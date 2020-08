Nächtliche Haartransplantation im Angebot

Germersheim (ots) – Da staunten die eingesetzten Beamten, als sie gegen 02.30 Uhr in einem offenstehenden PKW in der Germersheimer Innenstadt zwei Personen feststellten und eine davon eine frische Kopfwunde, offenbar von einer Haartransplantation, hatte. Eine weitere Person befinde sich gerade noch in der Praxis und hätte ebenfalls eine Haartransplantation bekommen.

Da der Preis so günstig gewesen sei, sei man extra dafür aus den Niederlanden nach Germersheim gekommen. Genauso wie die behandelten Personen fand auch der Arzt nichts Ungewöhnliches daran, mitten in der Nacht eine Haartransplantation durchzuführen.

Polizei hilft bei Autosuche im Bienwald Nähe Schaidt

Wörth/Schaidt (ots) – Eine 62-jährige Autofahrerin parkte ihren PKW am 15.08.2020 gegen 13:00 Uhr im Bienwald im Bereich Schaidt um eine Wanderung mit ihrem Hund zu unternehmen. Nach der Wanderung konnte die Wanderin den Abstellort ihres Autos nicht mehr finden. Zunächst suchte die Verkehrsteilnehmerin ihr Auto selbst.

Als dies nicht gelang und die Zeit verging, verständigte sie per Telefon hiesige Dienststelle in Wörth. Mit polizeilichem Spürsinn und Engagement wurde das Fahrzeug gefunden. Die überglückliche Autobesitzerin konnte zu ihrem Auto gefahren werden.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Kandel (ots) – Am 15.08.2020 wollte um 02:32 Uhr eine 18-jährige Radfahrerin nach Hause fahren. Leider war sie so stark betrunken, das die Fahrt zur Nachtzeit mit einem Sturz in Höhe des Stadions Kandel endete. Aufgrund der schmerzhaften Verletzungen im Gesicht wurde der Rettungsdienst hinzugezogen.

Die Streife vor Ort konnte bei der jungen Frau eine Alkoholisierung von mehr als 2 Promille in Verlauf eines freiwilligen Alkotest feststellen. Die äußert schmerzhaften Gesichtsverletzungen, die durch den Sturz entstanden sind, mussten im Krankenhaus behandelt werden. Zudem ist eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet worden, welches nach Abschluss der Staatsanwaltschaft vorgelegt wird.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen handelt es sich um einen Alleinunfall, die Fahreigenschaft der Verursacherin wurde durch Zeugen bestätigt.

PKW in Innenstadt beschädigt

Germersheim (ots) – Bisher unbekannte Täter beschädigten in der Nacht von Freitag auf Samstag 15.08.2020 in der Königstraße mindestens einen geparkten PKW, indem sie den Außenspiegel gewaltsam herausbrachen.

Es liegen Hinweise vor, dass weitere PKW auf die gleiche Art demoliert wurden, ohne dass dies polizeilich angezeigt wurde. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, und weitere Geschädigte werden gebeten, sich telefonisch unter 07274 / 9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu wenden.

PKW nach Unfallflucht ausgebrannt

Lingenfeld (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag 16.08.2020 gegen 02.37 Uhr verlor ein Autofahrer die Kontrolle über einen Kleinwagen, kam von der Fahrbahn ab und prallte an die Hauswand einer Bäckerei an der Einmündung Germersheimer Straße / Kirchstraße. Der PKW überschlug sich und brannte schließlich vollständig aus.

Der Fahrer und die Insassen konnten sich aus dem Fahrzeug befreien und flüchteten zu Fuß in Richtung Kirchstraße, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern.

Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben oder sonstige Hinweise zum Geschehen machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter 07274 / 9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu wenden.

Verkehrsüberwachung in der Innenstadt

Germersheim (ots) – Am Mittwoch 12.08.2020 wurden im Bereich der Zeppelinstraße in Germersheim zwischen 13:30 Uhr und 15:15 Uhr Kontrollen des Fahrzeugverkehrs durchgeführt.

Hierbei erreichte im Bereich der Geschwindigkeitsverstöße der Spitzenreiter einen Wert von 62 km/h bei erlaubten 30 km/h. Insgesamt ergaben sich hier 25 festgestellte Geschwindigkeitsüberschreitungen.

Bei weiteren Kontrollen zwischen 16:30 Uhr und 17:30 Uhr im Bereich der Hauptstraße in Germersheim wurden weitere 25 Fahrzeuge kontrolliert. Hierbei ergaben sich acht Verstöße unter anderem telefonierte einer der Fahrer mit dem Mobiltelefon während der Fahrt.