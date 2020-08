Kriminalitätslage

Gefährliche Körperverletzung, Verstoß gegen das WaffG, Hünfelden-Neesbach, Bereich Am Schönlettter

Am Freitag, 14.08.2020, wurde um 19.08 Uhr ein 36- jähriger Mann aus Andernach nach bisherigen Ermittlungen grundlos durch ein Projektil aus einem Luftgewehr leicht am Rücken verletzt. Nachdem er eine Personenbeschreibung des Schützen angeben konnte, wurden im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung zwei Personen festgenommen. Es handelte sich um zwei Männer im Alter von 36 und 33 Jahren aus Hünfelden. Das Luftgewehr wurde ebenfalls aufgefunden und sichergestellt. Gegen sie wurde eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz erstattet.

Verkehrslage

Am Freitag im Zeitraum von 19:00 Uhr bis 01:30 Uhr führte die Polizeidirektion Limburg in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt der Stadt Limburg Verkehrskontrollen durch. Unterstützung erhielten sie durch einen Trupp der Bereitschaftspolizei aus Wiesbaden. Ziel der Kontrolle war es getunte Fahrzeuge auf ihre Fahrtüchtigkeit oder unerlaubte An- bzw. Umbauten zu überprüfen. Hierzu wurden zwei Kontrollstellen im Stadtgebiet Limburg eingerichtet. Bei den Kontrollen wurden vier Fahrzeuge festgestellt, bei denen die Betriebserlaubnis aufgrund unerlaubter technischer Veränderungen erloschen war. Ein Fahrer hatte zudem einen Teleskopschlagstock bei sich. Da er keine Berechtigung für das Führen nachweisen konnte, wurde der Schlagstock sichergestellt und ein Verfahren wegen Verstoß gegen das Waffengesetz eingeleitet. Es fielen einige Fahrzeuge mit lauten Auspuff-Geräuschen auf. Hier konnten aber keine Verstöße festgestellt werden, da diese Auspuffanlagen so abgenommen und für das jeweilige Fahrzeug zugelassen waren. Weiterhin wurden Insgesamt 37 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt.

Main-Taunus-Kreis: Die Polizei-News

Autofahrer beschädigt Mauer und geparkten PKW Unfallort: 65589 Hadamar-Oberweyer, Oberdorfstraße Unfallzeit: So., 16.08.2020, gg. 03:00 h

Ein 20.-jähriger Mann aus Limburg befuhr mit seinem VW-Polo in der Ortschaft Hadamar-Oberweyer die Oberdorfstraße aus Richtung Niederweyer her kommend. Vermutlich in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit kam der VW-Polo dann in einem Kurvenbereich nach rechts hin von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine dortige Grundstücksmauer. In der Folge bis zum Stillstand nach der Kollision, streifte der VW-Polo noch ein weiteres, dort abgestelltes Fahrzeug. Bei Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der junge Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Die Anordnung der Blutentnahme und die Sicherstellung der Fahrerlaubnis waren die Folge. Der Gesamtschaden durch den Unfall wird auf ca. 10.000 EUR beziffert.

Für den Bereich der Polizeistation Weilburg

Motorradfahrer leicht verletzt, Unfallort: 35789 Weilmünster, L 3054 / Einmündung B 456 Unfallzeit: 15.08.2020, 17:43 Uhr

Ein 51-jähriger Motorradfahrer aus Wiesbaden, befuhr die L 3054 aus Richtung Weilmünster. Im Einmündungsbereich zur B 456, kam der Zweiradfahrer auf einer etwa 30 m langen Ölspur zu Fall. Der Motorradfahrer erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen. Der Verursacher der Ölspur ist bislang nicht bekannt.

Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 9386-0 in Verbindung zu setzen.

Wohnungseinbruch, Liederbach, Höchster Straße, Samstag den 15.08.2020, 15:50 Uhr bis 19:45 Uhr.

Die Abwesenheit der Anwohner wurde durch einen oder mehrere Täter ausgenutzt. Zunächst wurde eine Gartentür aufgehebelt, um so auf den rückwärtig gelegenen Gartenbereich zu gelangen. Hier wurde anschließend ein Kellerfenster aufgehebelt und das Haus betreten. Das Haus wurde komplett durchsucht, zahlreiche Schränke und Schubladen wurden geöffnet. Nach derzeitigen Stand wurde Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06192 20790 zu melden.

Wohnungseinbruch, Flörsheim, Kreuzweg, Samstag den 15.08.2020, 17:00 Uhr bis 22:33 Uhr.

In Flörsheim kam es am Samstag zu einem weiteren Wohnungseinbruch im Kreisgebiet. Hier wurde vermutlich der Zaun um das Grundstück einfach überstiegen und anschließend der Rollladen des Fernsterns zur rückwärtigen Terrasse nach oben gedrückt. Anschließend wurde dieses Fenster eingeschlagen. Das Einfamilienhaus wurde komplett durchsucht. Es wurden mehrere Uhren, eine Kamera, sowie Schmuck entwendet. Die Höhe des Stehlguts wird mit einem mittleren dreistelligen Wert beziffert. Dazu kommt ein Sachschaden von ca. 1500 Euro. Auch hier werden Zeugen oder Hinweisgeber gebeten sich unter der Telefonnummer 06192 20790 zu melden.

Alkoholisierter Fahrradfahrer, Hofheim, Alte Bleiche, Sonntag, den 16.08.2020, 03:13 Uhr.

Durch einen Zeugen wurde ein Radfahrer gemeldet, welcher unsicher fährt. Er selbst hätte nur durch eine „Vollbremsung“ einen Zusammenstoß mit diesem verhindern können. Durch die kontrollierenden Beamten konnte schnell ein deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert welcher über der absoluten Fahruntüchtigkeit von 1,6 Promille für Radfahrer lag. Woraufhin eine Blutentnahme auf der Polizeistation Hofheim durchgeführt wurde.

Zwei Personen bei Unfall verletzt, Eppstein, Hauptstraße, Samstag, den 15.08.2020, 11:56 Uhr.

Am späten Nachmittag kam es in Eppstein zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 20-jähriger PKW-Fahrer beabsichtigte einen vor ihm fahrenden Opel zu überholen. Dabei übersah dieser, dass die Opelfahrerin soeben beabsichtigte, nach links, in die Weingasse einzubiegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern wich der Überholende nach links aus, verlor dabei jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen eine Betonwand. Durch die Kollision wurden sowohl er, als auch sein ebenfalls 20-jähriger Beifahrer verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Verkehrsunfallflucht, Hofheim, Homburger Straße, Donnerstag, den 13.08.2020, 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr.

Bereits am Donnerstag kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem dortigen Rewe-Parkplatz. Beim Rangieren touchierte ein LKW einen auf dem Parkplatz abgestellten PKW. Anschließend entfernte sich der LKW von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am PKW entstand ein Sachschaden von ca. 1500 Euro. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06192 20790 zu melden.

Körperverletzung am Schnellimbiss

Schwalbach am Taunus, Am Kronberger Hang, Samstag, 15.08.2020, 02:50 Uhr

Weggeworfener Müll war vermutlich die Ursache eines Streits, der am frühen Samstagmorgen in Beleidigungen und Körperverletzungen an einem Schwalbacher Schnellimbiss endete. Der mutmaßliche Täter fuhr nach Aussage der beiden Geschädigten durch den Autoschalter und schmiss dabei Müll aus seinem PKW. Daraufhin sprachen sie ihn auf sein Fehlverhalten an, es folgte ein Wortgefecht, in dem auch Beleidigungen gegenüber beiden Personen gefallen sein sollen. Im Anschluss soll der Beschuldigte aus seinem Wagen ausgestiegen sein und schlug einen der Geschädigten mit der Hand ins Gesicht, woraufhin dieser zu Boden ging. In der weiteren Folge der Auseinandersetzung soll der Beschuldigte dann auf den zweiten Geschädigten losgegangen sein, sodass auch dieser zu Boden ging. Der mutmaßliche Täter entfernte sich dann. Täterbeschreibung: männlich, 30-40 Jahre alt, ca. 195 cm groß, sprach mit osteuropäischen Akzent, kurze blonde Haare, sehr muskulös, bekleidet mit einem hellblauen T-Shirt und schwarzer kurzer Sporthose Die Ermittlungen zu dem Fahrer des weißen Zafiras laufen. Hinweise bitte an die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Eschborn unter 06196-96950.

Polizeibeamtin bei Festnahme getreten & gekratzt

Hochheim am Main, Schwedenstraße, Freitag, 14.08.2020, 14:14 Uhr

Im Rahmen einer Festnahme wurde am Freitagnachmittag eine Polizeibeamtin in der Hochheimer Schwedenstraße leicht verletzt. Nach vorausgegangenen Streitigkeiten wurde die Streife in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses gerufen. Bei der Sachverhaltsklärung zeigte sich die Beschuldigte auch gegenüber der Polizei aggressiv und trat nach einer eingesetzten Polizeibeamtin. Bei der drauffolgenden Festnahme leistete die 55-Jährige Widerstand, es gelang ihr die Beamtin am rechten Arm zu kratzen. Trotz der Attacken gelang es der alkoholisierten Frau nicht, die Polizeibeamtin nachhaltig zu verletzten.

Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus

Eppstein, Am Herrngarten, Freitag, 14.08.2020, 15:43 Uhr

Zu einem Wohnungseinbruch kam es am Freitagnachmittag „Am Herrngarten“ in Eppstein. Der oder die Täter betraten den Flur des Mehrfamilienhauses auf bislang unbekannte Weise. Die betroffene Wohnungstür hebelten sie mittels eines geeigneten Werkzeugs auf und durchwühlten die Zimmer. Das genaue Stehlgut kann zum momentanen Zeitpunkt noch nicht aufgeführt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich unter 06192-20790 zu melden.

Defektes Rücklicht: Fahrer unter Drogeneinfluss

Hattersheim, Mainzer Landstraße, Freitag, 14.08.2020, 23:00 Uhr

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am Freitagabend in Hattersheim ein mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehender Fahrer festgestellt. Der Golf befuhr die Mainzer Landstraße und fiel einer Streife auf, da ein Rücklicht defekt war. Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle ergaben sich Verdachtsmomente auf einen Drogenkonsum beim 40-jährigen Fahrer. Vor Ort wurde ein Drogenschnelltest durchgeführt, der positiv auf Kokain anschlug. Auf der Polizeistation Hofheim wurde im Anschluss eine Blutentnahme durchgeführt, deren Ergebnis noch aussteht.

Fußgängerin angefahren und geflüchtet

Hofheim am Taunus, Parkplatz Niederhofheimer Straße, Freitag, 14.08.2020, 15:00 Uhr

Am Freitagnachmittag kam es in Hofheim zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der eine Fußgängerin leicht verletzt wurde. Ein grauer Passat befuhr den Parkplatz einer Therme und bog dort links ab. Bei diesem Abbiegevorgang stieß der Wagen mit einer Fußgängerin zusammen, welche seitlich am Fahrbahnrand in Richtung Eingang lief. Der PKW touchierte den Angaben der 69-jährige Frau nach diese mit der Fahrzeugfront am Bein, sodass sie zu Boden fiel. Als die Frau aufstand, entfernte sich die Fahrerin. Auf Grund der Verletzungen musste die Geschädigte in ein Krankenhaus gebracht werden. Zeugen und Hinweisgebende werden gebeten, sich bei der Polizei in Hofheim zu melden: 06192-20790 .

Alkoholfahrt verhindert

Eppstein, Am Quarzitbruch, Samstag 15.08.2020, 03:49 Uhr

Eine Trunkenheitsfahrt konnte durch aufmerksame Zeugen am frühen Samstagmorgen in Eppstein verhindert werden. Ein 38-jährger, augenscheinlich betrunkener Mann schlief im Fahrersitz seines Wagens, der auf dem Parkplatz vor einer Spielothek stand. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der alkoholisierte Mann losfährt, wurde die Polizei Kelkheim verständigt. Die Streife stellte vor Ort fest, dass der Wiesbadener nicht fahrtüchtig war und stellte den Fahrzeugschlüssel präventiv sicher, um seine Heimfahrt im alkoholisierten Zustand zu verhindern. Sobald der Mann wieder nüchtern ist, wird ihm der Schlüssel wieder ausgehändigt.