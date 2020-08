Landau: Die Polizei-News

Beleidigung von Polizeibeamten – Androhung DEIG

Landau (ots) – In der Nacht zum Sonntag 16.08.2020 wurde die Polizei Landau mehrfach zu einer Ruhestörung ausgehend von einer Feier in der Schlachthofstraße in Landau gerufen. Nachdem sich die Teilnehmer uneinsichtig zeigten, wurde die Feier gegen 02:30 Uhr aufgelöst. Hierbei zeigte sich einer der Beteiligten derart aggressiv, dass die Streife den Einsatz des DEIG androhen musste.

Dies hielt ihn jedoch nicht davon ab, die Beamten aufs unflätigste zu beleidigen. Der deutlich alkoholisierte 21-jährige Mann wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Beleidung von Polizeibeamten.

Bekifft mit Pkw unterwegs

Landau (ots) – Bei einer Verkehrskontrolle im Bereich Linienstraße am 14.08.2020 um 20:15 Uhr konnten bei einem Pkw-Fahrer drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein Test bestätigte den Verdacht der Beamten.

Dieser reagierte positiv auf THC. Dem 27-jährigen Landauer wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde erst einmal sichergestellt.

Betrunken ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Landau (ots) – Als ein 55-jähriger Landauer am 14.08.2020 gegen 19:30 Uhr in der Godramsteiner Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde, konnten die Beamten deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft feststellen. Ein Test erbrachte ein Ergebnis von 1,44 Promille.

Das Zweirad des Mannes fuhr deutlich schneller als erlaubt. Da dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, muss er sich nun nicht nur wegen Trunkenheit im Verkehr, sondern auch in einem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Durchfahrtsverbot Waffenstraße

Landau (ots) – Am 15.08.2020 in der Zeit zwischen 09.00 Uhr und 10:30 Uhr wurde das bestehende Durchfahrtsverbot in der Waffenstraße in Landau überwacht. Im Rahmen der Kontrolle wurden im genannten Zeitraum insgesamt 19 Autofahrer gebührenpflichtig verwarnt. Weil an einem E-Scooter keine Versicherungsplakette angebracht war, wurde dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt.

Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.