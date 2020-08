PKW Fahrer nach Unfallflucht gesucht

Mainz-Gonsenheim (ots) – Freitag, 14.08.2020, 13:25-13:43 Uhr

Ein 23-jähriger Radfahrer befährt am Freitagnachmittag die Heidesheimer Straße

in Fahrtrichtung Budenheimer Straße. Ein unbekannter Autofahrer kommt aus der

Palmenstraße und biegt nach rechts auf die Heidesheimer Straße ab ohne dem von

links kommenden Radfahrer die Vorfahrt zu gewähren.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, leitet der 23-Jährige eine Vollbremsung ein,

woraufhin er über seinen Lenker fällt, zu Sturz kommt und sich dabei verletzt.

Der PKW Fahrer entfernt sich von der Unfallstelle. Hinweise auf den

Fahrzeugführer liegen bislang nicht vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Auseinandersetzung in Kaufhaus – Zeugen gesucht

Mainz – Samstag, 15.08.2020 15:30 Uhr

Die 17-jährige Geschädigte befindet sich in einem Kaufhaus in der Mainzer

Innenstadt. Als sie sich an einen Postkartenstand stellt, berührt sie

versehentlich eine weitere Kundin. Diese beschwert sich daraufhin bei der

17-jährigen, sie solle Abstand halten.

Bei ihrem Bezahlvorgang an der Kasse, treffen die beiden Frauen erneut

aufeinander. Nach einem kurzen Streitgespräch mischt sich der männliche

Begleiter der unbekannten Kundin ein, schubst zunächst die 17-Jährige und

schlägt ihr anschließend mit der flachen Hand auf die Wange. Anschließend

entfernt er sich gemeinsam mit seiner weiblichen Begleitung aus dem Kaufhaus.

Bislang liegen keine Hinweise auf den Beschuldigten vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Sachbeschädigung in Mainzer Kneipen – Zeugen gesucht

Mainz – Insgesamt zwei Mal kommt es am vergangenen Samstag zu einer

Sachbeschädigung in zwei unterschiedlichen Lokalen.

Samstag, 15.08.2020 01:30 Uhr

Am frühen Samstagmorgen kommt es in einer Bar in der Mainzer Innenstadt zu einer

Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Im Folge des Streits wirft einer der

bislang unbekannten Männer eine Glasflasche durch die Eingangstür des Lokals,

wodurch ein Loch in der Scheibe entsteht. Kurz darauf zerschlägt eine weitere

männliche Person vor der Bar eine Flasche auf dem Boden. Die beiden Männer

flüchten daraufhin in unbekannte Richtung. Bislang liegen keine Hinweise auf den

Täter vor.

Samstag, 15.08.2020 19:38 -19:40 Uhr

Am Samstagabend verlässt der 19-jährige Gast aus bislang ungeklärter Ursache ein

Lokal in Mainz und begibt sich unmittelbar davor auf die Straße. Dort tritt er

mit seinem Fuß eine Fensterscheibe des Nachbarraums der Kneipe ein. Im Anschluss

verlässt der 19-Jährige die Örtlichkeit. Dank einer detaillierten

Personenbeschreibung, die ein Mitarbeiter der Kneipe abgeben kann, kann der

Beschuldigte im Nachgang identifiziert werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mainz – Oberstadt, Rollerdiebstahl

Mainz-Oberstadt – Sonntag, 16.08. 2020, 19:00 Uhr

Zum Diebstahl eines Rollers kommt es am Sonntagabend in der Mainzer Oberstadt.

Der oder die unbekannten Täter entwenden hierbei den Roller der Marke Peugeot,

Farbe Grün-Schwarz, der vor einem Anwesen im Heiligkreuzweg abgestellt war.

Gegen 19:10 Uhr bemerkt der Besitzer des Fahrzeuges den Diebstahl und

verständigt die Mainzer Polizei.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Bingen, Pferd auf der Autobahn / Verkehrsunfall mit Vollsperrung

Ingelheim, OT Heidesheim – Am 16.08.2020 kam es gegen 07:25 h zu einem

Verkehrsunfall auf der A 60 in Richtung Bingen. Ein Pferd rannte herrenlos kurz

vor der Anschlussstelle Bingen-Ost auf die Autobahn. Ein Autofahrer konnte nicht

mehr ausweichen und erfasste das Pferd. Der alleinige Fahrzeuginsasse, ein

41-jähriger Mann aus Hessen, blieb zum Glück unverletzt. Das Pferd verstarb an

der Unfallstelle. Die A 60 wurde in Richtung Bingen bei geringem

Verkehrsaufkommen für ca. 50 Minuten voll gesperrt, bis die Unfallstelle geräumt

war. Mit im Einsatz war die Freiwillige Feuerwehr Ingelheim, die den Kadaver

barg. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 20.000 EUR. Ermittlungen

ergaben, dass das Pferd von einer Koppel entkommen war.

Mainz – Ingelheim, Versammlungen in Ingelheim in Teilen unfriedlich

Mainz – Insgesamt vier Versammlungen waren für Samstag, 15.08.2020 in

Ingelheim angemeldet. Die Partei „Die Rechte“ hatte eine Kundgebung angemeldet.

Drei weitere Versammlungen formierten sich mit deutlichem Widerspruch gegen

diese Versammlung.

Die Polizeidirektion Mainz gewährleistete bei extremen Witterungsbedingungen mit

zeitweisem Starkregen, großer Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit, das Recht auf

Versammlungsfreiheit. Sie wurde dabei durch Einsatzkräfte aus Baden-Württemberg,

dem Saarland und der Bundespolizei unterstützt. Im Einsatz befanden sich ca. 500

Einsatzkräfte.

Bereits gegen 14:10 Uhr, bei der Ankunft von 150 – 170 Personen kam es im

Bahnhof Ingelheim zu Auseinandersetzungen mit der Polizei, als diese versuchten

zu dem Aufstellort der Kundgebung der Rechten zu gelangen. Die Polizei setzte

dabei kurzzeitig auch Schlagstock und Pfefferspray ein. 2 Polizisten erlitten

dabei leichte Verletzungen.

Die Personen wurden daraufhin zu ihrer Kundgebungsörtlichkeit, dem Kreisel am

Ingelheimer Bahnhof, geleitet. An dieser Stelle versuchten kurz darauf bis zu

200 Personen Polizeiabsperrungen zu durchbrechen oder zu umlaufen, um an die

Versammlung und Aufzugsstrecke der Partei „Die Rechte“ zu gelangen. Die Polizei

verhinderte dies und setzte wiederum kurzzeitig Schlagstock und Pfefferspray

ein.

In den Auseinandersetzungen gab es einen Flaschenwurf in Richtung der

Polizeikräfte und es wurde versucht, eine Fahnenstange als Schlagwerkzeug

einzusetzen. Weitere zwei Polizeibeamte wurden in den Auseinandersetzungen

leicht verletzt.

Von dieser Gruppe waren auch in der Folge weiterhin massive Störungen und

Angriffe auf die Einsatzkräfte zu erwarten. Um dies zu verhindern und den

unfriedlichen Personenanteil in der ca. 300 Personen großen Gruppe der

Gegenversammlung zu identifizieren, sperrte die Polizei den Versammlungsort

zwischen 14:50 Uhr und ca. 16:20 Uhr umschließend ab. Den festgehaltenen

Personen wurden Möglichkeiten zur Versorgung und Toilettenbesuch geschaffen.

Der Aufzug der Partei „Die Rechte“ konnte erst gegen 15:43 Uhr starten und wurde

bereits wenige Meter später durch eine Sitzblockade von 10 Personen der linken

Szene gestoppt. Die Polizei gewährleistete auch deren zeitlich begrenzte

Durchführung im Sinne des Versammlungsrechts, ebenso wie eine weitere, aus 25

Personen bestehende Sitzblockade, einige hundert Meter weiter. Der Anmelder des

Aufzugs entschied daraufhin, zum Startpunkt zurückzukehren und beendete dort

gegen 18:00 Uhr seine Versammlung. Zu Straftaten kam es in diesem Zusammenhang

nicht.

An der Versammlung der Partei „Die Rechte“ nahmen 24 Personen teil, ca. 400

Personen nahmen an der Gegenversammlung des linken Spektrums teil, wovon ca. 200

bis 250 Personen zum Teil unfriedlich waren und körperliche Angriffe gegen

Einsatzkräfte richteten. Weiterhin standen viele Ingelheimer Bürger zusätzlich

an den Straßen.

Insgesamt zählte die Polizei sieben Straftaten, davon dreimal Widerstand gegen

Polizeibeamte, zwei Beleidigungen, eine versuchte Körperverletzung und ein

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Sieben Platzverweise wurden erteilt und ein Verstoß gegen die Auflagen im Sinne

der 10. CoBelVO bei der Versammlung von „Die Rechte“ festgestellt, weil ein

Mikrofon vor der Übergabe an den nächsten Redner nicht desinfiziert wurde.

Sexuelle Belästigung

Mainz, Malakoff-Passage – Die 17-jährige Geschädigte aus Stadecken-Elsheim

meldet an der Malakoff Passage, dass sie von einer ihr unbekannten männlichen

Person am Hintern angefasst worden ist, während sie sich dort mit Freunden

aufhielt. Der Täter befinde sich noch vor Ort. Der 27-jährige Mainzer,

russischer Abstammung, kann durch die eingesetzten Polizeibeamten im Nahbereich

am Rhein angetroffen werden. Nachdem der Sachverhalt nochmals durch das Opfer

bestätigt wird, wird weiterhin mit der Bereitschaftsstaatsanwaltschaft Mainz

telefonisch Rücksprache gehalten, da der alkoholisierte und aggressive

Beschuldigte einen freiwilligen Atemalkoholtest verweigert. Die

Bereitschaftsstaatsanwaltschaft entscheidet daraufhin, dass dem Beschuldigten

eine Blutprobe zu entnehmen ist. Im Anschluss wird der Beschuldigte entlassen

und eine Anzeige gefertigt.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Mainz, Schillerplatz – Ein 37- jähriger Verkehrsteilnehmer befuhr mit

seinem schwarzen VW Golf die Emmerich-Josef-Straße in Richtung des

Schillerplatz. Gleichzeitig befuhr der 28-jährige Unfallgegner mit seinem grauen

Opel Insignia die Walpodenstraße, um im weiteren Verlauf an der Kreuzung zur

Emmerich-Josef-Straße nach rechts in Richtung der Terrassenstraße abzubiegen.

Hierbei touchierte der Opelfahrer mit seiner linken vorderen Fahrzeugfront die

Fahrerseite des schwarzen Golfs. An beiden Fahrzeugen entstand dadurch

Sachschaden. Bei der Aufnahme der Personalien durch die Polizei konnte ein

intensiver Alkoholgeruch in der Luft im unmittelbaren Nahbereich des Opelfahrers

wahrgenommen werden. Zusätzlich war die Aussprache des Opelfahrers lallend und

verwaschen, sowie sein Gang schwankend. Aufgrund der Ausfallerscheinungen wurde

dem Opelfahrer ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten, der den Wert von 2,04

Promille als AAK bestätigte.Nachdem beim Opelfahrer die Blutprobe genommen

wurde, wurde dieser entlassen. Fahrzeugschlüssel und der Führerschein wurden

sichergestellt.

Schwerer Verkehrsunfall auf der L427 bei Mainz-Lerchenberg

Am Abend des 14.08.2020 wurde die Feuerwehr Mainz zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L427 alarmiert. Durch den zunächst unklaren Einsatzort wurden vorsorglich auch die Kollegen der Feuerwehr der Verbandsgemeine Nieder-Olm alarmiert.

Auf der L427 in Höhe Mainz-Lerchenberg kam es zu einer Kollision zwischen zwei Fahrzeugen. Eines der Fahrzeuge landete durch den Unfall in den an die Straße angrenzenden Hecken. Beide Fahrer konnten ihre Fahrzeuge glücklicherweise aus eigener Kraft verlassen. Aufgrund ihrer schweren Verletzungen wurden sie durch den Rettungsdienst betreut und nach der Erstversorgung in Mainzer Kliniken transportiert. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall schwer beschädigt.

Zur Unfallaufnahme wurde ein Gutachter hinzu gezogen. Die Feuerwehr unterstützt mit dem Ausleuchten der Einsatzstelle. Bis zum Abschluss der polizeilichen Maßnahmenbleibt die L427 in dem Breich voll gesperrt.

Neben der Feuerwehr waren ein Notarzt, der Rettungsdienst und die Polizei im Einsatz.

Trunkenheitsfahrten

Oppenheim

In der Nacht zum 16.08.2020 wurden zwei männliche Verkehrsteilnehmer in Oppenheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei einem achtzehnjährigen Rollerfahrer aus Oppenheim ergab der Atemalkoholtest einen Wert von 0,77 Promille. Bei einem einundzwanzigjährigen Autofahrer aus Nieder-Olm wurde ein Atemalkoholwert von 0,74 festgestellt. Beiden Herren wurde die Weiterfahrt untersagt. Auf sie kommt eine Ordnungwidrigkeitenanzeige und ein Fahrverbot zu.

Versuchter Einbruch

Harxheim

Im Zeitraum zwischen 07.08.2020 und 15.08.2020 versuchten bislang unbekannte Täter in ein zurzeit unbewohntes Einfamilienhaus in der Neckarstraße in Harxheim einzubrechen. Es blieb jedoch bei einem Versuch. Die Täter schafften es nicht ins Haus einzudringen. Es entstand größerer Sachschaden an der Terrassentür und dem Rollladen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Oppenheim unter der Telefonnummer 06133/933-0 entgegen.

Fahrzeugbrand Polizei sucht Augenzeugen

Bingen

Am Samstag, den 15.08.2020 kam es gegen 15.42 Uhr zu einem Fahrzeugbrand in der Ortschaft Gensingen. An einem Kleinwagen der in der Alzeyer Straße im Ortsbereich geparkt war, kam es aus bisher nicht bekannten Gründen zu einem Vollbrand. Kurz zuvor soll an dem Ereignisort ein anderer Pkw beobachtet worden sein, indem sich Personen befanden. Ob diese Personen oder das Auto in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Brandereignis stehen ist noch Bestandteil der Ermittlungsarbeit. Wer Angaben zu dem Fahrzeug, des Kennzeichen oder gar zu den Personen machen kann, wird gebeten sich mit der Polizei Bingen telefonisch in Verbindung zu setzen.