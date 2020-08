Frankfurt: Straßenraub – 28-jähriger schlägt 13-jährigem Jungen die Faust ins Gesicht

Frankfurt/Bergen-Enkheim (ots)- (ne) – Ein stark alkoholisierter und psychisch auffälliger Mann hat am Freitagmittag 14.08.2020 einen 13-jährigen Jungen in der Markstraße angegriffen und wenige Euro Bargeld geraubt.

Zunächst fragte der 28-Jährige den Jungen nach Geld. Als der Bub einfach weiterlief griff der 28-Jährige den Jungen an, riss ihn zu Boden und schlug ihm mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Der 13-Jährige erlitt dadurch Prellungen bzw. Schürfwunden im Gesicht aber auch an Armen und Beinen erlitt. Zeugen eilten zur Hilfe und riefen die Polizei. Der 28-Jährige flüchtete in ein nahegelegenes Einkaufscenter.

Hier konnte er gestellt und festgenommen werden. Dagegen wehrte sich der 28-Jährige mit Leibeskräften und beleidigte die eingesetzten Polizisten. Schließlich kam der wohnsitzlose Mann in eine Haftzelle des Polizeipräsidiums.

Frankfurt: Polizeibeamter bei Widerstand verletzt

Frankfurt-Eschersheim (ots)-(ne) – Ein Polizist stellte am Freitagmittag 14.08.2020 einen Radfahrer auf der Eschersheimer Landstraße nach einem Rotlichtverstoß. Der Radfahrer setzte sich heftig zur Wehr und verletzte den Beamten.

Der Beamte des 12. Polizeireviers war alleine im Funkwagen auf der Eschersheimer Landstraße unterwegs. Hierbei bemerkte er einen Radfahrer, der bei Rot über die Ampel fuhr. Der Polizist wollte den Verstoß ahnden und fuhr dem Radfahrer hinterher. Schließlich hielt er den 28-jährigen Radler in Höhe der U-Bahnhaltestelle Am Lindenbaum an. Der sichtlich aufgebrachte Radfahrer versuchte zunächst zu flüchten. Da ihn der Beamte jedoch festhalten konnte, setzte er sich nun körperlich zur Wehr. Dabei schlug er auf den Beamten ein und würgte ihn im Schwitzkasten.

Passanten eilten zur Hilfe und es gelang ihnen den 28-Jährigen solange auf dem Boden zu drücken, bis hinzugerufene Polizeistreifen vor Ort waren. Der Beamte erlitt diverse Verletzungen am ganzen Körper und konnte seinen Dienst nicht weiter fortsetzen.

Der 28-Jährige trug leichte Verletzungen davon, verzichtete jedoch auf eine ärztliche Behandlung. Er wurde mit zur Dienstelle genommen. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der polizeilich hinreichend bekannte Mann aufgrund seines festen Wohnsitzes nach Hause entlassen.

Frankfurt: Schwerer Unfall mit 2 Autos und insgesamt 8 Verletzten

Frankfurt-BAB3 (ots)-(ne) – Am Samstagnachmittag 15.08.2020 gegen 16:00 Uhr kam es auf der Autobahnabfahrt Offenbach-Süd (BAB3) zu einem Zusammenstoß zweier Pkw. Acht Personen erlitten Verletzungen, zwei von ihnen schwer.

Der 69-jähriger Fahrer eines Mercedes C180 und seine zwei Mitfahrer waren zuvor auf der BAB3 in Richtung Köln unterwegs. Sie fuhren an der Ausfahrt Offenbach-Süd ab in Richtung Sprendlinger Kreisel. Zeitgleich war ein 51-Jähriger mit seinen vier Mitfahrern in einem Ford Galaxy von der BAB3 in Richtung Süden an der gleichen Anschlussstelle abgefahren und Richtung Kreisel unterwegs. Kurz vor dem Sprendlinger Kreisel wendete der Mercedesfahrer verbotswidrig über eine Sperrfläche. Der Fahrer des Galaxy konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte in die linke Seite des Mercedes. Alle Beteiligten wurden bei dem Unfall verletzt, der Fahrer des Mercedes sowie eine 12-Jährige in dem Fahrzeug erlitten schwere Verletzungen. Beide Autos war komplett beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Frankfurt: Zwei jugendliche Autoknacker festgenommen

Frankfurt-Eschersheim (ots)-(ne) – Zwei junge Diebe im Alter von 15 und 16 Jahren sind am Freitagabend, Dank einer Zeugin, dabei erwischt worden, wie sie aus einem unverschlossenen Auto in der Matthias-Claudius-Straße Gegenstände entwendeten.

Die Zeugin (45 Jahre) informierte die Polizei, nachdem sie beobachten konnte, wie zwei Jugendliche sich an ihrem Mini Cooper zu schaffen machten. Das Auto war unverschlossen, die zwei Jugendlichen konnten somit ohne Hindernisse ins Auto greifen und sich Bargeld sowie ein Leder-Kartenetui von Chanel herausnehmen. Die Revierstreife war schnell vor Ort und konnte beide Tatverdächtige in Tatortnähe vorübergehend festnehmen. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden beide Jugendlichen ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Bereits in den letzten Wochen kam es in dem Bereich des Öfteren zu einfachen Diebstählen aus unverschlossenen Pkw. Ob die zwei Tatverdächtigen damit in Zusammenhang stehen, bedarf der Ermittlungen.

Gartenhütte vollständig abgebrannt

Frankfurt-Seckbach (ots)-(ne) – Eine sehr massiv gebaute Gartenhütte stand am Samstag, um 1:00 Uhr nachts in Flammen und brannte vollständig nieder. Verletzt wurde niemand.

Zeugen hatten die Rauchentwicklung bemerkt und den Notruf verständigt. Nach längerer Suche konnte schließlich die brennende Gartenhütte ausfindig gemacht werden, doch gestaltete sich der Zuweg für Polizei und Feuer dorthin sehr schwierig, da dieser auch nur zum Teil befahrbar war.

Die Feuerwehr löschte die mittlerweile schon großflächig brennende Hütte ab. Hierbei handelte es sich um ein zum Teil massiv gemauertes und sehr hochwertig ausgestattetes Häuschen. Die Polizei kann eine Brandstiftung nicht ausschließen. Die Ermittlungen dauern an.

Frankfurt: Zusammenstoß einer U-Bahn mit einem Linienbus

Frankfurt/Kalbach-Riedberg (ots)-(ne) – Bei einem schweren Verkehrsunfall gestern Abend um 20:45 Uhr sind im Bereich der Einmündung Rosa-Luxemburg-Straße/Am Weißkirchener Berg eine U-Bahn der Linie 3 sowie ein Bus der Linie 60 zusammengestoßen. Insgesamt vier Menschen wurden verletzt.

Der 60-jährige Fahrer des Linienbusses war auf der Rosa-Luxemburg-Straße in nördliche Richtung ohne Fahrgäste unterwegs. Im ampelgeregelten Einmündungsbereich der Straße Am Weißkirchener Berg bog der 60-Jährige nach rechts ab und übersah hierbei die für ihn rote Ampel und die aus Frankfurt herannahende U3. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Die U-Bahn prallte dabei in die rechte Seite des Busses, in Höhe der mittleren Tür. Durch die Wucht wurde der Bus bis auf das Gleisbett geschoben. Die U-Bahn selber entgleiste mit dem ersten Drehgestell und wurde im Frontbereich stark beschädigt. Der Busfahrer erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Drei der 60 Fahrgäste in der U-Bahn erlitten leichte Verletzungen und wurden vor Ort medizinisch behandelt. Der gesamte Sachschaden wird auf rund 950.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Unfallmaßnahmen, wie auch der Bergung des Busses und der U-Bahn, mussten bis ca. 1:00 Uhr heute Nacht der Autoverkehr umgeleitet und die Bahnstrecke gesperrt werden.

