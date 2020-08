Neustadt: Rauchmelder aktiv – kein Schadensereignis festgestellt

Neustadt an der Weinstraße – Passanten wurden am Sonntag, 16.08.2020, gegen 15:30 Uhr auf einen aktivierten Rauchwarnmelder eines Mehrparteienwohnhauses in der Hetzelstraße aufmerksam und setzten einen Notruf ab. Da vor Ort den Einsatzkräften niemand die betroffene Wohnung im ersten Obergeschoß öffnete, verschaffte sich die Feuerwehr mit Schließwerkzeug einen Zugang.

Parallel zu den eingeleiteten Maßnahmen ließ der Einsatzleiter mit einem Hubrettungsfahrzeug die Wohnung von außen in Augenschein nehmen. Der Angriffstrupp suchte die komplette Wohnung durch. Ein Schadensereignis konnte nicht lokalisiert werden.

Nach Allerwahrscheinlichkeit ist ein technisches Problem die Ursache. Nach Einbau eines Ersatzzylinders waren keine weiteren Einsatzfähigkeiten der Feuerwehr erforderlich. Während des Einsatzes war der Straßenabschnitt zwischen Fröbelstraße und Stangenbrunnengasse gesperrt.

Im Einsatz waren neben der Feuerwehr die Polizei und der Rettungsdienst.