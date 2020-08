‚Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft‘, sagt der Volksmund und hat – wie fast immer – sehr recht.

Zu bestimmten Gelegenheiten dürfen Präsente jedoch eine Nummer größer sein, damit ein besonderer Tag nie in Vergessenheit gerät. In Zeiten der Corona-Beschränkungen gilt das noch mehr als sonst, da viele Feste, mit denen beispielsweise ein runder Geburtstag oder ein Firmenjubiläum würdig begangen werden sollte, nicht wie üblich gefeiert werden darf. Schöne Präsente zu Jubiläen dürfen trotz Covid 19 überreicht werden. Hier finden Sie einige Anregungen, wie Sie das Geschenk finden, das garantiert nicht innerhalb weniger Tage in Vergessenheit gerät.

Anlässe zum Feiern gibt es auch in schwierigen Zeiten

Ein Firmenjubiläum, der runde Geburtstag des Vaters, die Goldene Hochzeit von Onkel und Tante – solche Tage sind es wert, in großer Runde mit allen Verwandten, Freunden und vielen lieben Menschen ausgelassen gefeiert zu werden. Seitdem das Cororona-Virus weltweit den Takt des Lebens bestimmt, sind Feiern mit vielen Menschen leider nicht möglich. Den speziellen Tag einfach zu übergehen, wäre unserer Ansicht nach jedoch auch keine gute Idee. Unser Tipp: Feiern Sie Ihren Geburtstag, Ihr Jubiläum oder Ihren Hochzeitstag in diesem Jahr ganz intim im kleinen Kreis. Alle anderen, die ansonsten dabei gewesen wären, informieren Sie mit einem netten Brief, dass die große Party zu einem späteren Kreis nachgeholt wird. Die Gäste nutzen die Zeit, um im Internet nach attraktiven Präsenten zu stöbern. Dort können Sie beispielsweise personalisierte Gläser, wertvolle Weine oder begehrte Rolex-Uhren entdecken.

Ideen für Jubiläumsgeschenke, die lange in Erinnerung bleiben

Gläser, schöne Gebrauchsgegenstände oder Pokale mit Gravur

Uhren oder Schmuck

Gutscheine für einen Kurzurlaub

Baumpatenschaften

Personalisierte Geschenke sind immer etwas ganz Besonderes

Blumen und Konfekt gehören zu den Klassikern, die täglich hundertfach als Präsent überreicht werden. So lieb gemeint solche Geschenke sind – sie haben einen entscheidenden Nachteil. Nach wenigen Tagen sind die wunderschönen Blüten verwelkt und die Pralinenschachtel landet leer im Papierkorb. Solche Geschenke haben leider überhaupt keinen Erinnerungswert. Schenken Sie Ihrer Tochter zu ihrem 18. Geburtstag ein hochwertiges Sektglas, in das Name und Anlass eingraviert sind, wird die Beschenkte dieses Glas garantiert in Ehren halten und sich noch viele Jahre später an einen wunderschönen Tag im Kreise ihrer Lieben erinnern.

Deutlich schwieriger ist es in der Regel für ältere Menschen ein angemessenes Geschenk zu finden. Betagte Jubilare weisen in der Einladung zu Feiern oft sogar darauf hin, dass sie keine Geschenke erwarten. Auch für solche Fälle gibt es eine gute Lösung: Verschenken Sie eine Baumpatenschaft. Mit einer Spende an den Jüdischen Nationalfonds können Sie zum Beispiel einen Baum im Heiligen Land pflanzen lassen. Der Jubilar erhält eine Urkunde, die ihn als Pate des Baumes ausweist.

Alternativ gibt es verschiedene Klimaschutzprojekte, die ebenfalls Baumgutscheine ausstellen oder Baumpatenschaften anbieten. Solche Geschenke liegen voll im Trend, da jeder neu gepflanzte Baum klimaschädliches CO2 bindet. Sie müssen dem Jubilar nicht mit leeren Händen gegenüberstehen und der oder die Beschenkte werden zu Unterstützern eines guten Projekts.