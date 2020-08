Randalierer leistet Widerstand

Alzey

Mehrere Anrufer melden am frühen Morgen gegen 04:30 Uhr ein laut streitendes Paar in einer Mietswohnung eines Mehrparteienhauses in Alzey. Vor Ort treffen Polizeibeamte auf einen 22-jährigen der mit seiner Freundin in Streit geraten ist und dabei die eigene Wohnung verwüstet hat. Er steht offensichtlich unter Einfluss von Betäubungsmitteln und verhält sich auch gegenüber der Polizei äußerst aggressiv. Er beleidigt im weiteren Verlauf die Beamten und setzt zu einem Kopfstoß gegen eine Polizistin an. Daher muss er schließlich gefesselt und in Gewahrsam genommen werden. Nach Anordnung durch eine Richterin wird ihm eine Blutprobe entnommen und er verbleibt den restlichen Morgen zur Ausnüchterung im Polizeigewahrsam. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.