Polizeistation Bad Homburg:

Verkehrsunfälle:

Verkehrsunfall mit Personenschaden (Leichtverletzter) Unfallörtlichkeit: 61350 Bad Homburg, Saalburgstraße Ecke Dietigheimer Straße Unfallzeitpunkt: Freitag, 14.08.2020, 15:44 Uhr Eine 80-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Dietigheimer Straße und beabsichtigte nach rechts in die Saalburgstraße abzubiegen. Hierbei bemerkte sie den verkehrsbedingt vor ihr abbremsenden Pkw zu spät und fuhr auf diesen auf. Dabei wurde der 45-jährige Fahrer des Pkw leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden i.H.v. schätzungsweise 7000EUR.

Verkehrsunfallflucht

Unfallörtlichkeit: 61381 Friedrichsdorf, Pfingstweidstraße 34 Unfallzeitpunkt: Freitag, 14.08.2020, 17:30 Uhr bis Samstag, 15.08.2020, 18:00 Uhr Das Fahrzeug der Geschädigten stand ordnungsgemäß geparkt auf Höhe der Hausnummer 45, als ein bis dato unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug die Pfingsweidstraße aus Richtung der Köpperner Straße kommend entlangfuhr. Beim Vorbeifahren streifte der Unfallverursacher den Pkw der Friedrichsdorferin und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Durch den Unfallhergang wurde die linke Fahrzeugseite des geparkten Pkw beschädigt. Der Sachschaden liegt bei schätzungsweise 4500EUR. Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der 06172 – 1200 entgegen.

Straftaten:

Körperverletzung Tatort: 61381 Friedrichsdorf, Wilhelmstraße (dortiges Taunus-Carre) Tatzeit: Freitag, 14.08.2020, 20:40 Uhr Ein 51-jähriger Friedrichsdorfer befuhr mit seinem Fahrrad das Gelände des Taunus-Carres, als er durch eine vierköpfige Jugendgruppe mittels Festhalten des Gepäckträgers zum Anhalten gebracht wurde. Nachdem der Geschädigte die Jugendlichen auf den Grund ihres Verhaltens ansprach, wurde ihm gegen den Brustkorb geschlagen, woraufhin er zu Fall kam. Die Täter flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung. Einer der unbekannten Täter konnte wie folgt beschrieben werden: –

männlich

ca. 1,75m bis 1,80m groß

sehr kurze Haare

weiße Hose

Zeugenhinweise des Tathergangs nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Tel.-Nr.: 06172 – 1200 entgegen.

Polizeistation Oberursel:

Verkehrsunfall:

Verkehrsunfall mit Personenschaden Unfallörtlichkeit: Oberursel-Oberstedten, Niederstedter Straße/Hans-Mess-Straße Unfallzeitpunkt: Freitag, 14.08.2020, 15:57 Uhr Der 84-jährige Fahrzeugführer befuhr die Niederstedter Straße aus Richtung Bad Homburg kommend und übersah den dortigen Kreisverkehr aufgrund des herrschenden Starkregens und kollidierte schließlich mit der Mittelinsel. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung vorsorglich in das Krankenhaus verbracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4500 EUR.

Straftaten:

Diebstahl von Brille Tatort: 61440 Oberursel, Holzweg Tatzeit: Samstag, 15.08.2020, 12:00 Uhr Einer 75-jährigen Geschädigten aus Kronberg wurde auf der Straße vor einer Bankfiliale aus dem mitgeführten Einkaufskorb ihre Gleitsichtbrille entwendet, ohne dass die Geschädigte es zunächst bemerkte. Möglicherweise kommt als Täterin eine Frau in Betracht, die zuvor von hinten auffällig nah an die Geschädigte herangetreten war. Die Frau wurde zwischen 1,50 m und 1,60 m groß, mit dunklen Haaren und dunklem Hauttyp beschrieben und soll dem Wetter angepasst sommerlich bekleidet gewesen sein. Höhe Diebesgut: 900 EUR Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Oberursel unter 06171 – 62400.

Versuchter Trickbetrug Tatort: 61449 Steinbach (Taunus), Niederhöchstädter Straße Tatzeit: Freitag, 14.08.2020, 15:00 Uhr Zwei unbekannte Täter gaben sich als Telekommitarbeiter aus und gelangten so in die Wohnung des gutgläubigen 70-jährigen Geschädigten aus Steinbach (Taunus), um dort unter Vorspielen einer Notwendigkeit der Erneuerung der elektronischen Geräte an Zahlungsdaten des Geschädigten zu gelangen. Eine Überprüfung im Nachhinein bei der Telekom durch den Geschädigten, deckte den versuchten Betrug auf. Zu der Täterbeschreibung der Personen ist lediglich bekannt, dass es sich um zwei Männer zwischen 30 und 40 Jahren handelte. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Oberursel unter 06171 – 62400.

Sachbeschädigung durch Anzünden von Fahrrad Tatort: 61440 Oberursel, Zimmersmühlenweg Tatzeit: Sonntag, 16.08.2020, 03:16 Uhr Ein Zeuge konnte beobachten, wie ein bislang unbekannter Täter ein an dem Park and Ride- Parkplatz abgestelltes Fahrrad in Brand steckte. Der Täter floh fußläufig vom Parkplatz. Der Täter wird als Jugendlicher zwischen 15 und 17 Jahre alt beschrieben. Er sei hellen Hauttyps, habe kurze blonde Haare und habe eine schwarze kurze Hose und ein schwarzes Sweatshirt getragen. An dem Fahrrad entstand ein Sachschaden von 100EUR. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Oberursel.

Polizeistation Königstein:

Straftaten:

Hausfriedensbruch und versuchter Besonders schwerer Fall des Diebstahls Tatort: 61476 Kronberg im Taunus, Ringstraße 19 Tatzeit: Freitag, 14.08.2020, 04:00 Uhr

Zur genannten Tatzeit betrat ein unbekannter Täter das Anwesen und versuchte die mittels massiven Schlössern gesicherten und am Hauseingang abgestellten Mountainbikes mittels Werkzeug zu entwenden. Dies scheiterte aber an den Schlössern und der unbekannte Täter verlies die Örtlichkeit. Erstrebtes Gut: 7000,- Euro

Versuchter besonders schwerer Fall des Diebstahls von Krad, Sachbeschädigung Tatort: 61476 Kronberg im Taunus, Im Brühl 14a Tatzeit: Sonntag, 16.08.2020, 01:30 Uhr Unbekannte Täter schoben den Roller vom Stellplatz der Geschädigten weg und versuchten offenkundig mit grober Gewalt das Lenkradschloss zu überwinden. Die Täter wurden durch eine Zeugin gestört und verließen fluchtartig den Tatort. Erstrebtes Gut: 300,- Euro Sachschaden: 200,- Euro

Körperverletzung und Beleidigung Tatort: 61476 Kronberg im Taunus, Limburger Straße 7 Tatzeit: Freitag, 14.08.2020, 08:53 Uhr In einem Lebensmittelgeschäft in Kronberg, kam es zu einem verbalen Streit, zwischen einem Mann und einer Dame, da diese keinen Mund – Nasenschutz angelegt hatte. Bei diesem verbalen Streit kam es zu einer Beleidigung zum Nachteil des Mannes in Form eines gezeigten Mittelfingers. Als die Dame zurück zum Auto ging, folgte ihr der Mann und gab ihr eine Ohrfeige.

Polizeistation Usingen: Verkehrsunfälle: Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden Unfallörtlichkeit: 61267 Neu-Anspach, Heisterbachstraße Unfallzeitpunkt: Freitag, 16.08.2020, 22:40 Uhr Wegen einer Verkehrsunfall-Flucht vom Freitagabend gegen 22:40 Uhr auf der Heisterbachstraße in Neu-Anspach ermittelt die Polizeistation Usingen. Hier kam einer in Richtung Wehrheim fahrenden Frau mit ihrem Ford Kuga ein anderer Pkw entgegen, welcher zu weit links gefahren war so dass die beiden Außenspiegel kollidierten und abbrachen und zudem Lackschäden an der Fahrertür entstanden (ca. 400,-EUR). Anstatt jedoch wie die Ford-Fahrerin anzuhalten gab der oder Fahrerin des anderen Pkw Gas und fuhr davon. Zeugen hiervon werden gebeten, sich bei der Polizei in Usingen (Tel.: 06081 – 920 8 0) zu melden.

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden Unfallörtlichkeit: L3041 Unfallzeitpunkt: Samstag, 15.08.2020, 14:53 Uhr Am 15.08.2020 gegen 14:53 Uhr befuhr eine 27jährige Wehrheimerin in ihrem schwarzen Fiat die L3041 von Wehrheim kommend in Richtung Friedrichsdorf-Köppern, als in Höhe des Parkplatzes des Freizeitparks Lochmühle ein Pkw in entgegengesetzter Richtung aus noch unbekannter Ursache plötzlich auf ihre Fahrspur geriet. Um eine Kollision zu vermeiden, lenkte die Fiat-Fahrerin weiter nach rechts und kollidierte hierbei mit einem sogenannten Stationszeichen (Kilometrierung der Straßen, weißes dreieckiges Zeichen). Der oder die andere Fahrer(in) hatte jedoch anschließend nicht angehalten und sich um eine Schadensregulierung gekümmert. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Usingen (06081-92080) zu melden.

Verkehrsunfall mit Personenschaden (Schwerverletzter) Unfallörtlichkeit: 61267 Neu-Anspach, Theodor-Heuss-Straße Unfallzeitpunkt: 15.08.2020, 21:35 Uhr Schwer verletzt wurde am Samstagabend um 21:35 Uhr der 21jährige Fahrer eines Fiat Seicento, der auf der Theodor-Heuss-Straße in Neu-Anspach in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Pkw verlor und nach links die Fahrbahntrennung durchbrach. Der an Armen und Beinen verletzte Fahrer gab gegenüber der Streife an, kurz eingeschlafen zu sein und deshalb die Kontrolle verloren zu haben. Der Fiat erlitt nach Einschätzung der Streife einen wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von rund 1000,-EUR, daneben entstanden rund 3000,-EUR Schaden an der Fahrbahntrennung.

Verkehrsunfall mit Sachschaden unter Alkoholeinfluss Unfallörtlichkeit: L3041, AS Wehrheim-Obernhain „Obernhainer Kreuz“ Unfallzeitpunkt: 16.08.2020, 05:12 Uhr Zu einem Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen ist es am frühen Sonntagmorgen um 05:12 Uhr am sogenannten „Obernhainer Kreuz“ (L 3041, AS Wehrheim-Obernhain) gekommen. Ein 20jähriger Wehrheimer ist mit seinem schwarzen VW Golf von der Fahrbahn abgekommen und im Graben gelandet (Schaden rund 3100,-EUR). Der eingesetzten Streife der PSt. Usingen gab er unumwunden an, Alkohol und Drogen konsumiert zu haben. Somit wurde sein Führerschein sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der 20jährige wieder nach Hause entlassen.