Landau: STADTRADELN in Landau-Land ab 17. August 2020

Landau – Ab dem 17. August 2020 radelt Landau-Land beim diesjährigen STADTRADELN mit. Die Verbandsgemeinde Landau-Land nimmt zum ersten Mal an der Kampagne des Klima-Bündnis teil. Jetzt heißt es: Radeln für ein gutes Klima! Interessierte können sich noch bis einschließlich 05. September 2020 unter stadtradeln.de/landau-land anmelden und ein Team gründen oder einem Team beitreten, um Kilometer zu sammeln.

Auf die fleißigsten Radlerinnen und Radler wartet am Ende natürlich auch ein Preis.

Auch Verbandsgemeinde-Bürgermeister Torsten Blank will im dreiwöchigen Kampagnenzeitraum möglichst oft das Auto stehen lassen und mit dem Fahrrad fahren. „Mobilität und Klimaschutz haben in Zeiten von Corona eine erweiterte Bedeutung bekommen. Insofern passt die Aktion STADTRADELN in unsere aktuelle Zeit und zu unseren langjährigen Klimaschutzaktivitäten in der Verbandsgemeinde Landau-Land,“ so Torsten Blank.

Die Verbandsgemeinde Landau-Land lädt alle Interessierten herzlich zur Auftaktveranstaltung am 17. August 2020 um 18:30 Uhr nach Birkweiler zum Alten Schulhaus (Weinstraße 32) ein.

Dort wird gemeinsam mit den Mitgliedern des Gemeinderates der Verbandsgemeinde Landau-Land sowie der Stadt Annweiler, die ebenfalls beim STADTRADELN mitmacht, der rheinland-pfälzischen Umweltministerin Ulrike Höfken, Landrat Dietmar Seefeldt und Verbandsgemeindebürgermeister Torsten Blank den Start der Kampagne an der Südlichen Weinstraße begangen. Selbstverständlich findet die Veranstaltung unter Einhaltung aller Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie statt. Daher bittet die VG Landau-Land um das Mitführen eines Mund-Nasen-Schutzes und das Ausfüllen bereitliegender Kontaktformulare.

Wer nicht nur radeln, sondern auch kreativ sein will, kann noch bis zum 06. September 2020 seine kreativen Beiträge rund um das Thema „Fahrrad“ bei der Verbandsgemeinde Landau-Land als Bild, Video oder als Tipp, wo es das jeweilige Kunstwerk zu bestaunen gibt, einreichen.

Bei Rückfragen bzgl. der Kampagne in der Verbandsgemeinde Landau-Land (z. B. wenn Sie kein Internet für die Teilnahme nutzen möchten oder können) wenden Sie sich bitte an:

Sebastian Bauer-Bahrdt (Klimaschutzmanager der Verbandsgemeinde Landau-Land)

Tel.: 06341 / 14 31 29, E-Mail: landau-land@stadtradeln.de.