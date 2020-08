Mit dem Krankenfahrstuhl auf der B 9

Frankenthal (ots) – Mit einem motorisierten Krankenfahrstuhl waren am frühen Sonntagmorgen (16.08.2020) gegen 04:34 Uhr ein Frankenthaler im Alter von 29 und ein Pforzheimer im Alter von 30 Jahren auf der mehrspurigen Bundesstraße 9 bei Frankenthal unterwegs. Nach dem die beiden Männer dem Alkohol deutlich zugesprochen hatten, entwenden sie das Gefährt und begaben sich hiermit auf eine Spritztour auf die Bundesstraße 9.

Die Polizei brachte die beiden Männer nach ihrer gefährlichen Ausfahrt zunächst samt dem Krankenfahrstuhl auf die Dienststelle. Gegen die beiden Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen des Fahrzeugdiebstahls eingeleitet. Der Fahrer des Krankenfahrstuhls muss sich zusätzlich einer Ordnungswidrigkeit wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Der Eigentümer des Gefährts konnte bislang nicht ermittelt werden. Wem gehört der Krankenfahrtstuhl?

Gleich zwei Widerstände gegen Polizeibeamte am Samstag

Frankenthal (ots) – Nachdem am Samstag 15.08.2020 gegen 16:14 Uhr in der Eisenbahnstraße eine verdächtige Person gemeldet wird, soll diese durch die Polizei einer Kontrolle unterzogen werden. Der 52-jährige Ludwigshafener flüchtet zunächst fußläufig, kann dann aber nach kurzer Verfolgung durch die Polizeibeamten eingeholt werden. Da sich die Person aggressiv und unkooperativ zeigt, sollen dieser Handfessel angelegt werden. Hiergegen wehrt sich der Beschuldigte heftig. Die Person wird schließlich zur Dienststelle verbracht. Nach Klärung der Identität und nachdem sich die Person beruhigt hat, kann sie die Dienststelle verlassen.

Ebenfalls am Samstag (15.08.2020), gegen 20:28 Uhr, wird die Polizei nach Meldung einer aggressiven Person im Foltzring durch den Kommunalen Vollzugsdienst tätig. Nachdem ein 30-jähriger Frankenthaler einem Platzverweis nicht nachkommt und sich gegenüber allen beteiligten Einsatzkräften aggressiv zeigt, wird er durch die Polizeibeamten zunächst gefesselt. Im Rahmen der Verbringung zur Dienststelle spuckt der Beschuldigte in Richtung der Polizeibeamten, beleidigt und bedroht diese und versucht sie zu verletzten.

Der Beschuldigte wird in Gewahrsam genommen. Er stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den Beschuldigten wird ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizeibeamten bleiben in beiden Fällen unverletzt.

Verkehrsunfallflucht in der Pestalozzistraße

Frankenthal (ots) – Der geschädigte Autofahrer parkt seinen Pkw, einen silberfarbenen Mercedes C-Klasse, am Samstag, (15.08.2020) gegen 15:00 Uhr in der Pestalozzistraße ordnungsgemäß auf einem Parkplatz. Der Fahrzeugführer stellt anschließend einen Schaden rechtsseitig am Fahrzeugheck fest. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Rückschlüsse auf den Unfallhergang können bislang keine geschlossen werden.

Die Polizei weist darauf hin, dass Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb jeden Unfall zu melden.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Frankenthal (ots) – Am Freitagnachmittag 14.08.2020 wird eine Verkehrskontrolle aufgrund einer festgestellten Ordnungswidrigkeit durchgeführt, da der Fahrer während der Fahrt sein Mobiltelefon nutzt. Im Rahmen der Kontrolle kann der 37-jährige Fahrzeugführer keinen gültigen Führerschein vorzeigen.

Weiter fällt auf, dass der genutzte Anhänger über keinen gültigen Versicherungsschutz verfügt. Der Anhänger wird an der Kontrollörtlichkeit entstempelt und verkehrssicher abgestellt. Gegen den Fahrzeugführer wird ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetzt und sollte er keinen gültigen Führerschein nachzeigen können, auch eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.