnissen durch die Kollision lediglich leicht verletzt. Eine Nachuntersuchung sollte anschließend im Krankenhaus erfolgen. Nach dem Zusammenstoß sei laut den Zeugen der 33-jähige Verursacher aus seinem Fahrzeug ausgestiegen und sichtlich schwankend gegangen. Der Unfallverursacher begab sich zunächst zum angrenzenden Feld, bevor er nochmal umkehrte, um einen Gegenstand aus dem Fahrzeug zu holen. Anschließend flüchtete er fußläufig und stark schwankend ins angrenzende Feld in Richtung B41. Im Nachgang erfolgten umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach dem Unfallverursacher. Der Beschuldigte konnte zunächst nicht festgestellt werden. Gegen 02:30 Uhr stellte sich der 33-jährige Unfallverursacher in Begleitung von Angehörigen bei hiesiger Dienststelle. Hierbei konnte im Weiteren, wie durch die Unfallzeugen bereits beschrieben, eine Alkoholisierung des Mannes festgestellt werden. Während der Unfallaufnahme musste die B 41 an genannter Örtlichkeit für ca. 2 Stunden vollgesperrt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro.

Küchenbrand in der Johannisstr.

Eine Nachbarin sah Flammen durch das Küchenfenster und setzte den Notruf ab.

Der Mieter im 1. Oberschoss des Mehrfamilienhauses konnte den Brand in der Küche selbst löschen und öffnete den Wehrleuten seine Wohnungseingangstür. Alle anderen Hausbewohner hatten das Haus bereits verlassen.

Der angerückte Löschbezirk Nord setzte einen Trupp unter Atemschutz ein, der in die Wohnung vorging und mit einem Glas Wasser das angebrannte Essen ablöschte. Die verrauchte Küche wurde durch Öffnen zweier Fenster natürlich belüftet. Der Mieter wurde aus seiner Wohnung geführt und dem Rettungsdienst mit Verdacht auf Rauchvergiftung übergeben. Er wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Einsatz war nach etwa 30 Minuten beendet.