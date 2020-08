Schwere Verkehrsunfälle mit Kradfahrern im Vogelsberg

Auf der L3167 in der Gemarkung Altenhain bzw. Schotten kam ein 27-jähriger aus Reiskirchen gegen 12:06 Uhr mit seiner BMW in einer Linkskurve von der Fahrbahn und kollidierte mit einem Baum. Er wurde schwer Verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Gießen verbracht. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen und das Motorrad sichergestellt. Es liegen keine Hinweise auf die Beteiligung eines weiteren Verkehrsteilnehmers vor. An der BMW entstand Totalschaden in Höhe von 12.000,- Euro Die Maßnahmen waren um 16:05 h beendet und die Vollsperrung wurde aufgehoben.

Auf der L3140 fuhr eine 43-jährige Motorradfahrerin aus Herbstein mit ihrer Kawasaki. Zwischen Illbeshausen und Lanzenhain kam sie gegen 13:05 Uhr in einer leichten Linkskurve auf die Bankette und kam zu Fall. Dabei verletzte sie sich so schwer, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Auch hier wurde ein Gutachter hinzugezogen und das Motorrad sichergestellt. Die Maßnahmen waren um 15:45 Uhr beendet und die L3167 wieder freigegeben. Der Sachschaden beträgt 2.000,-Euro.

Rollerfahrer übersehen – 1 Leichtverletzter

Fulda

Ein 86-jähriger Audi-Fahrer aus Fulda befuhr am Sonntagmorgen, gegen 10.50 Uhr, die Arleser Straße und wollte auf die Wiener Straße einbiegen. Hierbei übersah er einen vorfahrtberechtigten, 68-jährigen Rollerfahrer aus Fulda, der auf der Wiener Straße in Richtung Innenstadt fuhr. Der Rollerfahrer erkannte den Audi und wollte diesem ausweichen. Hierbei stürzte er und zog sich leichte Verletzungen zu. Am Roller entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 EUR.

Verkehrsunfälle

Lauterbach (P): Am Freitagnachmittag den 14.08.2020 gegen 14.00 Uhr befuhr eine 86jährige Frau die Spessartstraße in nördlicher Richtung. Eine 32jährige Frau befuhr die Fuldaer Straße in östlicher Richtung. Die Unfallverursacherin übersah die Vorfahrtsberechtige Unfallbeteiligte und es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß. Es entstand Sachschaden von ca. 3000 EUR, Personen wurden nicht verletzt.

Schotten (P): Am Freitagmittag, 14.08.2020 gegen 12:40 Uhr befuhr ein 19jähriger Pkw-Fahrer die Strecke B 276, Eschenrod Richtung Schotten. Im Kurvenbereich kam ihm ein Pkw auf seiner Fahrspur entgegen. Der junge Mann musste ausweichen und fuhr in den rechten Graben. Am Pkw entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei in Lauterbach unter 06641/9710 oder der Polizeiposten Schotten unter 06044/989090, entgegen.

Ulrichstein (P): Am Samstagabend, 15.08.2020 gegen 20.45 Uhr befuhr eine 22jährige Pkw-Fahrerin die Strecke von Ulrichstein Richtung Bobenhausen II. Kurz nach dem Ortsausgang Ulrichstein kam sie aus bisher unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb im Straßengraben liegen. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 EUR (Totalschaden). Die Unfallverursacherin kam mit leichten Verletzungen ins Klinikum nach Gießen.

Lauterbach (P): Am Samstagmittag, 15.08.2020 gegen 11:33 Uhr befuhr ein betrunkener Fahrradfahrer (über 2,5 Promille) die Straße Cent in Richtung Maar. Nach Angaben von Zeugen stieß er mit dem Vorderrad gegen einen Bordstein und kam zu Fall. Andere Verkehrsteilnehmer waren nicht betroffen. Zur Abklärung der Verletzungen wurde eine Untersuchung im Eichhofkrankenhaus, sowie eine Blutentnahme, durchgeführt.

Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden

Heringen. Am 15.08.2020 gg. 18:15 Uhr befuhren ein 38 jähriger Mann aus Friedewald und eine 55 jährige Frau aus Friedewald die Hersfelder Str. in Widdershausen, als die 55 järige aus Friedewald verkehrsbedingt halten mußte. Der 38 jährige Mann fuhr auf das Heck der 55 jährigen Frau aus Friedewald. Die 26 jährige Tochter der Friedewalderin, welche Beifahrerin war, wurde leicht verletzt. An beiden Pkw entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 2500,- EUR.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am 15.08.2020 zwischen 11:30 – 19:0 parkte eine 56 jährige Frau aus Niederlauer ihren Pkw auf einem Parkplatz des Klinik Am Hainberg. Vermutlich hat ein anderer Verkehrsteilnehmer beim Ein- / Ausparken den Verkehrsunfall verursacht und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter 06621 / 932-0 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache

Kradfahrer bei Unfall auf B 458 schwer verletzt

Petersberg – B458

Am Samstag, 15.08.2020, kam es um 20:53 Uhr auf der Bundesstraße 458 zwischen Fulda und Dipperz zu einem schweren Verkehrsunfall. Der 16-jährige Fahrer eines Kraftrades war auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Dipperz unterwegs. An der Einmündung der K 15 aus Richtung Wissels bog die 56-jährige Fahrzeugführerin eines Opel Corsa nach links auf die B 458 ein und missachtete dabei die Vorfahrt des von links kommenden Krades. Der Zweiradfahrer prallte in Höhe der Fahrertür gegen den Pkw, wurde über den Wagen geschleudert und kam dahinter auf der Fahrbahn zum Liegen. Der Jugendliche wurde mit schweren Verletzungen ins Klinikum Fulda gebracht, die beiden Insassen im Pkw wurden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von 14000 Euro, sie mussten abgeschleppt werden. Die Bundesstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme bis 22:35 Uhr voll gesperrt.

Nachtrag zu Großbrand in Hünfeld: Keine Anhaltspunkte auf vorsätzliche Brandstiftung

Fulda

Nachtrag zu Großbrand in Hünfeld: Keine Anhaltspunkte auf vorsätzliche Brandstiftung

Hünfeld – Am Montagabend (03.08.) kam es in einer Lagerhalle für Baumaterial in der Fuldaer Straße zu einem Großbrand. Wir berichteten.

Zwischenzeitlich haben die Brandursachenermittler der Fuldaer Kriminalpolizei ihre Untersuchungen am Brandobjekt abgeschlossen. Im Ergebnis haben die bisherigen polizeilichen Untersuchungen und Ermittlungen keine Anhaltspunkte auf eine vorsätzliche Brandstiftung ergeben. Die genaue Brandursache ist weiterhin unklar.

Rücksichtloses Überholen – Mercedes gesucht

Bad Hersfeld

Ein 24-jähriger Bad Hersfelder befuhr am 14.08.2020, gegen 07.50 Uhr, mit seinem Pkw die B 27 aus Richtung Stadtmitte kommend in Richtung Hauneck. Kurz hinter dem Abzweig zur Blauen Liede verringert sich die Fahrbahn von zwei auf einen Fahrstreifen. Der Hersfelder fuhr auf dem linken Fahrstreifen. In dieser Fahrbahnverengung scherte plötzlich ein hinter ihm fahrender dunkler Mercedes mit Fuldaer Kennzeichen nach links in den Gegenverkehr aus, beschleunigte stark und überholte rücksichtslos. Entgegenkommende Fahrzeuge mussten abbremsen, um eine Kollission zu verhindern. Es wird gebeten, dass sich Zeugen oder Fahrzeugführer, welche abbremsen mussten, bei der Polizeistation Bad Hersfeld unter Tel.: 06621-9320 oder per Mail an Postfach: pst-hersfeld.ppohpolizei.hessen.de zu melden.

Sonnenschirm vor Gaststätte entwendet

Hosenfeld-Hainzell

Am Sonntag, 01.08.2020, zwischen 01:00 und 08:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter einen roten Sonnenschirm mit der Aufschrift „Förstina Sprudel“ vom Parkplatz einer Gaststätte in der Hainzeller Straße in Hosenfeld-Hainzell. Der Schaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Die Polizei Fulda bittet um sachdienliche Hinweise unter 0661-1050 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Flieden Unbekannte Täter versuchten zwischen Mittwoch, 12.08.20, 08:00 Uhr und Donnerstag, 13.08.20, 08:00 Uhr, in der Schlüchterner Straße in Flieden, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes, einen silberfarbenen Pkw, VW, aufzubrechen. Es blieb beim Versuch. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Die Polizei Fulda bittet um sachdienliche Hinweise unter 0661-1050 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Zwei Fälle von Unfallflucht – beide Verursacher rasch ermittelt

Bad Hersfeld

Am Donnerstagmorgen, gegen 11:10 Uhr, parkte ein Pkw-Anhänger einer Baufirma aus Bad Hersfeld in der Stresemannallee in einer dortigen Baustelle. Der 76-jährige Fahrer eines Daimler Benz aus Bad Hersfeld beschädigte beim Rückwärtsfahren den Anhänger und entfernte sich unerlaubt. Zeugen beobachteten dies, sodass der Fahrer ermittelt werden konnte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 600 Euro.

Ludwigsau Am Donnerstagmittag, gegen 13:00 Uhr, befuhr ein 39jähriger Lkw- Fahrer aus Fritzlar verbotswidrig rückwärts den kombinierten Fuß-/Radweg der Hersfelder Straße in Friedlos in entgegengesetzter Richtung. Er prallte hierbei mit dem Heck gegen das dortige Straßenschild mit zusätzlich angebrachtem Verkehrsspiegel. Das Schild wurde hierbei umgedrückt, der Lkw-Fahrer entfernte sich in Richtung Goethestraße. Ein Zeuge konnte das Kennzeichen ablesen, so dass der Verursacher später ermittelt werden konnte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 850 Euro.

2 Leichtverletzte bei Unfall

Fulda

Am Freitagmittag, gegen 13:44 Uhr, ereignete sich im Industriegebiet Fulda-West ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein BMW fuhr hinter einem Mercedes die Karrystraße in Fahrtrichtung Bundesstraße 254 her. Der Mercedes wollte dann nach links in die Dieselstraße abbiegen und musste wegen eines entgegenkommenden Pkw Mercedes Kombi anhalten. Der 22-jährige Fahrer des BMW bemerkte dies zu spät und fuhr auf den stehenden Mercedes auf. Durch den Aufprall wurde dieses Fahrzeug nach links auf die Gegenfahrspur gedrückt, kollidierte mit dem entgegenkommenden Kombi, wurde wiederum abgewiesen und prallte letztendlich frontal gegen einen Laternenmast. Alle drei beteiligten Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die 59-jährige Fahrerin des Mercedes und der 76-jährige Fahrer des entgegenkommenden Kombis wurden leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.500 Euro. Durch die Feuerwehr musste ausgelaufenes Öl gebunden werden. Für die Dauer der Fahrbahnreinigung und der Unfallaufnahme war die Karrystraße für 45 Minuten voll gesperrt.