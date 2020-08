Speyer: Schulstart auch im SEA LIFE Speyer

Speyer – Der Schulstart naht! Für viele Erstklässler geht es zum ersten Mal in ihrem Leben in die Schule. Dort lernen sie unter anderem rechnen, schreiben und lesen. Auch im SEA LIFE Speyer geht es für den Oktopus Fraggle los mit seinem „Privatunterricht“. Doch dieser gleicht eher der großen Pause, denn für Fraggle ist es Spaß.

Auch wenn Kraken sehr intelligent sind, rechnen, lesen und schreiben können sie natürlich nicht. Dafür sind sie sehr verspielt und nicht per Zufall werden sie als intelligente Tiere bezeichnet. Sie haben sichtlich Spaß daran kniffelige Aufgaben zu lösen. So startet auch für Fraggle, den Oktopus im SEA LIFE Speyer, passend zum neuen Schuljahr das sogenannte Enrichment. Hierbei geht es darum, den natürlichen Verhaltenstrieb der Tiere zu unterstützen. Und da Oktopoden es lieben, Dinge abzutasten und auch kleine Challenges zu lösen, um z.B. an einen extra Leckerbissen Futter zu kommen, ist Fraggle direkt mit großem Eifer dabei.

„Kraken sind sehr aktive Tiere und lieben es, beschäftigt zu werden“, erklärt Rika Bell, Aquaristin des SEA LIFE Speyers. So stellt das Aquaristenteam des SEA LIFE Speyer ihm immer wieder spielerisch kleine Aufgaben, die er lösen kann. Diese Art von Verhaltensanreicherung wird im SEA LIFE oft in Verbindung mit der Futtersuche eines kleinen Zusatzsnacks umgesetzt. Für den Oktopus bedeutet das beispielsweise, eine Dose zu öffnen oder mit seinen acht Tentakeln kleine Futter-Fische aus dem Labyrinth zu angeln. „Im Ozean müssen Oktopoden immer wieder kleine Herausforderungen meistern, um Futter zu finden. Da dieses ihrer Natur entspricht, übernehmen wir kleine Aufgaben zur Verhaltensanreicherung. Dieses ist zum Spaß und Wohl des Tieres“, erklärt Rika Bell weiter. Dass Fraggle Spaß an diesen kniffeligen Aufgaben hat, ist offensichtlich und als Pausenbrot wartet sein Leibgericht „Fisch mit Muschel“ auf ihn. Mit etwas Glück können die Besucher dieses Spektakel live im SEA LIFE Speyer beobachten.